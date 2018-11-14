Мэр Уфы решил бороться с киосками шаурмы и некрасивыми фасадами

Новый градоначальник Ульфат Мустафин попросил городских чиновников разобраться с самыми заметными недостатками башкирской столицы.

ТРАНСПОРТ СКОРО НАЛАДЯТ

Сейчас всех «пешеходных» жителей башкирской столицы волнует лишь одни вопрос – когда в Уфе наконец наладят систему общественного транспорта. Еще в октябре Радий Хабиров воодушевленно взялся разгребать Авгиевы конюшни – у перевозчиков начались обыски, а некоторые маршруты и нелегальные предприниматели исчезли с рынка.

С одной стороны это дело – правильное, но с другой, эти же перевозчики обслуживали самые разные маршруты. Уехать, например, из одного конца проспекта Октября по-прежнему легко. А вот добраться до Уфы из условного Затона сейчас гораздо сложнее. Автобусов стало меньше, а количество пассажиров не убавилось. Отсюда давки на остановках и недовольство тех, кто решил немного сэкономить на жилье и купил квартиру в отдаленном районе.

- Нам поступали отдельные сообщения жителей Уфы. В основном, это были жители отдаленных микрорайонов - Новомаксимовка, Затон, поселок 8 марта, Федоровка. За этот период мы внесли коррективы в 15 действующих автобусных маршрутов. Где-то мы их изменили, где-то удлинили. Отдельные обращения граждан имеют место быть, но, в целом, мы стабилизировали обстановку, - сказал начальник уфимского управления по транспорту и связи Андрей Федосов.

Чиновник заявил, что с утра 13 ноября транспортная проблема жителей Затона решена.

В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Судя по всему, такой ответ устроил мэра Уфы. Затем Мустафин напомнил жителям города, что вскоре столичные улицы будут освещать по-новому графику. С такой идеей еще в понедельник выступил Радий Хабиров. Его возмутила ситуация с темными улицами в районах республики. Мэр Уфы решил поддержать начинания правительства и в столице. Дело в том, что уличные фонари в Уфе выключали уже в 23 часа. Работать они начинали только через семь часов. Подобный график вызывает неудобство у тех, кто начинает свой день с самого раннего утра. Например, у родителей, которые отводят детей в садик.

- Мы нашли понимание и решили изменить график работы уличного освещения. Сейчас фонари не будут работать с часу ночи до пяти утра. Город просыпается рано, - отметил Мустафин.

Сити-менеджер подчеркнул, что в новом режиме должны работать фонари не только в самом городе, но и в поселках-спутниках. Он потребовал взять исполнение своих требований на «неукоснительный контроль».

ШАУРМА РАЗДОРА

На десерт Мустафин оставил вопрос внешнего облика Уфы. Эта история довольно долгая. Привести столицу к единому внешнему виду хотел еще Ирек Ялалов, требовавший красить крыши зданий одним цветом. Мустафин пошел дальше – обратил внимание общественности на магазины.

-У нас многие предприниматели почему-то используют для облицовки дешевый профнастил. Есть целая сеть таких магазинов. Такой подход нужно менять. Прошу управление торговли и главархитектуры поработать над внешним обликом таких магазинов. У нас нет никаких штрафных санкций? Профнастил украшает облик города? – возмутился мэр.

После Мустафин заговорил о кафе и закусочных. Тут его понесло.

- Возле здания цирка на проспекте стоит трамвайный вагончик. Это что такое? Шаверма или шаурма? Центр города, недалеко от администрации. Кто-то обращает внимание на такие моменты, или вообще никто не смотрит? Каждый делает, что хочет? – едва не криком закончил Мустафин.

Похоже, новый мэр решил объявить войну самым популярным точкам общепита

Подчиненные объяснили ситуацию тем, что сейчас в городе отсутствует документ, который регламентирует эксплуатацию таких объектов торговли. Ситуация застряла еще в 2004 году из-за изменения законодательства. Сейчас городские дизайнеры и архитекторы будут искать выход из непростого в юридическом плане положения.