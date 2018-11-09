В Уфе Стас Михайлов вышел на сцену в футболке с курящим портретом

Кумир российских женщин Стас Михайлов входит в число самых востребованных российских артистов - 49-летний певец дает более пятнадцати концертов в месяц и легко собирает полные залы по всей стране и не только.

К примеру, в свой нынешний осенний гастрольный тур он, наряду с российскими городами, включил и столицы бывших советских республик - Астану и Алма-ату. Попали в тур и два башкирских города - Салават, где Стас спел впервые, и Уфа.

ДОРОГОЙ АРТИСТ

В столице республики концерты уже несколько лет подряд проходят на одной и той же площадке - во Дворце молодежи, который вмещает 1200 зрителей. Поскольку Стас Михайлов один из самых дорогостоящих артистов, билеты на его шоу под названием «Самый лучший день» стоили недешево: от 1500 до 7000 рублей за штуку и, естественно, оказались по карману не всем.

Многие фанаты певца, большей частью дамы элегантного возраста, вынуждены были отказать себе в удовольствии услышать своего любимца вживую, прежде всего, из-за высоких цен на билеты - доступные места на «галерке» раскупили быстро, а самые дорогие - в партере можно было без проблем приобрести и в день концерта.

- Мне билет на юбилей подарили, - призналась одна из зрительниц - пожилая женщина с букетом в руках. - Моей пенсии только что на цветы и хватило бы. Вот у меня подруга в Москве живет, так она на 17 ноября билеты в «Олимпийский» всего за 400 рублей купила, а 16 декабря на главном новогоднем концерте в том же «Олимпийском» его можно будет послушать за 600 рублей.

На концерте звезды шансона в уфимском Дворце молодежи было немало зрителей с детьмиФото: Марат МУЛЮКОВ

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД – В «УФА-АРЕНУ»

И у нас, в Уфе, тоже можно было бы зал побольше выбрать - тогда и билеты были бы дешевле, и народу побольше бы пришло. Помню, как мы с приятельницей были на концерте в «Уфа-Арене» ... Вот это было шоу!

Сам артист, судя по всему, тоже не может забыть, как собрал восьмитысячный спортивный комплекс в башкирской столице и в следующий свой визит планирует выступить на более крупной площадке, чем Дворец молодежи, где фанатам пришлось танцевать под любимые хиты в проходах.

- Следующий год у нас планируется, если Бог даст сил и здоровья, юбилейный - пятьдесят лет, - сообщил Стас Михайлов во время концерта во Дворце молодежи. - Поедем с программой, которая будет обширная - грустных не будет песен, но будут песни жизненные - мне интересно показать то, что накопилось за все эти годы. Хочу сделать такую программу, чтобы она была актуальной и понятной для любого человека - любимые песни и, конечно, премьеры, но только не в этом зале. Я хочу показать в Уфе красивое световое шоу, думая с вашей-то поддержкой это получится.

- Давай «Уфа-Арену»! - кричали фанаты из зала. Правда, поначалу на сцену, вопреки обыкновению, охрана их не пускала.

- А почему вы людей на сцену не пускаете? - удивился Стас. - Пусть идут все!

После этих слов к сцене выстроилась целая очередь с телефонами, детьми и букетами - без цветов шансов приблизиться к кумиру и сделать с ним селфи у фанатов, конечно не было. Так что некоторые зрители прямо во время концерта бегали в фойе, где торговали цветами.

Уфимские фанаты надарили своему любимцу знаменитого башкирского медаФото: Марат МУЛЮКОВ

НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ

Кроме букетов уфимские поклонники надарили Стасу знаменитого башкирского меда. Кстати, как выяснила «Комсомолка», с недавних пор в райдере Михайлова есть пункт, согласно которому это полезное лакомство обязательно должно быть у него в гримерке, так что подаренный мед артиста, надо полагать, очень порадовал.

А вот карта вин, которая фигурировала в райдере несколько лет назад, давно уже из списка требований артиста исчезла - сейчас в гримерке можно обнаружить только минеральную воду.

Стас Михайлов давно ничем не злоупотребляет - бережет здоровье, ведь постоянные гастроли отнимают много сил и энергии. Тем не менее, своих поклонников артист неизменно радует превосходной формой.

В 2019 году Стас Михайлов планирует отпраздновать свой 50-летний юбилей концертом на одной из самых больших площадок УфыФото: Марат МУЛЮКОВ

СТРАННЫЙ ВЫБОР НАРЯДА

В звездной тусовке Михайлов слывет одним из главных модников. По версии журнала «Forbes» Стас Михайлов входит в первую десятку самых богатых российских знаменитостей: так, за прошлый год он заработал 7,4 млн долларов и может позволить многое - и элегантные дизайнерские пиджаки и тренчи, дорогую итальянскую обувь.

Но на уфимском концерте любимец публики удивил фанатов необычным сценическим нарядом, появившись на сцене в спортивном костюме: на штанах - лампасами и иероглифы, а на футболке - огромный портрет азиатской красотки с сигаретой во рту. Зрители недоумевали, зачем артисту понадобилось украшать себя подобной провокационной картинкой, косвенно пропагандирующей вредные привычки, ведь в зале были не только дамы за пятьдесят, но и совсем юные девушки и даже дети.