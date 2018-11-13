2018-11-13T14:48:51+03:00
Политика

Радий Хабиров назначил нового министра экологии

Глава Башкирии провел ротацию кадров в одном из районов и назначил нового министра
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: fedpress.ruФото: fedpress.ru
Изменить размер текста:

Накануне в Башкирии произошла еще одна громкая отставка – врио главы республики Радий Хабиров «попросил уйти по собственному желанию» министра экологииИлдараХадыева. Произошло это во время очередного оперативного совещания регионального правительства. Причиной столь скорого расставания с главой экологического ведомства стало недовольство его работой в сфере добычи природных ресурсов на юго-востоке Башкирии.

Формально, врио главы региона не может уволить ни одного из министров республиканского правительства. Но это может сделать исполняющий обязанности премьер-министра, или, на крайний случай, чиновник сам пишет заявление об уходе. После соблюдения всех формальностей глава правительства представляет нового министра. В случае с минэкологии все произошло менее чем за один рабочий день.

Новым и.о. руководителя министерства экологии и природопользования Башкирии стал уроженец Баймака МирхайдарФатхуллин. До назначения на этот пост он работал в правительстве Свердловской области.

Биография МирхайдараФатхуллина интересна еще и тем, что новоиспеченный министр экологии республики по образованию экономист. Свою карьеру он начинал в банковском секторе и бизнесе. В 2011 году был назначен заместителем руководителя аппарата правительства Башкирии. Спустя три года будущий министр экологии перебрался в соседний регион, где работал в администрации губернатора и областном правительстве.

В бытность МирхайдараФатхуллина вторым человеком в аппарате правительства, он, по мнению многих специалистов, активно выступал за строительство под Уфой завода «Кроношпан».

ПЕРВЫЙ ГЛАВА РАЙОНА УШЕЛ В ОТСТАВКУ

Впервые со дня прибытия Радия Хабирова в Башкирию в отставку подал глава районной администрации. Ранее «по собственному желанию» уходили только вице-премьеры и министры регионального правительства. «первопроходцем» стал теперь уже экс-глава Гафурийского района РамильБухаров.

Над заменой Бухарову долго думать не пришлось – исполнять обязанности руководителя районной администрации теперь будет ФнзильЧингизов. Ранее этот «крепкий хозяйственник и опытный руководитель» семь лет подряд руководил одним из районов республики – Кармаскалинским. Осенью этого года по приказу главы Башкирии Рустэма Хамитов Чингизов был назначен вице-премьером правительства, курирующим сферу образования. На этом посту он продержался чуть больше месяца.

По образованию ФанзильЧингизов историк, его альма-матер Башкирский государственный университет. В разное время он работал учителем истории в сельской школе, директором школы поселка Прибельский в родном Кармаскалинском районе и чиновником, курирующим сферу образования. С 2011 по 2018 годы он возглавлял администрацию района.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии местами похолодает до -20 градусов, снег не ожидается
Жители микрорайона под Уфой несколько лет живут без воды
С начала года на дорогах Башкирии погибли 448 человек
Адвокаты обвиняемых опровергают версию изнасилованной дознавательницы в Уфе
В Башкирии прекращены поиски 29-летней Ксении Викентьевой
В сельских школах Башкирии отремонтируют спортзалы за 33,5 млн рублей
В Башкирии полицейский врезался в столб, скрываясь от погони
В Уфе возбудили уголовное дело из-за использования просроченного инсулина в детской больнице
Уфимка уже два года сидит под окнами дочери
Из уфимской колонии сбежал преступник
Одно из предприятий Башкирии загрязняло реку
В Башкирии активизировались догхантеры
В Башкирии ужесточили наказание водителю-наркоману
Приходи на вкусную ярмарку!
В Башкирии нашелся пропавший Алексей Петров
24-летнюю жительницу Башкирии осудили за то, что та оставила троих своих детей одних на четыре дня
В аэропорту «Уфа» появился дефибриллятор