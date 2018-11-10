Уфимская афиша на выходные 10 и 11 ноября: Театр пародий Владимира Винокура, «Беспринцыпные чтения» и юбилей Расуля Карабулатова

В ТЕАТР

11 ноября во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) народный артист России Владимир Винокур и его Театр пародий представят новую программу «70 лет ШутЯ», которую они покажут в рамках юбилейного тура. Зрителей ждут лучшие номера прежних лет, новые миниатюры, пародии на звезд отечественного шоу-бизнеса, а также анекдоты и любимые в исполнении юбиляра. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 800 - 3000 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) 10 ноября можно посмотреть комедию «Плоды просвещения» (16+) по одноименной пьесе Льва Толстого, а 11 ноября - комедию по пьесе французского классика Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной» (12+).

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 200 - 400 руб.

11 ноября Русский драматический театр Стерлитамака покажет на сцене Башкирского театра драмы им. М. Гафури (ул .Заки Валиди, 34) комедийный детектив «Будьте здоровы!» о том, как мнимая смерть богатого писателя открыла «покойному» истинную сущность близких, начавших беспощадную борьбу за наследство. (14+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 600 руб.

11 ноября в Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) покажут балет «Легенда о любви», который на уфимской сцене поставил знаменитый российский хореограф Юрий Григорович. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 1250 руб.

В ФИЛАРМОНИЮ

11 ноября в Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58) пройдут «БеспринцЫпные чтения» с участием модного современного писателя Александра Цыпкина и популярного артиста театра и кино Максима Матвеева. В программе чтение прозы Саши Филиппенко, автора нашумевших романов - «Красный крест» и «Травля», а также лирическо-хулиганских рассказов Александра Цыпкина - «Женщина непреклонных лет» и «Дом до свидания». (18+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 2500 руб.

10 ноября во Дворце молодежи (ул.50-летия Октября, 21) популярный татарский театр эстрады и юмора «Мунча ташы» покажет новую программу, в которой собраны миниатюр на самые злободневные темы. Казанских юмористов часто называют «татарскими пельменями», поскольку их сценки очень напоминают шоу «Уральских пельменей», но с учетом лучших традиций татарской и башкирской сатиры. (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 400 - 800 руб.

НА КОНЦЕРТ

10 ноября в ГКЗ « Башкортостан» (ул. Ленина, 50) отмечает свой 50-летний юбилей популярный башкирский певец Расуль Карабулатов. Поздравить юбиляра придут: группа «Караван сарай», ансамбль танца «Мирас», Стрелитамакский театр танца и многие другие известные исполнители и коллективы. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 350 - 1000 руб.

10 ноября в «Steam Club» (lifestyle-центр «Башкирия», ул. Менделеева, 205а) пройдет фестиваль тяжелой музыки. Выступают уфимские группы и приглашенные гости. (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный

НА ВЕЧЕРИНКУ

11 ноября в баре-ресторане «Дорогая, я перезвоню.!» («Гостиный двор», Верхнеторговая плошадь,1) открывается серия вечеринок с приглашенными гостями «Дорогая, у меня Stand Up». Первым гостем станет участник Comedy Battle, шоу «Открытый микрофон на ТНТ» Самвел Кафьян. (18+)

Начало в 20.00

Вход свободный

10 ноября в ресторане « Максимилианс» (ул. Менделеева, 137) пройдет вечеринка «The Circus». Гостей ждет эксклюзивный перфоманс в духе цирка-шапито, тематические декорации и костюмированное шоу. (18+)

Начало в 23.00

Цена билетов: 300 руб.