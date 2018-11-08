2018-11-08T15:21:34+03:00
Общество

Уфимская прокуратура не разрешила строить кладбища возле Зинино, Жилино и Нагаево

Заказчик строительства не получил положительного заключения экологической экспертизы
Эльвина АПАРИНА
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Оказалось, что проведенная проверка по коллективной жалобе жителей раскрыла многие факты, не позволяющие разместить места для погребения на этой местности.Оказалось, что проведенная проверка по коллективной жалобе жителей раскрыла многие факты, не позволяющие разместить места для погребения на этой местности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители трех поселков под Уфой добились локальной победы – городского кладбища возле их населенных пунктов не будет. Прокуратура вступилась за права сельчан и запретила строить кладбище вблизи Зинино, Жилино и Нагаево.

Проведенная проверка по коллективной жалобе жителей раскрыла факты, которые не позволяют разместить места для погребения на этой местности. Оказалось, что данный участок расположен на болотистой местности. Там же проводились мелиоративные работы, что, в соответствии с законом, исключает возможность строительства кладбища.

- Также выяснилось, что заказчик строительства не получил положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на создание новых мест погребения. Во внимание не было принято то, что размещение кладбища на указанной территории было невозможно, поскольку она относится к рекреационной зоне, - прокомментировали «Комсомолке» в надзорном ведомстве.

Напомним, что на кладбищах столицы Башкирии заканчиваются места для погребения – необходимо еще одно довольно большое место. Поначалу власти хотели расширить деревенское кладбище села Старые Турбаслы Орджоникидзевского района. Но с этим не согласились местные жители, которые даже собрали подписи против появление погоста под их окнами. Тогда было решено разместить новое кладбище вблизи вышеперечисленных Зинино, Жилино и Нагаево.

Искать место для нового кладбища придется мэрии Уфы.

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