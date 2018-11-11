2018-11-11T20:11:24+03:00
Спорт

ФК «Уфа» под руководством нового тренера сенсационно одолел «Спартак»

Матч завершился победой «горожан» со счетом 2:0
Павел КРАЙНОВ
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Дебют Дмитрия Кириченко в качестве главного тренера «Уфы» выдался удачнымДебют Дмитрия Кириченко в качестве главного тренера «Уфы» выдался удачнымФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 11 ноября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-лиги. В гости к подопечным Дмитрия Кириченко приехали футболисты московского «Спартака». Непростой матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Несмотря на холодную и ветреную погоду в башкирской столице, домашний стадион футбольной «Уфы» был заполнен более чем на половину. Любители футбола пришли поддержать любимую команду, оказавшуюся в крайне непростом положении – сейчас команда находится на дне турнирной таблицы.

Недавние перестановки в тренерском штабе «горожан» дали свои плоды. Дебютный матч Дмитрия Кириченко в качестве и.о. главного тренера завершился уверенной победой его подопечных – 2:0.

В первой тайме болельщики голов не увидели, основные события развивались во второй половине встречи. На 75-й минуте полузащитник «Уфы» Дмитрий Сысуев точным ударом распечатал ворота «Спартака». Второй гол уфимцы забили уже в добавленное главным арбитром время. На 93-й минуте отличился Ловро Бизяк. Легионер уфимской команды обвел Фернандо и ударил в дальний угол так, что голкипер «Спартака» Ребров попросту не смог дотянуться до мяча. Итог – 2:0 и первая победа «Уфы» с конца сентября.

Московский «Спартак», в свою очередь, потерпел второе поражение к ряду. Неделю назад подопечные Рауля Рианчо уступили екатеринбургскому «Уралу».

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