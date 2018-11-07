Главного тренера «Уфы» Сергея Томарова отправили в отставку

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-07T13:46:34+03:00

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Терпение руководство футбольного клуба «Уфа» лопнуло. После поражения в домашнем матче 13 тура чемпионата премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» принято решение расстаться с главным тренером Сергеем Томаровым. Сегодняшнее занятие с футболистами проводил Дмитрий Кириченко, который ранее числился старшим тренером. Именно ему поручено готовить команду к игре с московским «Спартаком» 11 ноября.

«Мы благодарны Сергею Александровичу за проделанную работу. Знаем, что он очень серьезный специалист. Верим, что это не последний его опыт на этом поприще, и что он еще себя покажет как главный тренер. Это может произойти как в футбольном клубе «Уфа», так и в любом другом. Могу сказать, что он остается в системе клуба. Сейчас он уйдет в отпуск, который заслужил, и с 2019 года приступит к новой работе, которую мы озвучим попозже. Она будет связана с развитием футбола, Томаров будет в команде», - рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Дмитрий Кириченко

Напомним, что Томаров получил должность главного тренера после ухода Сергея Семака в санкт-петербургский «Зенит». При нем «Уфа» не смогла квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы и фактически провалила стартовую часть чемпионата. В настоящий момент команда находится на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе лишь две победы, пять ничьих и шесть поражений. Это зона прямого вылета в ФНЛ. Особенно тяжело команде давались голы – по этому показателю башкирский коллектив один из аутсайдеров премьер-лиги.

41-летний Дмитрий Кириченко, экс-главный тренер «Ростов», был приглашен в «Уфу» Шамилем Газизовым перед началом нынешнего сезона для усиления тренерского штаба. Несмотря на свой молодой возраст, он является один из самых опытных среди нынешних тренеров клуба. Имеет опыт руководства клубом на уровне Лиги Чемпионов. Первые шаги в профессии делал под руководством известного Курбана Бердыева.