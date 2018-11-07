«Салават Юлаев» возвращается домой с двумя очками

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-07T11:56:29+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» продолжает переживать сложный отрезок в чемпионате. После домашней серии башкирские хоккеисты отправились на короткий выезд по маршруту Нижний Новгород – Нижнекамск.

ПРОВАЛ В НИЖНЕМ

В настоящий момент главный тренер Николай Цулыгин всеми возможными силами старается вывести команду из игровой стагнации. Специалист в течение нескольких последних матчей серьезно тасует состав и вновь пытается нащупать ту легкость, с которой «юлаевцы» действовали в начале сезона. Но пока дело продвигается тяжело.

Встреча с нижегородским «Торпедо» получилась проваленной полностью: огромное количество невынужденных удалений, ошибки на ровном месте – все это привело к достаточно тяжелому и обидному поражению.

- Не хватило характера, желания и настойчивости, чтобы выиграть. Старались, но этого оказалось недостаточно, - оправдывался Цулыгин.

На шайбу Варнакова и две Паршина уфимцы смогли ответить лишь точным броском Жаркова – форварда сдерживающего звена. Никто из лидеров за 60 минут чистого времени не смог создать ровным счетом ничего.

РЕАБИЛИТАЦИЯ В ТАТАРСТАНЕ

Оправдываться перед болельщиками пришлось в Нижнекамске. В татарстанский город приехал целый сектор уфимских фанатов, поэтому повтора нижегородского результата никто бы не простил.

В итоге «юлаевцы» забили уже на второй минуте, благодаря фирменному выстрелу Бурдасова. «Нефтехимик», несмотря на плохое начало, просто так сдаваться не собирался и развязал настоящую войну на льду. Уфимцам пришлось непросто – хозяева все-таки смогли ответить голом в начале третьего периода, но Коледов и Кемппайнен в течение минуты довели счет до 1:3.

Под конец атмосфера накалилась до такого предела, что в ход пошли кулаки. Соперники устроили массовую драку в формате два на два и нахватали кучу штрафа. «Салават Юлаев» пропустил еще одну шайбу в концовке, играя в меньшинстве, однако сумел довести матч до логической победы.

- Очень нужная в данный момент, перед перерывом, для нас победа. Это важно, потому что ранее была серия не очень удачных игр. Очень здорово, что ребята нашли в себе силы и характер, проявили мужество и выиграли такой непростой матч, - не скрывал своей радости Цулыгин.

Возможно, подобная эмоциональная встряска в концовке игры в Нижнекамске это даже хорошо. Все-таки именно вот такой экспрессии и не хватает уфимцам в последнее время. Команда стала более академичной, и порой складывается ощущение равнодушия.

Сейчас все клубы КХЛ уходят на недельный перерыв, связанный с первым этапом Еврохоккейтура. Напомним, что из «Салавата Юлаева» в состав сборной России вызваны Петр Хохряков и Александр Кадейкин, в сборную Финляндии – Хартикайнен и Метсола

Результаты матчей:

«Торпедо» Нижний Новгород – «Салават Юлаев» 3:1 (Варнаков, Паршин-2 – Жарков)

«Нефтехимик» Нижнекамск – «Салават Юлаев» 2:3 (Шиксатдаров, Огурцов – Бурдасов, Коледов, Кемппайнен)