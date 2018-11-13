Уфа может стать новой столицей «Тотального диктанта - 2019»

В феврале следующего года тысячи любителей русского языка соберутся на различных площадках для того, чтобы в юбилейный, пятнадцатый раз, проверить свои силы в «Тотальном диктанте». Главной площадкой всемирной акции станет один из 14 городов-претендентов, среди которых, помимо российских городов, затесался зарубежный кандидат – Таллин.

На звание столицы «Тотального диктанта – 2019» претендует, в том числе Уфа. Конкуренцию городу на реке Белой составили Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов и Ставрополь. Голосование по выбору главной площадки акции проходит на официальном сайте проекта и продолжится до 19 ноября. Спустя два дня, 21 ноября, будет определены пятеро финалистов, набравших наибольшее количество голосов.

2 февраля, незадолго до старта «Тотального диктанта – 2019», на родине проекта, в Новосибирске, специальное жюри определит главную площадку. 13 апреля туда и приедет автор текста диктанта, Павел Басинский, чтобы лично прочитать его перед участниками.

- В этом году у каждого жителя России и мира есть возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать столицу «Тотального диктанта». Каждый из 14 претендентов достоин звания главного города акции и приезда автора, который продиктует текст на главной площадке новой столицы, - рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Впервые образовательная акция «Тотальный диктант» прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор мероприятие стало поистине традиционным и массовым: в этом году оно объединило 227 тысяч человек из 76 стран в 1021 городе. Организаторы надеются, что подобный размах сохранится и в следующем году.

Авторами текстов для «Тотального диктанта» в разное время становились Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин и Дмитрий Быков.