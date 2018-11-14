Депутат Госдумы Зариф Байгускаров: «На сегодняшние пенсии прожить невозможно»

Многочисленные споры об изменении пенсионного законодательства в нашей стране породили множество кривотолков и вылились в волну протестов. Общественные деятели и активисты наперебой заявляли о том, что повышение пенсионного возраста мера не только непопулярная, но и совершенно не нужная. Несмотря на это, в начале октября закон был принят.

Чтобы разъяснить все тонкости и расставить точки, в редакцию «Комсомольской правды – Уфа» пришел депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров.

«СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЕНСИИ НЕ ХВАТАЕТ»

Первый, и, пожалуй, самый важный вопрос, который мы задали депутату – каково его личное отношение к новому закону?

- Если говорить о том, нравится мне этот закон или нет, то скажу прямо – мне он не нравится. Возникает вопрос: если не нравится, зачем тогда его принимали? Здесь нужно исходить из того, нужно ли это обществу и государству. Сейчас это нужно и вот почему.

Во-первых, буквально через год половина населения будет получать пособия в виде пенсий, а другая часть будет работать. Такая ситуация, возможно, могла бы просуществовать еще пару лет, но что от этого выиграют люди? Надо честно сказать, что существующей пенсии не хватает для жизни, - говорит Зариф Байгускаров.

По его словам, средняя пенсия сегодня составляет 14 тысяч рублей, хотя есть люди, которые получают и 10 и 9 тысяч рублей.

- Мы рассуждаем здраво – на эти деньги прожить невозможно. Более 30% людей продолжают работать и после выхода на пенсию. Первые годы после выхода на пенсию продолжают работать около 50% пенсионеров. Почему это происходит? Не потому, что они рвутся работать, а потому, что достойно жить на одну пенсию не получается, - сетует депутат.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

- Одновременно с этим законом мы приняли ряд других. Депутаты утвердили международную конвенцию по охране труда. В ней говорится, что пенсия должна составлять не менее 40% от заработной платы. Также депутатами Госдумы были приняты несколько законов, облегчающих жизнь пенсионерам. К слову, мы ввели в оборот совершенно новое понятие – предпенсионеры. Это мужчины, достигшие 60 лет и женщины – 55 лет. Теперь закон будет особо охранять их права, - заявил Байгускаров.

Представитель Башкирии рассказал об изменениях в системеФото: Рустем АХУНОВ

Граждане, которые по еще действующим правилам должны были выйти на пенсию в 2019 - 2020 годах, получат льготу. Стать пенсионерами они смогут на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Согласно новому закону, те льготы, которые ранее имели пенсионеры, сохранятся и для граждан, достигших предпенсионного возраста. Это касается как льготного проезда в транспорте, так и налоговых льгот – сейчас пенсионеры не платят налог на имущество.

УВОЛЬНЯТЬ ИЗ-ЗА ВОЗРАСТА НЕЛЬЗЯ

Разговоры о том, что работодателей будут наказывать за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, переросли в еще один закон, дополняющий изменения в пенсионной системе.

- Мы приняли закон об уголовной ответственности за незаконный отказ в приеме на работу и за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. На сегодняшний день похожие ограничения действуют в отношении беременных женщин. Во время обсуждения мы поднимали статистику и выяснили, что в Российской Федерации не так уж много уголовных дел в связи с увольнением дам в положении. Цель закона о защите граждан предпенсионного возраста от незаконного увольнения носит превентивный характер, - отмечает Зариф Байгускаров.

По его словам, ни один нормальный руководитель не будет увольнять сотрудника в возрасте – опытные кадры решают все.

- В свое время я возглавлял региональное Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан. В моем подчинении было две тысячи сотрудников. Я лично контролировал их работу, увольнял и наказывал, если провинились. У меня и мысли не возникало, что человека пенсионного возраста надо увольнять. Напротив, когда сотрудники выходили на пенсию, я их приглашал на прием и предлагал остаться. У них огромный опыт, а молодых надо учить. Любому начальнику выгодно, когда у него в коллективе добросовестно работают опытные люди, - подытожил народный избранник.

В КАКОМ СЛУЧАЕ УВОЛИТЬ МОЖНО

А что делать, если сотрудник, которому 62 года, просто не выполняет свою работу? Неужели с ним ничего нельзя будет сделать?

- Если сотрудник, грубо говоря, разгильдяй, то его можно уволить, - уточняет он.

По словам депутата, никто не будет привлекать к ответственности руководителя просто так. На это нужны веские основания, указывающие на то, что работника уволили именно из-за возраста. Если сотрудник добросовестный и аккуратный, по работе к нему претензий не было, а его просто взяли и уволили, конечно, возникнет вопрос: почему?

- Я разговаривал со многими работодателями, и они заверили меня, что опытных сотрудников никто увольнять не будет. К слову, опыт работы особенно ценится у врачей и учителей. Этим категориям граждан по новому закону оставили прежний стаж выхода на пенсию – 20-25 лет. Большинство из них, как и сейчас, будут продолжать работать, - говорит депутат.

КАК ОБСУЖДАЛСЯ ЗАКОН

Зариф Байгускаров отметил, что депутатов фракции «Единая Россия», вопреки расхожему мнению, голосовать «за» никто не заставлял.

- У нас было понимание, что оставлять как было раньше – нельзя. Мы руководствовались тем, чтобы уже через несколько лет средняя пенсия составляла 20 тысяч рублей. Наша фракция в Госдуме также активно обсуждала изменения в пенсионной системе для рабочих на селе. Позднее в сам закон была включена поясняющая статья, где говорится, что лица, проработавшие в сельской местности 30 и более лет, имеют право на доплату к пенсии в размере 25% от страховой части. Эта норма обсуждалась уже давно, но претворение в жизнь постоянно откладывалось. И вот, с 1 января 2019 года сельские рабочие начнут получать положенные им доплаты, - подчеркнул Зариф Байгускаров.

КОГО ОН КОСНЕТСЯ

Кого же могут затронуть изменения в пенсионной системе?

- Если не ошибаюсь, в Республике Башкортостан всего 1 миллион 380 тысяч трудоспособного населения и 1 миллион 184 тысячи пенсионеров. Цифры практически один к одному. Всех работающих на данный момент и затронут эти изменения. Почему так получилось? В том числе потому, что люди стали жить дольше. Например, в 2000 году средняя продолжительность жизни была 66 лет, а сейчас уже 73 года и это очень хорошо, - отмечает он.

Сейчас многие пенсионеры вынуждены работать - пенсии не хватаетФото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Для многодетных введут послабления

По словам Зарифа Байгускарова, еще одно изменение в систему, которое внесли депутаты, касается рабочего стажа.

- Для работников с большим стажем предусмотрели возможность выйти на пенсию на два года раньше положенного. Для этого мужчинам понадобится стаж не менее 42 лет, а женщинам - не менее 37. Воспользоваться льготой смогут только те, кто достиг возраста 60 и 55 лет соответственно.Особое внимание следует обратить на то, что если женщина имеет пятерых и более детей, то она может уйти на пенсию в 55 лет, четверых - в 56 лет, троих – в 57, - подытожил депутат Госдумы.

Мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. Пока эти величины на пять лет меньше. Основные положения нового закона вступят в силу с 2019 года. Повышать пенсионный возраст будут постепенно. Когда выйдут на пенсию те, кто попадает в переходный период, можно увидеть в сравнительной таблице.