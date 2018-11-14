2018-11-14T11:43:19+03:00
Общество

Мэр Уфы решил бороться с киосками шаурмы и некрасивыми фасадами

Ульфат Мустафин вновь раскритиковал подчиненных
Рустем АХУНОВ
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Для Мустафина это всего вторая «оперативка», но его цитаты уже растащили газетыДля Мустафина это всего вторая «оперативка», но его цитаты уже растащили газетыФото: Рустем АХУНОВ
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Новый градоначальник Ульфат Мустафин попросил городских чиновников разобраться с самыми заметными недостатками башкирской столицы.

ТРАНСПОРТ СКОРО НАЛАДЯТ

Сейчас всех «пешеходных» жителей башкирской столицы волнует лишь одни вопрос – когда в Уфе наконец наладят систему общественного транспорта. Еще в октябре Радий Хабиров воодушевленно взялся разгребать Авгиевы конюшни – у перевозчиков начались обыски, а некоторые маршруты и нелегальные предприниматели исчезли с рынка.

С одной стороны это дело – правильное, но с другой, эти же перевозчики обслуживали самые разные маршруты. Уехать, например, из одного конца проспекта Октября по-прежнему легко. А вот добраться до Уфы из условного Затона сейчас гораздо сложнее. Автобусов стало меньше, а количество пассажиров не убавилось. Отсюда давки на остановках и недовольство тех, кто решил немного сэкономить на жилье и купил квартиру в отдаленном районе.

- Нам поступали отдельные сообщения жителей Уфы. В основном, это были жители отдаленных микрорайонов - Новомаксимовка, Затон, поселок 8 марта, Федоровка. За этот период мы внесли коррективы в 15 действующих автобусных маршрутов. Где-то мы их изменили, где-то удлинили. Отдельные обращения граждан имеют место быть, но, в целом, мы стабилизировали обстановку, - сказал начальник уфимского управления по транспорту и связи Андрей Федосов.

Чиновник заявил, что с утра 13 ноября транспортная проблема жителей Затона решена.

В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Судя по всему, такой ответ устроил мэра Уфы. Затем Мустафин напомнил жителям города, что вскоре столичные улицы будут освещать по-новому графику. С такой идеей еще в понедельник выступил Радий Хабиров. Его возмутила ситуация с темными улицами в районах республики. Мэр Уфы решил поддержать начинания правительства и в столице. Дело в том, что уличные фонари в Уфе выключали уже в 23 часа. Работать они начинали только через семь часов. Подобный график вызывает неудобство у тех, кто начинает свой день с самого раннего утра. Например, у родителей, которые отводят детей в садик.

- Мы нашли понимание и решили изменить график работы уличного освещения. Сейчас фонари не будут работать с часу ночи до пяти утра. Город просыпается рано, - отметил Мустафин.

Сити-менеджер подчеркнул, что в новом режиме должны работать фонари не только в самом городе, но и в поселках-спутниках. Он потребовал взять исполнение своих требований на «неукоснительный контроль».

ШАУРМА РАЗДОРА

На десерт Мустафин оставил вопрос внешнего облика Уфы. Эта история довольно долгая. Привести столицу к единому внешнему виду хотел еще Ирек Ялалов, требовавший красить крыши зданий одним цветом. Мустафин пошел дальше – обратил внимание общественности на магазины.

-У нас многие предприниматели почему-то используют для облицовки дешевый профнастил. Есть целая сеть таких магазинов. Такой подход нужно менять. Прошу управление торговли и главархитектуры поработать над внешним обликом таких магазинов. У нас нет никаких штрафных санкций? Профнастил украшает облик города? – возмутился мэр.

После Мустафин заговорил о кафе и закусочных. Тут его понесло.

- Возле здания цирка на проспекте стоит трамвайный вагончик. Это что такое? Шаверма или шаурма? Центр города, недалеко от администрации. Кто-то обращает внимание на такие моменты, или вообще никто не смотрит? Каждый делает, что хочет? – едва не криком закончил Мустафин.

Похоже, новый мэр решил объявить войну самым популярным точкам общепита

Похоже, новый мэр решил объявить войну самым популярным точкам общепита

Подчиненные объяснили ситуацию тем, что сейчас в городе отсутствует документ, который регламентирует эксплуатацию таких объектов торговли. Ситуация застряла еще в 2004 году из-за изменения законодательства. Сейчас городские дизайнеры и архитекторы будут искать выход из непростого в юридическом плане положения.

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