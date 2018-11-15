Радик Юльякшин пошел по стопам Тимати: популярный башкирский певец откроет «фабрику звезд», ресторан и запустит линейку одежды и парфюма

Самый популярный артист национальной эстрады Радик Юльякшин, выступающий под сценическим именем Элвин Грей, готовится к грандиозному событию - в начале декабря он презентует собственный лейбл « Elvin Grey» в столицах двух республик - Татарии и Башкирии.

Накануне артист и его команда дали большую пресс-конференцию в Казани, где концерт-презентация состоится в первый день декабря на самой большой площадке - восьмитысячном спортивном комплексе «Татнефть-Арена».

На столь масштабную площадку в Казани заслуженный артист Башкортостана прежде не замахивался, а вот в родной Уфе в декабре прошлого года на столь же огромной «Уфа-Арене» был впечатляющий аншлаг.

МЫ ИЩЕМ МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Таким образом, Радик Юльякшин стал первым в истории национальным исполнителем, который смог собрать столь крупную площадку в одиночку. И скоро он планирует повторить свой прошлогодний успех на предстоящем концерте 8 декабря, где ожидается масса сюрпризов и самый главный из них, конечно, это презентация лейбла «Elvin Grey». На пресс-конференции о предстоящем событии рассказал продюсер артиста Александр Слюсаренко.

- Наша цель - искать молодых одаренных исполнителей на башкирско-татарской эстраде, которые годами катаются по деревням и весям, и проложить им дорогу. Юльякшин в переводе на русский язык означает «хорошая дорожка», - заявил Александр Слюсаренко. - Все будут петь на двух-трех языках: татарском, башкирском и русском. Очень хотелось бы, чтобы мелизмы, пресловутый мон, укрепились и вошли не только в российскую эстраду, но и зацепили и тюркские страны. Но лейбл на этом не остановится: мы готовим парфюмерную линейку, линию одежды, рестораны, «шопы» и тому подобное.

- Под брендом мы можем создавать абсолютно любую продукцию, питание, - добавил Радик Юльякшин и, отвечая на вопрос, не пошел ли он по стопам Тимати и его лейбла «Black Star», добавил. - В принципе, даже если мы будем делать это под копирку, в этом ничего такого нет. Это уже давно придумали. Может ли это быть «Black Star»? «Тат стар», «Баш стар» - почему бы и нет?

Я думаю, что есть какое-то движение сейчас. Надо, чтобы нас слушали не только за пределами наших республик, но за пределами страны.

Хотелось бы перевернуть эстраду, чтобы, те же баян или курай, звучали современно и ложились на современный молодой слух.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Идею создать собственный лейбл артист и его креативная команда вынашивали почти десять лет. Но из-за феноменального успеха молодого исполнителя у публики пришлось постоянно откладывать презентацию. Ведь, как сообщил на пресс-конференции исполнительный директор лейбла «Elvin Grey» Семен Прошко, только за последние два года Радик Юльякшин дал 650 концертов, которые посетило полмиллиона человек. На сегодняшний день это абсолютный рекорд - таким количеством концертов не может похвастать ни один исполнитель.

Все свои амбициозные проекты Радик Юльякшин и его команда планируют реализовать в течении ближайших двух-трех лет. Где именно он откроет свой первый ресторан и чем будет кормить своих фанатов, пока держится в секрете.

Кстати, на летних концертах Радика в башкирской столице уже можно было попробовать фирменные шоколадки и газировку «Elvin Grey».

КЛОН РАДИКА

Возможно и на концерте в «Уфа-Арене» поклонники артист смогут попробовать на вкус его сладкую продукцию . А вот первый артист лейбла «Elvin Grey» - Вильдан Шамсутдинов, выступающий под сценическим именем Вилли, будет представлен уже на декабрьских концертах-презентациях.

Вилли, кстати, оказался настолько внешне и голосом похож на самого Радика Юльякшина, что его легко можно было принять за младшего брата артиста. «Это же настоящий клон Радика!» - удивляются все, кто видит парня.

- Чем больше их будет на эстраде, тем лучше для башкирской, татарской и российской эстрады в целом, - парирует продюсер Александр Слюсаренко. Впрочем, несмотря на очевидную схожесть, концертный директор лейбла Андрей Бажура отметил, что начинающий исполнитель работает в несколько иной манере, в чем зрители скоро смогут убедиться сами. Трехчасовое шоу обещает суперсовременный звук и впечатляющий видеоряд. А также несколько неожиданных дуэтов, которые станут настоящим сюрпризом. Билеты на презентацию лейбла в «Уфа-Арену» стоят не слишком дорого - от 600 до 1700 рублей, так что пропустить самое ожидаемое событие национальной эстрады было бы обидно.