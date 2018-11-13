Радий Хабиров назначил нового министра экологии

Накануне в Башкирии произошла еще одна громкая отставка – врио главы республики Радий Хабиров «попросил уйти по собственному желанию» министра экологииИлдараХадыева. Произошло это во время очередного оперативного совещания регионального правительства. Причиной столь скорого расставания с главой экологического ведомства стало недовольство его работой в сфере добычи природных ресурсов на юго-востоке Башкирии.

Формально, врио главы региона не может уволить ни одного из министров республиканского правительства. Но это может сделать исполняющий обязанности премьер-министра, или, на крайний случай, чиновник сам пишет заявление об уходе. После соблюдения всех формальностей глава правительства представляет нового министра. В случае с минэкологии все произошло менее чем за один рабочий день.

Новым и.о. руководителя министерства экологии и природопользования Башкирии стал уроженец Баймака МирхайдарФатхуллин. До назначения на этот пост он работал в правительстве Свердловской области.

Биография МирхайдараФатхуллина интересна еще и тем, что новоиспеченный министр экологии республики по образованию экономист. Свою карьеру он начинал в банковском секторе и бизнесе. В 2011 году был назначен заместителем руководителя аппарата правительства Башкирии. Спустя три года будущий министр экологии перебрался в соседний регион, где работал в администрации губернатора и областном правительстве.

В бытность МирхайдараФатхуллина вторым человеком в аппарате правительства, он, по мнению многих специалистов, активно выступал за строительство под Уфой завода «Кроношпан».

ПЕРВЫЙ ГЛАВА РАЙОНА УШЕЛ В ОТСТАВКУ

Впервые со дня прибытия Радия Хабирова в Башкирию в отставку подал глава районной администрации. Ранее «по собственному желанию» уходили только вице-премьеры и министры регионального правительства. «первопроходцем» стал теперь уже экс-глава Гафурийского района РамильБухаров.

Над заменой Бухарову долго думать не пришлось – исполнять обязанности руководителя районной администрации теперь будет ФнзильЧингизов. Ранее этот «крепкий хозяйственник и опытный руководитель» семь лет подряд руководил одним из районов республики – Кармаскалинским. Осенью этого года по приказу главы Башкирии Рустэма Хамитов Чингизов был назначен вице-премьером правительства, курирующим сферу образования. На этом посту он продержался чуть больше месяца.

По образованию ФанзильЧингизов историк, его альма-матер Башкирский государственный университет. В разное время он работал учителем истории в сельской школе, директором школы поселка Прибельский в родном Кармаскалинском районе и чиновником, курирующим сферу образования. С 2011 по 2018 годы он возглавлял администрацию района.