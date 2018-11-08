Дмитрий Кириченко дал первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Уфы»

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-08T16:31:22+03:00

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У футбольного клуба «Уфа» началась новая маленькая жизнь. Хотя если не сильно вглядываться, то кажется, что все вокруг осталось по-старому: те же футболисты, те же тренеры, тот же персонал. Не хватает только человека – Сергея Томарова. Вчера, 7 ноября, генеральный директор клуба Шамиль Газизов принял прошение местного специалиста об отставке и дал ему отпуск до нового года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен первый помощник Дмитрий Кириченко. Сам Томаров вернется к работе в системе клуба позже, но уже на другой должности.

На сегодняшнюю пресс-конференцию на стадионе «Нефтяник» футболистов завел лично Кириченко. Новый главный ведет себя достаточно спокойно, чувствуется, что он уверен в собственных силах. На стороне наставника богатая игровая карьера и достаточно серьезный опыт в качестве тренера. Именно Кириченко выводил «Ростов» в Лигу Чемпионов и наводил там шорох. Да, тогда это происходило под зорким присмотром и контролем Курбана Бердыева, но он себя неплохо проявлял и после ухода мэтра. Многие в Ростове-на-Дону до сих пор считают, что с тренером в родном клубе поступили несправедливо, не предложив работу на постоянной основе.

ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ

Однако то прошлое, и все мысли специалиста сейчас целиком заняты «Уфой». Он с самого начала сезона находится в тренерском штабе, поэтому также ответственен за тот неудовлетворительный результат, который можно наблюдать в турнирной таблице. Главная проблема – команда не забивает. Кириченко как некогда один из лучших нападающих сборной России наверняка должен знать, в чем проблема. Поэтому первым же вопросом у него спрашиваем, почему так происходит:

- Моменты у нас возникают практически в каждом матче. На самом деле для любого тренера гораздо хуже, когда их вообще нет. И с «Рубином», и «Крыльями Советами» шансов было множество. Мне сейчас сложно объяснить, что происходит. Если судить по качеству игры, то мы определенно должны были брать очков намного больше, чем есть сейчас. Наверное, здесь присутствие невезение. Но есть такое выражение, что удача любит сильных, и она приходит к тому, кто сделал на сто процентов то, что от него зависит. Значит, в какой-то мере мы недоработали.

Кириченко подметил, что в предстоящих играх во главе угла будет стоять только результат. Пока никаких мыслей о философии команды, стиле и прочем – нужно решать сиюминутные задачи. Первая из них – обыграть московский «Спартак» в ближайшие выходные.

- Когда в соперниках «Спартак», то для главного тренера это хорошо тем, что настраивать на матч никого не нужно. Мы отработаем какие-нибудь тактические моменты, но настрой у нас уже сейчас самый боевой.

По словам Кириченко, в предстоящих матчах главное - результатФото: Рустем АХУНОВ

КОМАНДА БЫЛА ГОТОВА К УХОДУ ТОМАРОВА

Сами футболисты не выглядят нервными и расстроенными. Нынешний результат их определенно огорчает, но, как показалось, отставка Томарова не стала каким-либо потрясанием:

- Мы тепло попрощались с Сергеем Александровичем, - рассказывает защитник Денис Тумасян. – Конечно, было тяжело на душе, что он уходит, все-таки давно был с нами в команде. Но это нормально в футбольном мире. Мы пожелали ему успехов, он пожелал нам. Все прошло очень дружественно.

Почему ни для кого в команде это не стало неожиданностью, пришлось объяснять самому Кириченко:

- Сергей Александрович уже достаточно давно подходил к руководству с просьбой освободить его от должности. Просто он такой человек, очень сильно переживает из-за результата. Давление в последнее время было очень серьезным, и его нужно научиться выдерживать. После объявления отставки он приходил к нам в раздевалку, мы достаточно долго общались. Чувствуется, что спал какой-то груз. Сергей сказал, что до нового года совершенно точно ничем заниматься не хочет. Потом вернется, но на какой именно должности будет работать, пока никто точно не знает.

Маскот будет радовать болельщиков на домашних матчахФото: Рустем АХУНОВ

У «УФЫ» ПОЯВИЛСЯ МАСКОТ

Ну а пока жизнь в клубе продолжается. Абсолютно все сотрудники уверены, что ситуация наладится, а нахождение в зоне вылета в ФНЛ останется лишь страшным сном. Вячеслав Кротов обещает журналистам, что обязательно вновь начнет забивать, Еркебулан Сейдахмет гарантирует, что его мысли связаны только с «Уфой», и о переходах в другие клубы он даже не думает, а Азамат Засеев подтверждает – в раздевалке все в порядке. Впереди у команды очень важный матч, в котором нужно обязательно побеждать. Статус соперника здесь не играет никакой роли, три очка нужны как воздух.

К слову, всех болельщиков во время предстоящего матча со «Спартаком» ожидает небольшой сюрприз. Футбольный клуб совместно со своим спонсором презентовал маскота, который будет развлекать всех зрителей, пришедших на стадион «Нефтяник». Выбор достаточно предсказуемо пал на пчелу, а вот имя пока ему не придумали. Как рассказали организаторы, это сделают сами болельщики в режиме онлайн. В скором времени клуб запустит конкурс.

Также новой мотивацией для футболистов должен стать новый приз, который будет вручаться по итогам года лучшему игроку команды.

Надо признать, что атмосфера внутри клуба действительно нормальная. Никакого негатива, нервозности нет и в помине:

- А почему вы все думаете, что у нас нездоровая атмосфера? – подтверждает Дмитрий Кириченко. – У нас все нормально, работаем в прежнем режиме.

Остается надеяться, что эта уверенность не перерастет в самоуверенность. Хватит еще нескольких поражений, и тогда выползти со дна турнирной таблицы будет практически невозможно. В нынешнем календарном году у «Уфы» осталось четыре матча, и очков в них надо завоевывать как можно больше.