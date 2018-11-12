«Народный участковый» Башкирии Андрей Тимиркаев: Главные помощники на службе – терпение и поддержка семьи

Уроженец Бирска, майор полиции Андрей Тимиркаев служит в правоохранительных органах почти 10 лет. За это время участковый уполномоченный показал себя профессионалом с большой буквы. Недавно он победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый» и теперьпредставит Башкирию в финале.

Подведение итогов голосования на звание самого народного участкового России состоится 16 ноября, в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября. Победитель получит главный приз и народное признание.

В беседе с «Комсомольской правдой» лучший участковый Башкирии поделился ожиданиями от участия в конкурсе, а также рассказал о нелегкой службе в МВД, семейных ценностях и жизненных ориентирах.

О РАБОТЕ УЧАСТКОВОГО

Майор Тимиркаев занимает должность старшего участкового полиции. Это значит, что он отвечает за порядок и тишину сразу в нескольких микрорайонах.

-Помимо обычных обязанностей участкового уполномоченного, я занимаюсь и организационной работой. Попросту говоря, я - помощник начальника участковых в Бирске. У меня в подчинении несколько человек, которых я должен контролировать и наставлять, - рассказывает Тимиркаев.

Рабочий день участкового начинается и заканчивается оперативным совещанием. Утром сотрудники сначала вооружаются, потом идут на «оперативку» с начальником отдела полиции. И лишь после этого они получают разнарядку от руководителя службы участковых уполномоченных.

- Каждый получает собственное задание на день. Как правило, это отработка профилактических операций. Начальник также ставит задачи, в каком направлении следует работать. После этого мы расходимся на вверенные нам территории, - делится Андрей.

Работа участкового уполномоченного не ограничивается лишь общением с маргинальными жителями или приемом жалоб на шумных соседей. Они выполняют поручения следователей и оперативников уголовного розыска и ведут надзор за бывшими заключенными, освободившимися из мест лишения свободы.

-Мы постоянно в движении. У сельских участковых всегда есть транспорт, а те, кто работает в городе, как правило, ходят пешком. Вот и выходит, что за день обычный участковый десяток километров проходит, - говорит Андрей Тимиркаев.

О СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ И УВЛЕЧЕНИЯХ

Во время учебы в педагогическом институте Андрей Тимиркаев увлекался самым популярным видом спорта в мире – футболом. Сейчас, в силу занятости, погонять мяч не всегда получается, но спортивную форму он все равно поддерживает в тренажерном зале.

-Конечно, тренируюсь не так часто, как хотелось бы. Все-таки каждый день до позднего вечера на службе. Но в выходные и во время отпуска меня из спортзала силой не выгонишь, - улыбается Андрей Тимиркаев.

О СЕМЬЕ И ПОДДЕРЖКЕ

На вопрос о том, хотел бы Андрей, чтобы его дети пошли служить в полицию, он ответил, что пока рано думать об этом. Сын Илья только недавно пошел в первый класс, а дочка Маша посещает детский сад.

- В школе у сына был конкурс, где нужно было ответить, кем он хочет стать, когда вырастет. Илья написал, что будет военным летчиком, - вспоминает лучший участковый Башкирии.

Пока дети еще маленькие, Андрей вместе со своей супругой Анжелой пытается провести с ними как можно больше времени. Излюбленный вариант семейного отдыха Тимиркаевых – выезд на рыбалку.

По его словам, больше всех за участие Андрея в конкурсе переживает именно супруга. Она работает нянечкой в детском саду и активно агитирует всех воспитателей и родителей голосовать за него.

-Анжела заразила всех этим конкурсом в нашем детсаду, да и в соседних тоже. Родители и воспитатели активно голосуют, каждый день спрашивают у нее, какие мы по счету в рейтинге, - говорит Андрей Тимиркаев.

Накануне нашего разговора с лучшим участковым Башкирии дети старших групп детского сада, куда ходит дочка Андрея, устроили для него настоящее представление.

- В мою поддержку ребята выучили и рассказали несколько стихотворений, спели песню и представили танец. Детки и стенгазету с моей фотографией очень красивую нарисовали, растрогали меня, - умиляется участковый.

ПОЖЕЛАНИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Мы попросили Андрея Тимиркаева обратиться ко всем «народным участковым» нашей страны, которые участвуют в финальном голосовании.

- В первую очередь, хотел бы нам всем пожелать удачи. Я считаю, что в этом конкурсе участвуют самые лучшие участковые нашей страны. Каждый достойно представляет свой регион и каждый из нас заслуживает звания «Народный участковый». Именно удача может сыграть огромную роль и поможет победить самому достойному из нас, - подчеркнул конкурсант из Башкирии.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЙДЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

Андрей служит в полиции почти десять лет и за это время успел поработать в патрульно-постовой службе и в инспекции по делам несовершеннолетних. Но истинное призвание он нашел на посту участкового уполномоченного. Мы попросили его дать наставление молодым людям, которые хотят пойти на службу в полицию.

-Я бы хотел пожелать ребятам больше терпения, выдержки и поддержки родных и близких, чтобы тыл всегда был прочный. Очень важно, чтобы всегда было место, домашний очаг, куда хочется возвращаться. Свою роль играет и поддержка семьи. Без нее в нашей работе очень тяжело, - подытожил «народный участковый» Башкирии.

ПОДДЕРЖКА ЗЕМЛЯКОВ

С 1 ноября начался Всероссийский этап голосования на почетное звание «Народный участковый». Андрей Тимиркаев имеет все шансы на победу. Для этого нужно чтобы его активно поддержали земляки – его родной Бирск не справится в одиночку.

В беседе с «Комсомолкой» он посетовал, что жители республики не очень активно голосуют. Он подчеркнул, что за все время, пока проводится конкурс, конкурсанты от Башкирии еще ни разу не одержали победу.

- Общими усилиями мы можем изменить ситуацию и прославить республику, - говорит участковый.

Жители городов и сел Башкирии могут поддержать своего земляка. Для этого нужно проголосовать на сайте «Комсомольской правды» или на официальном сайте МВД России. Там нужно найти информацию о конкурсе и поставить «лайк» рядом с фотографией Андрея Тимиркаева.