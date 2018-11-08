Новаторство в пчеловодстве – наше призвание!

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-08T00:59:11+03:00

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Пришло время активно и целенаправленно работать над совершенствованием и модернизацией пчеловодства. Многое делается для пчеловодства со стороны нашего государства и самих же пчеловодов для более результативной работы в этом направлении.

Важнейшим залогом успеха является совместная консолидированная работа. Работа в одиночку уже уходит в прошлые времена.

В свое время мы создавали кооператив пчеловодческий «Миякинка», работа которого тоже оставила след и опыт лично для меня и других пчеловодов. Прошло более двух лет после ликвидации кооператива, а его необходимость и ценность почувствовали многие пчеловоды с опозданием. Мы поняли, что создавать потребительский кооператив это бесперспективное занятие. Необходимы более совершенные подходы в кооперации, которые будут лучше работать в сфере пчеловодства.

Наше сегодняшнее хозяйство «Медовый дар Башкирии» (ИП Глава КФХ Гумеров И.М.) производит большое количество меда, а именно: бортевой мед, сотовый, сотовый секционный, центрифугированный мед четырех сортов и более 70 видов продукции на основе продуктов пчеловодства, в том числе медовое драже 20 видов, а также крема, бальзамы. Продукция упаковывается в сувенирные картонные, деревянные шкатулки, туески, флокированные именные коробки с нанесением надписи лазером. Налажено производство сувенирных изделий из дерева, фанеры, кожи и множества других материалов с обработкой при помощи лазерного оборудования. Нашу медовую продукцию можно приобрести в сетях «Байрам» и «Сабантуй».

Башкирский мед с фермерских пасек - это хорошая перспектива развития пчеловодства. Мы можем производить по заданным требованиям качественную продукцию по наименьшей себестоимости, согласовывая с сельхоз предприятиями посев медоносных культур. При этом, совместно оговаривая методы и время опрыскивания полей для исключения попадания антибиотиков и других химических препаратов в мед. Пчеловоды заинтересованы в получении монофлерного меда, так как он по цене значительно выше, чем полифлерный. Увеличивая количество качественного меда можно достичь успеха в продаже как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и на внешнем - за рубежом.

Одной из проблем является то, что на сегодня в нашу республику завозят десятками тон хорошего недорого меда по 50-60 руб. за 1 кг. Купажируют его с местным и получается мед по оптимальной цене и качеству. Такой метод, к сожалению, не является противозаконным, но он наносит ущерб имиджу башкирских пчеловодов. При этом, местным пчеловодам нужно задуматься о качестве, цене и объемах производства своего меда для успешного входа на рынок и удержания его спроса.

Создание пасек и ведение пчеловодства вдали от населенных пунктов важный момент, но здесь очень много сложностей. Например, в 2010 году мы арендовали лесной участок, где ранее размещалась колхозная пасека, которая давно не функционировала. Реконструировали омшаник, создали все условия для ведения пчеловодства, сделали проект освоения лесов и через определенное время начались прокурорские проверки. Оказалось, что в лесном массиве нельзя строить капитальные сооружения (в нашем случае омшаник). В итоге - три судебных заседания, после чего вынесено решение о сносе омшаника, хотя в нашем проекте по освоению лесов он имелся на карте. Плюс ко всему, был выписан штраф. Вопросы зимовки пчел мало волнует прокуратуру - они пресекли грубого нарушителя по эксплуатации лесного массива. У нас возникло недоумение и множество вопросов оставшихся при себе. Однако, считаем, что это тоже безусловно опыт, благодаря которому мы совершенствуемся и становимся лучше, чем вчера!

Сегодня «Медовый дар Башкирии» предлагает новые методики ведения пчеловодства с новыми для нашей зоны технологическими подходами и сооружениями для зимовки пчел. Это облегчает физическую нагрузку на пчеловодов и экономит время. Сейчас мы занимаемся их изготовлением (это транспортировочные, погрузочно-разгрузочные механизмы для ульев, новое сооружение для зимовки пчел, а также приспособление для распечатки сотовых рамок и откачки меда). Весной 2019 года мы предполагаем, что сможем продемонстрировать все в процессе работы.

На сегодняшний день разработан проект пчеловодческого туристического комплекса «Гумер», который нуждается в поддержке инвестора для реализации. В проекте предусмотрено три туристических маршрута, апитерапевтический комплекс с гостиницей и домиками на ульях, образцовая промышленная пасека, матководческий центр, комбинат по переработке и фасовке продукции пчеловодства, а также музей пчеловодства. Данный проект был одобрен руководством Республики. Мы надеемся, что и в дальнейшем сможем эффективно сотрудничать с органами власти в реализации данного проекта и получим поддержку всех сторон.

Наши Контакты: email: Medar-rb@mail.ru, сайт: http://medar-rb.ru, «Медовый дар Башкирии». тел. 83478830346, 89870162632, 89677472156. Гумеров Ильдус Миниахметович.

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