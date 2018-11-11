Кириченко начинает с сенсационной победы: «Уфа» обыграла московский «Спартак»

-10 на термометрах, но на стадион «Нефтяник» продолжает огромными толпами следовать народ. Несмотря на морозную погоду, никто даже не думал пропустить приезд московского «Спартака». Самая популярная футбольная команда России сейчас переживает не лучшие времена: после увольнения Карреры большая часть фанатов только и занимается тем, что поет гадости в сторону руководства. Однако навскидку примерно четверть трибун занята именно людьми в красно-белых цветах.

«Уфе» же сейчас не до статуса соперника. Как рассказал перед матчем главный тренер Дмитрий Кириченко, ему не до регалий и абсолютно не волнует, кто там играет на противоположной стороне поля. Башкирскому клубу нужно набирать очки через не могу, потому что прямые конкуренты потихоньку отрываются.

Напомним, что Кириченко пока работает с приставкой «и.о.». После отставки Сергея Томарова руководство клуба дало специалисту четыре матча на то, чтобы показать себя и выправить сложившуюся незавидную ситуацию.

Дмитрий Кириченко практически весь матч провел у бровкиФото: Рустем АХУНОВ

БЕЗ МЫСЛИ В АТАКЕ

Кабы не замерзнуть, футболисты ринулись вперед с самых первых минут. Никакой вальяжности, излишне долгого розыгрыша мяча игроки себе не позволяли, и по возможности старались сразу прокидывать мяч вперед. Только вот с конструктивом все-таки были проблемы. Происходящее больше напоминало хаос. Особенно это бросалось в глаза применительно к «Спартаку». Вроде, и исполнители впереди достаточно звездные, а вот хорошо разыграть мяч совершенно никак у них не получалось.

Из парней в красно-белом можно было выделить разве что Ханни, тот хоть что-то пытался смастерить и находился в поисках момента. Один раз даже почти получилось. На 20-й минуте Адриано неожиданно у лицевой линии отдал точный пас во второй темп, уфимские защитники все проспали, алжирцу лишь оставалось попасть. На счастье Беленова мяч звонко ударился в перекладину.

«Спартаковские» болельщики заняли четверть трибун «Нефтяника»Фото: Рустем АХУНОВ

Также в актив «Спартаку» можно еще занести удар Фернандо со штрафного, но там вся опасность произошла из-за неловкого выпрыгивания Тилля. Люксембуржец подсек мяч головой и направил его точно в дальний угол собственных ворот. Беленову пришлось демонстрировать всю свою прыгучесть.

Ну вот и все. Неожиданно для многих, все остальное время на газоне царствовала «Уфа». Москвичи полностью провалили центр поля, где блеклой тенью смотрелся Глушаков, а также с постоянство творили чудачества в обороне. До поры до времени спасало только то, что Джикия великолепно играл последнего защитника и постоянно за всеми все подчищал.

КИРИЧЕНКО НАКОЛДОВАЛ

Чего-то совершенно нового Кириченко на суд зрителей в этом матче все-таки не предложил – примерно тот же состав и абсолютно идентичная тактическая модель, что и ранее. Однако по сравнению с Томаровым новый главный тренер у бровки смотрелся гораздо спокойнее и увереннее. У хозяев тоже многое не получалось, но они брали свое активностью. Особенно хороши были фланги. Если от Живоглядова мы такую игру ждем всегда, то вот Табидзе по-настоящему удивил. Грузин привыкает к новой роли и прибавляет с каждым новым днем, теперь смотрится абсолютно органично. Именно его вполне можно назвать одним из лучших игроков во встрече со «Спартаком». Навозил он красно-белых так, что у тех закружилась голова.

Если бы у «Уфы» еще был толковый центральный нападающий, то счет непременно был бы открыт уже в первом тайме. Однако с составом сейчас такие проблемы, что приходится на острие выпускать номинального опорника Пауревича. С таким форвардом особой каши не сваришь, но особой альтернативы не видел ни Томаров, ни, похоже, теперь не видит Кириченко. Думается, хорват мог бы быть полезнее на других позициях рядом со своими воротами, а ему приходится заниматься совершенно иными вещами.

Автором победного гола стал Дмитрий СысуевФото: Рустем АХУНОВ

Но несмотря на все эти обстоятельства, оба гола «Уфы» забили все-таки именно нападающие. Сначала хорошо подловил головой мяч Сысуев – 1:0, а затем индивидуально классно сыграл Бизяк – 2:0. Отдельно хочется отметить словенца. Видно, что парень пока в отличие от другого летнего новичка Тилля до конца не прижился в башкирском коллективе и смотрится в командных взаимодействиях отрезанным ломтем. Но, думается, его гол «Спартаку» должен придать ему уверенности. Забил классно и напомнил того самого Бизяка, которым был в «Домжале»: резкий рывок с фланга, несколько финтов, смещение и неберущийся удар в дальний угол. Получилось красиво.

ВЫСКОЧИЛИ ИЗ ЗОНЫ ВЫЛЕТА

Победа позволила «Уфе» выскочить из зоны вылета и расположиться на 14-м месте в турнирной таблице. Оставаться на этих позициях, конечно, никто не намерен, поэтому впереди все болельщики ждут от башкирских футболистов новых побед. Начало для них положено неплохое.

Дмитрий Кириченко после матча выглядел спокойным и рассудительным, создавал вид человека, который просто выполнил свою работу, ничего более:

«В первом тайме у «Спартака» было один-два опасных момента. К сожалению, мы не могли хорошо распорядиться мячом. Были хорошие контратаки, но не смогли хладнокровно отдать последний пас. Что касается второго тайма, но практически идеально действовали в обороне, соперник совершенно ничего не смог создать, а в атаке как раз добавили того самого хладнокровия и забили два мяча. Результат очень хороший. Положение в турнирной таблице, наверное, добавило мотивации нашим футболистам, чтобы показать такой футбол».

Тилль периодически ошибался, но был одним из самых активных в составе «Уфы»Фото: Рустем АХУНОВ

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо на этом фоне смотрелся как-то странно. Испанец выдавал нелепые фразы и заявил, что не считает позором поражение 15-й команде лиге, а еще всем видом показывал, что все в коллективе хорошо и ему плевать на слухи о скором назначении нового тренера:

«Позор – это если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент «Спартак» продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. «Спартак» сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее».

«Уфа» действительно в этом матче играла хорошо в лучших традициях прошлого сезона. Было ли это связано с эмоциональной встряской после отставки главного тренера или же настолько плох «Спартак» - это не особо важно. Победа есть победа, это три очка, которые дают команде возможность немного перевести дыхание.

Впереди в чемпионате пауза на игры сборных. «Уфа» собирается слетать на Кипр и принять участие в коммерческом турнире. По возвращению назад у команды останется всего три матча до зимних каникул. Особенно важны будут две гостевые встречи против «Оренбурга» и «Анжи». Очки по-прежнему нужны, как воздух.