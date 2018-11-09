Тимашевский путепровод откроют летом 2019 года

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-09T08:38:32+03:00

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Сотни машин длинной вереницей стоят около шлагбаума. Проблема северного выезда из Уфы до сих пор не решена – густонаселенная Черниковка не может добраться до заводов и поселка Тимашево из-за многокилометровых пробок. Сравнительно широкая дорога упирается в «бутылочное горлышко» перед железнодорожным переездом.

Но уже в следующем году ситуация кардинально изменится. Благодаря помощи АНК «Башнефть» (входит в группу НК «Роснефть») завершается строительство Тимашевского путепровода.

ПОМОЩЬ НЕФТЯНИКОВ

- Для нашего города это действительно важно, - рассказывает представитель мэрии Уфы Константин Паппе. - Тысячи уфимцев простаивают в пробках по дороге на работу. Кроме того, это направление – единственный выезд для грузового транспорта в сторону Бирска. Решением этой проблемы станет новый путепровод.

Большую часть средств на строительство выделила компания «Башнефть». Это как раз тот случай, когда и «для себя, и для других». Ведь именно тимашевский путепровод позволит сотрудникам десятков предприятий, включая нефтеперерабатывающие заводы, без пробок добираться до своей работы. В то же время, северный выезд важен для всех жителей Уфы, поэтому строительство нового моста через железную дорогу станет настоящим подарком для города.

- С 2015 года мы направили на этот объект 700 млн рублей, взяв на себя значительную часть финансирования. По планам, данный объект сдается летом 2019 года. Таким образом будет решена проблема транспортных пробок на выезде из северной части Уфы, - отметил директор по взаимодействию с органами власти ПАО АНК «Башнефть» Рушан Саитов.

ТРИ ПОЛОСЫ И ШИРОКАЯ ДОРОГА

Мост длинною 161 метр стоит на шести устоях и состоит из пяти пролетов. Но построить его было непросто. Одно дело – путепровод в чистом поле, совсем другое – в густозаселенном районе с железной дорогой федерального значения, с множеством частных домов и коммуникаций.

- Мы пришли сюда, когда здесь ничего кроме болота не было, - рассказывает начальник участка «Мостотряда» Александр Санкин. – Все это мы осушили, начали работу. Пришлось переносить с места на место множество кабелей и проводов. Собственно, в этом заключалась основная сложность. Тут ведь и магистральный газопровод идет, и канализация, и все трубы, и водопровод. Гигантская работа, на самом деле, но мы ее никогда не боялись.

По словам Паппе, для строительства путепровода пришлось переобустроить много коммуникаций, причем удалось это сделать без особых проблем для горожан.

- Для переврезки мы временно отключили водоснабжение в 525 многоквартирных домах и 183 частных, но все это удалось сделать очень быстро, - заверил заместитель начальника управления по строительству и ремонту дорог.

После завершения всех работ горожане получат путепровод шириной в три полосы, подъездные дороги тоже будут благоустроены. По словам проектировщиков, этой конфигурации хватит минимум на 20 лет. То есть два ближайших десятилетия о каких-либо пробках на северном направлении можно забыть.

- Через двадцать лет мы можем вернуться к вопросу дальнейшего расширения дорог, но для этого уже все готово. Все коммуникации мы вынесли с учетом будущих реконструкций, - уточнил Паппе.

ПОДАРОК ГОРОДУ

Больше всего завершения строительства ждут жители северной части Уфы.

- Почти 40 лет живу в Черниковке, и все это время слышала о том, что нужен путепровод через железную дорогу, - рассказывает местная жительница Анна Лябина. – Поэтому мы ждали начала строительства как манны небесной. У меня сын работает на заводе, стоит в вечных пробках, но уже в следующем году он забудет о них. Двоюродный брат живет в Бирске, и когда я езжу к нему в гости тоже «жду поезда» на переезде. Ну и родители наши похоронены в Тимашево, на родительский день всегда все те же пробки. Так что новый путепровод для нас - лучший подарок.

Сомнений в том, что проект будет завершен вовремя, нет. На 100% завершены вынос сетей водопровода и газопровода, переключение сетей связи, укрепление грунтов, устройство четырех упор и двух устоев, выполнен монтаж балок, производится отсыпка подходов к путепроводу.

Габариты проезжей части позволят открыть безопасное реверсивное движение, пешеходы смогут пересекать железную дорогу по тротуару шириной 2,25 метров, а широкие шумозащитные экраны сохранят покой и сон местных жителей.

НЕ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

«Башнефть» ведет благотворительную деятельность в 51 районе и 19 городах республики, в которых проживают 87% населения региона.

- Только в 2017-2018 годах на ремонт и строительство дорог было выделено почти 700 млн. руб, в том числе на строительство Тимашевской дорожной развязки в Уфе – 400 млн. Объекты дорожного строительства, финансируемые на средства нефтяников, можно найти по всей республике: на капитальный ремонт дороги Языково-Балышлы-Чишмы выделено 40 млн руб, на ремонт нескольких дорог в Краснокамском районе – 60 млн, ремонт моста через реку Мата в Бакалинском районе – 24 млн, ремонт дороги к селу Байгильды Дюртюлинского района – 15 млн рублей, - уточнил Рушан Саитов.

Еще 24 млн компания выделила на ремонт улиц города Белебей и поселка Приютово, 22 млн – на ремонт улиц села Старобалтачево, 21 млн – на ремонт дороги Ишимбай – Воскресенское- Мелеуз в Ишимбайском районе, 15 млн – на ремонт дроги Танайка-Кушкуль в Благовещенском районе, 12 млн – на капитальный ремонт дороги общего пользования Суккулово-Верхне-Троицкий в Ермекеевском районе.

И это далеко не полный список. Благотворительная программа «Башнефти» осуществляется на основе соглашения между властями Башкирии и компанией «Роснефть». Стороны выбирают объекты для благотворительной помощи вместе. Кому нужнее – тому и помогают. Конечно же, существенные средства нефтяники выделяют на содержание так называемых «промысловых дорог», которые не относятся к категории инфраструктуры общего пользования, но по ним беспрепятственно перемещаются автомобили жителей сельской местности. Нефтяники смотрят на это благосклонно, ведь зачастую промысловые дороги являются единственным каналом сообщения между десятками деревень и центральными трассами. Так например, при помощи нефтяников ведется капитальный ремонт дороги «Дмитриевка – лесхоз» в Уфимском районе, в который «Башнефть-Добыча» вложила более 7 млн рублей.

Словом, компания «Башнефть» по-прежнему играет неоценимую роль в жизни нашей республики и без ее всесторонней поддержки сложно представить жизнь нашего большого региона.