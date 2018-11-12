Радий Хабиров: С таким руководителем работать не буду!

На оперативном заседании Радий Хабиров обвинил Илдара Хадыева в некачественной работе ведомства и потребовал найти ему замену.

«ДЕШЕВЫЙ» КАМЕНЬ

Напомним, что началось «ресурсно-экологическая» история с первой рабочей поездки Радия Хабирова. Тогда он выбрал для визита один из самых непростых районов республики – Зауралье. Несмотря на все старания команды Хамитова, территория оставалась, мягко говоря, отстающей в социально-экономическом плане. Этим воспользовались нелегальные добытчики ресурсов. Во всех прилегающих районах начали как грибы после дождя появляться карьеры, на которых добывали камень. На территории одного из таких карьеров и случился печально известный конфликт в селе Темясово Туймазинсокго района республики.

- Первое, я требую приостановить выдачу на территории Башкирии лицензий на разработку карьеров. Второе, организуйте проверки лицензий и карьеров, где сейчас добывается камень, - заявил Хабиров на оперативном совещании.

Радий Хабиров возмутился состоянием сферы добычи ресурсов

В интернете глава республики отметил, что его возмущает нынешнее состояние дел на рынке добычи ресурсов. По данным из открытых источников, от аукционов на выдачу лицензий по разработке карьеров, в прошлом году республика получила всего около 110 миллионов рублей.

- Считаю, что нас район просто грабят. Мы рассмотрим эту ситуацию, создадим в правительстве специальную рабочую группу. Карьеры мы будет разрабатывать по-другому, только в интересах республики. Уход от налогов, незаконная выдача лицензий и убитые дороги – вот что мы получаем за те гроши, в которые землю оценили, - возмутился Хабиров на своей странице в соцсетях.

«САМОУСТРАНИЛИСЬ ОТ КОНТРОЛЯ»

Естественно, что после таких речей все шишки полетели в сторону министерства экологии республики, в котором по какой-то причине не смогли (или и вовсе не захотели – прим. ред) устроить правильную работу ведомства в сфере выдачи лицензий. По всей видимости, за пару недель в министерстве так и не смогли найти причину такого положения дел. Зато прокуратура любопытные факты в истории нашла.

- Проблема нелегальной добычи полезных ископаемых в республике стоит остро. Особенно актуальна она для районов близких к Уфе и для Зауралья. Проведенная нами проверка показала, что в минэкологии практически самоустранились от контроля за деятельностью недропользователей. В ведомстве не требовали информации об использовании лицензий, объемах добычи и запасах полезных ископаемых, - сообщил ио природоохранного прокурора Башкирии Рушан Хайртдинов.

Хабиров такого отношения к республике терпеть не стал, и прямо на совещании обратился к руководителю правительства Рустэму Марданову.

- Прошу предоставить мне новые кадровые решения. Я с такими руководителями работать не буду.

Сам Хадыров все это время сидел рядом и задумчиво рассматривал блокнот, с которым пришел на оперативное совещание еще будучи чиновником высокого статуса. Минэкологии республики он возглавлял с 2012 года.