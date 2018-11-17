Уфимская афиша на выходные 17 и 18 ноября: легенда мирового рока U.D.O., Королевский балет Грузии и две театральные премьеры

НА КОНЦЕРТ.

17 ноября в РК " Огни Уфы" (ул. 50-летия Октября, 19) в рамках большого российского тура выступит звезда мирового хард-рока, голос легендарной немецкой группы "Accept" Удо Диркшнайдер и его группа U.D.O. В башкирской столице немецкие рокеры были лишь однажды, четырнадцать лет назад! И вот они возвращаются, чтобы спеть все свои самые знаменитые хиты и представить новый альбом. (12 +)

Начало в 20.00

Цена билетов: 1900 - 4500 руб.

17 ноября в "Конгресс-холле" (ул. Заки Валиди, 2) впервые выступит Королевский балет Грузии. В программе "Огонь Грузии" широко представлена самобытная культура грузинского народа - зрителей ждут не просто отдельные танцевальные номера, а практически настоящий спектакль. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1000 - 2800 руб.

18 ноября в музыкальном ресторане "Music Holl 27" (ул. Кирова, 27) поклонников творчества уфимской группы "Lumen" ждет долгожданный акустический концерт. Команда выступит в родном городе в рамках второй части тура, посвященного своему двадцатилетию. В программе под названием "Второй акт. Акустика" собраны все самые известные хиты группы. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1200 - 2000 руб.

18 ноября на сцене большого зала Башкирской филармонии ( ул. Гоголя, 58 ) празднует свой двадцатилетний юбилей Эстрадно -джазовый оркестр филармонии под управлением Олега Касимова. Специальные гости праздника : народный артист России Давид Голощекин, номинантка на премию "Грэмми" Людмила Сваровская, арт-проект "Тенора XXI века" и московские музыканты. (12+)

Начало в 18.30

Цена билетов: 300 - 1800 руб.

17 и 18 ноября любителям национальной эстрады стоит отправиться во Дворец молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) , где дает концерт самая популярная звездная пара из Казани - Гузель Уразова и Ильдар Хакимов. (6+)

Начало концертов в 19.00

Цена билетов: 500 - 1500 руб.

В ТЕАТР

17 ноября Русском драматическом театре (пр. Октября, 79 ) покажут комедию итальянского автора Эдуардо Скарпетти "Дом для сумашедших" , которую на уфимской сцене поставил итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди. В ролях: Владимир Латыпов-Догадин, Дамир Кротов, Тимур Гарипов, Сергей Пахомов. (16+).

Начало в 18.00.

Цена билетов : 200 - 700 руб.

17 и 18 ноября инклюзивный театр "Статус", в труппе которого артисты с ограниченными возможностями, приглашает на премьеру спектакля "Прибалтийская кадриль" по пьесе Владимира Гуркина. Постановка пройдет на сцене Республиканского дома народного творчества (ул. Кустарная, 17) .Вход для зрителей с инвалидностью свободный. (12+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 200 руб.

17 ноября в татарском театре "Нур" (ул. 50 лет СССР, 36) покажут комедию "Шесть невест и один мужчина" (16+) по пьесе Туфана Минуллина в постановкн Байраса Ибрагимова. 18 ноября на основной сцене можно будет увидеть спектакль Наиля Гаитбаева "Дамы, балкон и он" (16+), а на камерной сцене - комедию Степана Лобозерова "Семейный портрет с посторонним" о нравах целого поколения ушедшей эпохи. (12+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: основная сцена - 150 - 500 руб., камерная - 250 - 300 руб.

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) 17 ноября покажут оперетту Имре Кальмана "Сильва" (12+) в постановке московского режиссера Михаила Бурцева, а 18 ноября - балет Петра Чайковского "Щелкунчик" (6+).

Начало спектаклей: 17 ноября в 18.00, 18 ноября в 12.00 и 18.00

Цена билетов: 17 ноября - 250 - 700 руб., 18 ноября - 250 - 1550 руб.

18 ноября первый профессиональный частный театр " TheТеатр" (ТЦ "Гостиный двор", Верхнеторговая площадь, 1) приглашает на премьеру психологической драмы "Саша, вынеси мусор!" в постановке Наталии Ворожбит. (18+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 600 руб.

18 ноября Русский драматический театр (пр. Октября, 79 ) покажет два спектакля: на основной сцене - семейный мюзикл Кима Брейтбурга и Карена Каваляряна "Дюймовочка и Принц" ( 6+), а на камерной сцене - драму по малоизвестному рассказу Ивана Тургенева "Клара Милич". (16+)

Начало спектаклей: "Дюймовочка и Принц" в 12.00 и 18.00, " Клара Милич" в 18.00.

Цена билетов: основная сцена - 200 - 400 руб., камерная сцена - 250 руб.

18 ноября Уфимский театр юного зрителя (ул. Юрия Гагарина, 16/2 ) приглашает на премьеру спектакля "Он вернулся!" по мотивам знаменитой сказки Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". (6+)

Начало в 12.00

Цена билетов: 150 руб.

18 ноября в Уфимском театре кукол (пр. Октября, 158 ) пройдут премьерные показы новой версии всем известной сказки "Буратино" в традициях балаганного театра и итальянской комедии "дель арте" (6+). Кроме того, в воскресенье сюда можно привести совсем маленьких детей - от года до трех лет - на интерактивный спектакль "О чем поет осень".

Начало спектаклей: "Буратино" - в 12.00 и 14.00, "О чем поет осень " - в 16.00

Цена билетов: 250 руб.