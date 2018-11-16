Появились подробности смерти новорожденного в Башкирии, которого бросила в чулане собственная мама

14 ноября в Иглинском районе Башкирии в селе Тавтиманово произошел вопиющий случай – 30-летняя Айгуль М. родила ребенка и выбросила его в чулане. По предварительным данным, малыш замерз и умер, его обнаружили только на следующий день. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

В тот роковой день между сожителями, у которых уже есть двое детей, разгорелся скандал. Крупная ссора переросла в драку, мужчина в гневе напал на свою возлюбленную и избил ее, после чего ушел из дома. У женщины произошли преждевременные роды, и она родила. Родился ли ребенок мертвым или умер от переохлаждения – предстоит выяснить экспертам. Также есть версия, что мужчина не знал о том, что его гражданская супруга находится в положении.

НЕДАВНО ПЕРЕЕХАЛИ В ДЕРЕВНЮ

«Комсомолка» пообщалась с представителями сельсовета Тавтиманово и узнала подробности жизни семьи.

- Появились они у нас в деревне в первый раз весной этого года. Купили небольшой домик, в июне в нем прописались. Но жить сразу не стали, их даже не видно здесь было, окончательно переехали сюда в начале сентября, - говорит глава сельсовета. – Двое детей у них растут, погодки. Из соседей на них никто не жаловался, дети были ухожены всегда. Ничего плохого сказать о них не могу.

На данный момент двое старших детей находятся у матери отца.

СЛУЧАЙ ПРОВЕРЯТ СЛЕДОВАТЕЛИ

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, а также другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Если правоохранительными органами республики будет возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), то женщине грозит тюремный срок.