В Уфе презентовали книгу к 100-летию Мустая Карима

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-08T15:21:34+03:00

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Презентация книги-альбома «Мустай. Интервью, которого не было» прошла в Башкирском театре оперы и балета и стала первым из серии предстоящих юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения народного поэта башкирского народа, который будет широко отмечаться в следующем году.

- В Башкирии Мустая Карима помнят, но Москва забывает наших национальных писателей и поэтов - поэтому мы решили, что нужно заново познакомить с личностью и творчеством Мустая, прежде всего, молодое поколение, - рассказала на презентации директор Фонда имени писателя Альфия Каримова, представляя книгу.- В ней собраны его стихи, дневниковые записи, отрывки из художественных произведений, публицистика. Он уже новых интервью не даст - мы хотим, чтобы люди познакомились с ним как с человеком. Надеюсь, что книгу прочтут и зададут себе вопрос: «Кто он, Мустай Карим ?»

Действительно, читатель, мало знакомый с творчеством классика башкирской литературы, взяв в руки книгу, сможет не только познакомиться с его стихами и прозой, но и узнать его как человека.

В книге, приуроченной к 100-летию народного башкирского поэта , собраны редкие фотографии Мустая Карима, многие из которых никогда не печатались. На снимке - поэт с любимой женой РаузойФото: Марат МУЛЮКОВ

В издании представлено много архивных фотографий поэта самого разного периода его жизни, многие из которых раньше никогда не печатались, а его литературные произведения и дневниковые записи даны в хронологическом порядке.

Альфия Каримова подчеркнула, что идея выпуска этой необычной книги принадлежит внуку поэта - Тимербулату Каримову, лично презентовавшему издание этим летом в рамках Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь», который прошел в самом сердце российской столицы.

- Это уникальное издание, потому что через слова Мустая, его дневники, поэзию мы узнаем его сокровенные мысли, - подчеркнул внук поэта. - Книга создана с большим уважением и большой любовь к нашему деду Мустаю Кариму - писателю большого таланта, фронтовику, человеку большой и сложной судьбы.

Книга была создана в очень короткие сроки - на подготовку издания ушло всего четыре с половиной месяца. Тем не менее, издание получило высокую оценку - книга была представлена на конкурсе Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года - 2017», где стала дипломантом в номинации « Лучшее издание классической художественной литературы».

В скором времени издание появится на прилавках книжных магазинов, в часть тиража будет передана российским библиотекам. Первыми с книгой «Мустай. Интервью, которого не было» смогли познакомится присутствующие на презентации журналисты, артисты Национального молодежного театра им. Мустая Карима, читавшие его стихи, башкирские поэты и писатели, министр культуры республики Амина Шафикова, вице-премьер правительства Башкирии Линара Иванова, вице-спикер Курултая - Гособрания РБ Эльвира Аиткулова и другие официальные лица.

Многие из присутствующих были лично знакомы с поэтом и делились о нем своими воспоминаниями. Мустай Карим был очень открытым, душевным человеком и никогда не отказывал журналистам в интервью.

Вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова гордится тем, что ей довелось лично знать Мустая КаримаФото: Марат МУЛЮКОВ

Корреспондентам «Комсомольской правды» тоже довелось бывать в гостях у поэта - он всегда принимал наших репортеров как дорогих гостей за накрытым столом. А народный башкирский поэт Кадим Аралбаев, который готовит к юбилею Мустая Карима свою книгу воспоминаний, рассказал, что прочел книгу «Интервью, которого не было» в больничной палате.

- Хотите - верьте, хотите - нет, но эта книга помогла мне встать на ноги, придала сил, - поделился Кадим Аралбаев.

- Эта книга на очень долгие времена, - отметил Алексей Фенин , один из составителей текстов, главный редактор издательства «Инеш», выпустившего книгу - и с ним трудно не согласится.