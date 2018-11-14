Шесть часов не могли оказать помощь: уфимка винит врачей в смерти двухлетнего ребенка

6 ноября в семье уфимцев Алексеевых произошло горе – в четвертой инфекционной городской больнице скончался их двухлетний ребенок.

Мать малыша, Ирина, уверена – в этом виноват медперсонал, который вовремя не диагностировал у ее сына менингококковую инфекцию. Ирина провела в стенах больницы шесть часов, но за это время ребенку так никто и не помог.

«Ничего страшного, на ноги поставим»

В этот день Ирина с сыном были одни дома - муж уехал на работу, а пятилетняя дочь была в детском саду. Ребенок проснулся бодрым, веселым, позавтракал, играл. Ближе к обеду он внезапно ослаб, тогда Ирина заметила, что у него высокая температура.

Мама дала ему лекарство, но Артема только стошнило. Испугавшись, она вызвала скорую, а пока ждала, разбавила уксус с водой и принялась растирать сына. Температура не спадала.

- Скорая приехала, посмотрела сына – горло чистое, не красное, кашля и сопель нет. Врач сказал, что нам нужно поехать в больницу, потому что у Артема может быть инфекция, потому что никаких внешних признаков не было, - рассказывает Ирина.

Долгие минуты ожидания

Целых два часа ее и сына держали в приемном отделении инфекционной больницы №4. Артему с каждой минутой становилось все хуже и хуже. У него взяли анализ крови, сделали ЭКГ. Еще через несколько минут он уже не мог сидеть.

- Я сказала заведующей, что ему очень плохо, он падает. Давайте быстрее помогать ему, а не бумажки перебирать. На что она ответила: "Ничего, на ноги поставим", - говорит Ирина.

Затем мать с ребенком отправили в инфекционное отделение и сказали, что у малыша отравление. Врач к больному так и не подошел. Ирина стала поднимать панику, ведь Артему становилось все хуже и хуже. Лишь медсестра прибежала и предложила поставить капельницу.

- Я сначала подумала, что это врач, ведь медсестры редко проявляют инициативу. Артем перед капельницей был слабенький, но розовенький. Через минут 30 после капельницы я заметила, что он начал синеть – появились синяки под глазами, посинели губы. Он постоянно просил пить. Я стала звать на помощь, просила вызвать врача, - вспоминает Ирина.

«Что он тут делает? Срочно в реанимацию!»

Еще через 30 минут женщина увидела розово-коричневое пятнышко с правой стороны глаза. Также у него родничок опух, а затем пятна появились и на шее.

С каждым часом ему становилось хуже, но на помощь к нему никто не торопился

- Потом пришла врач, сказала, что сосуды слабые, но это нормально. Я попросила вызвать более квалифицированного врача, - продолжает мать.

Пришел реаниматолог и закричал: «Что он тут вообще делает? В реанимацию срочно!». Только тогда Артема увезли в отделение неотложной помощи.

Почти в восемь часов из реанимации позвонили и сухим голосом сообщили, что ребенок скончался.

- Если бы они раньше поняли что у него инфекция, ребенка можно было бы спасти. Они поставили капельницу, и тем самым еще больше распространили инфекцию по организму. Когда мы пришли и в первый раз сдали кровь, анализы были хорошие. А в реанимации стало известно, что в организме менингококковая инфекция, - говорит Ирина. - Мы в больнице были 6 часов, а они его не смогли спасти.

В справке не указали, от чего скончался ребенок. Заключение судмедэксперта будет готово через 40 дней.

Алексеевы уверены, что в смерти виноват медперсонал. Они написали заявление в прокуратуру, минздрав и следственные органы. В следкоме комментариев по данному факту не дают, а вот в минздраве ждут результатов судебно-медицинской экспертизы и держат ситуацию на контроле.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования семье Алексеевых.