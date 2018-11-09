Рекорд SKODA AUTO России рост в октябре составил 33,1%

Объемы реализации чешской марки в октябре выросли на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7 614 автомобилей (октябрь 2017: 5 720 единиц).

ŠKODA KODIAQ стал абсолютным драйвером роста в прошедшем месяце.

«Первые 10 месяцев этого года стали для нас настоящим прорывом: с января по октябрь мы реализовали больше автомобилей, чем за весь 2017 год, — комментирует Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. — Этот результат говорит об эффективности работы всей команды и дилерской сети, мотивируя на дальнейшие успехи. Мы гордимся сбалансированным портфолио, которое отвечает строгим требованиям наших клиентов. Семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ, локальное производство которого стартовало в этом году, планомерно усиливает позиции на российском рынке. Мы постоянно совершенствуем наше предложение и стремимся сделать его максимально актуальным для всех категорий покупателей. Хотел бы поблагодарить клиентов и их семьи за выбор нашей марки, а партнеров — за высокое качество сервиса».

Неизменной популярностью среди клиентов чешского бренда пользуется городской лифтбек ŠKODA RAPID: его владельцами в октябре стали 3 239 клиентов, что на 40,2% больше результата прошлого года (октябрь 2017: 2 311 единиц). Модель традиционно высоко ценится покупателями за компактность и в то же время рекордную в классе вместительность багажного отделения.

В прошедшем месяце абсолютным драйвером продаж стал семейный внедорожник марки ŠKODA KODIAQ: клиентам были переданы ключи от 2 233 автомобилей. Мощный и эффектный SUV объединяет в себе ключевые преимущества моделей чешского бренда: отличную управляемость, практичность, безупречные внедорожные качества и целый ряд решений в духе Simply Clever.

В октябре владельцами ŠKODA OCTAVIA стали 1 942 клиента. Элегантный дизайн, самые современные технологии сетевого подключения и оборудование, традиционно доступное в автомобилях более высокого класса, позволяют OCTAVIA оставаться одной из самых популярных моделей в своем сегменте.

Флагман чешского бренда ŠKODA SUPERB в октябре приобрели 187 клиентов. Модель по достоинству занимает высшую позицию в модельном ряду марки и впечатляет уровнем технического оснащения, непревзойденным комфортом, превосходным качеством отделочных материалов и элегантным дизайном.

Более подробно познакомиться с автомобилями марки ŠKODA, о их наличии, комплектациях, ценах, а также о специальных предложениях, акциях и выгодах Вы можете в салоне официального дилера ŠKODA компании Барс-Авто на Рязанской, 16.

г. Уфа, ул. Рязанская, 16. Тел.(347) 246 52 52.

www.barsavto-ufa.ru, e-mail:info@barsavto-ufa.ru

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