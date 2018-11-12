Радий Хабиров поручил «пролить свет» на Башкирию

Власти Башкирии перешли от глобальных проблем к локальным, но не менее важным. На последнем оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров поднял вопрос освещения дорог и населенных пунктов.

-Во время поездки по северо-востоку республики я обратил внимание на то, что у нас очень темные населенные пункты. Если едешь ночью, прямо очень страшно становится. Я понимаю, что так сложилось, но мы ведь уже в 21 веке живем. Эта проблема – не какая-то шалость, что мол, мы свет даем. Это проблема очень большая. С ней связан комфорт жизни наших людей и их безопасность, - заявил руководитель региона.

Хабиров также отметил, что дал поручение министру ЖКХ Башкирии решить эту проблему как можно быстрее и эффективнее.

ТЬМА ПОВСЮДУ

Во время доклада и.о. министра ЖКХ Михаил Киреев привел статистические данные, согласно которым уровень освещения улиц в городах и селах республики на сегодняшний день составляет 67,7%.

По его словам, проблема с освещением улиц в республике упирается не столько в экономию электроэнергии, сколько в банальное отсутствие «точек освещения».

- В 25 районах показатели значительно ниже среднего по республике. Самый низкий показатель освещенности – в Бураевском районе, там всего 20%. Слабо освещены Баймакский район – 27% и Иглинский – 35%. Это что касается улиц и подъездных путей. Есть проблема и в освещенности социальных объектов. По предварительным оценкам, из более двух с половиной тысяч детских садов и школ не имеют нормального освещения 592 учреждения, - сообщил Киреев.

Вопрос о неработающих фонарях обсуждался на правительственном уровне

По словам чиновника, сейчас в министерстве пытаются решить эту проблему. За основу хотят взять опыт соседнего Татарстана – там освещение восстанавливалось за счет инвестиционной программы с помощью местных сетей. Деньги на эти цели будут искать и во внебюджетных фондах.

ОЗАРИТЬ СТОЛИЦУ СВЕТОМ

Как известно, уличное освещение в Уфе выключается в 23:00, а в 6:00 фонари вновь зажигают. Делается это с целью экономии - по словам Киреева, на освещение башкирской столицы за 10 месяцев было потрачено порядка 98 млн рублей. За этот же период уфимской мэрии удалось сэкономить на уличном освещении 9 млн рублей.

Во время оперативного совещания Радий Хабиров обратился к мэру Уфы Ульфату Мустафину с вопросом о целесообразности такой экономии.

- Я лишь хочу посоветоваться с вами по этому вопросу, прежде чем принимать решение. У нас все-таки город миллионник, здесь в шесть утра уже кипит жизнь. Может быть, график отключения фонарей стоит пересмотреть? – спросил Хабиров.

Ульфат Мустафин подтвердил, что время отключения уличного освещения можно и «подвинуть».

- С часу ночи и до пяти утра экономию можно соблюсти. Ночью люди должны отдыхать, готовится к новому рабочему дню, - заявил Мустафин.

Глава городской администрации отметил, что уровень освещенности башкирской столицы составляет всего 52%. Чтобы произошли качественные сдвиги, необходимо «пролить свет» на 540 объектов.

- Это и детские сады и школы, и подходы к ним. Улицы частного сектора также темные, слабо освещаются поселки-спутники Уфы. Для обустройства всех микрорайонов по всем кварталам, скверам и улицам необходимо достроить еще 11 тысяч световых точек. В денежном выражении это 264 млн рублей, - подытожил Ульфат Мустафин.

ТЕМНОТА ДРУГ МОЛОДЕЖИ

Проблема, за решение которой хочет взяться Хабиров, в башкирской столице носит массовый характер. Изо дня в день жители Уфы выражают свое недовольство из-за отсутствия уличных фонарей. При этом темно не только в частном секторе, но даже во дворах многоэтажек в географическом центре и совершенно новых микрорайонах.

Так, например, журналист «Эхо Москвы в Уфе» Елена Чиркова сетует на практически полное отсутствие уличного освещения в микрорайоне Яркий.

- По дороге от остановки «Майора Зимина» до жилого комплекса три вялых фонаря, которые освещают ничего. Каждый раз идёшь и надеешься, что не сломаешь ногу. А в остальном у нас очень миленько! – написала на своей странице в социальной сети корреспондент.

Некоторые районы башкирской столицы освещаются лучше других

На темноту во дворах жалуется и корреспондент «Медиакорсети» Виктория Куприянова. По словам девушки, дорога от улицы Российская до проспекта Октября проходит в кромешной тьме.

-Потому что фонарей в районе Российской нет от слова «совсем». Ладно мы, взрослые люди, потихоньку решаем эту проблему. Но через пару кварталов в Глумилино та же история, только там школьники ходят толпами на занятия, освещая путь к знаниям...смартфонами, - возмущается девушка.

Непростая ситуация складывается и в районе Городского дворца культуры. Там не горят фонари во дворе дома, более известного как «уфимский Пентагон». Комплекс девятиэтажек, построенных вплотную друг к другу в форме, похожей на американское военное ведомство, полностью погружен во тьму. Об этом неоднократно писал в своих социальных сетях уфимский блогер Владимир Скрипник.

НЕ ТОЛЬКО ТЕМНО, НО И ГРЯЗНО

На прошлой неделе врио главы республики Радий Хабиров отметил тот факт, что на уфимских улицах еще и очень грязно.

- Ехал сегодня на совещание по проспекту Октября, вдоль дорог грязь толщиной не менее 10 сантиметров. Даже не поверил своим глазам, - заявил Хабиров.

Шокировала его и ситуация во дворах. Ситуацию с парковками, детскими площадками и освещением в них Хабиров назвал ужасной.

- Я даже не говорю, что видеонаблюдение. Там же просто ямы на дорогах. И это тот мир, в котором мы живем. Уфа невероятно грязный город, - возмутился врио главы и потребовал от коммунальщиков разобраться в ситуации.