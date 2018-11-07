Лидер группы «Deep Forest» Эрик Муке: «Мой любимый трек - башкирский»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-07T11:50:13+03:00

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Лидер легендарной группы «Deep Forest» Эрик Муке хорошо известен жителям Башкирии. Кто-то вырос на его медитативной музыке 90-х, а кто-то открыл группу для себя год назад, когда Эрик Муке стал гостем международного фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе. Тогда он впервые сыграл вместе с лучшими башкирскими музыкантами Робертом Юлдашевым и Ринатом Рамазановым. Когда Муке улетал в родную Тулузу, то пообещал рассказать своим слушателем про Уфу и Фольклориаду.

И вот пару месяцев назад в интернете забурлила новость — «Deep Forest» выпустил новый альбом «Epic Circuits», а в его главной композиции прозвучал напев башкирской певицы.

О создании проекта Эрик Муке рассказал «Комсомолке» накануне пресс-конференции, прошедшей в агентстве «Башинформ». Кроме самого Муке в ней приняли участие Даниэль Гауди - европейский диджей, участвовавший в записи альбома «Epic Circuits», и башкирские музыканты - народный артист Башкирии Роберт Юлдашев, лидер группы «Аргымак» Ринат Рамазанов и Зилия Бахтиева - та самая девушка, чей голос удивительно органично лег на электронную музыку «Deep Forest».

- Фольклориада - это возможность собрать в одном месте все богатство этнической музыки и тем самым сберечь ее для следующих поколений. К сожалению, на Западе ваша республика все еще - «терра инкогнита». Поэтому я стараюсь при любой возможности рассказывать о предстоящем фестивале и о точке мира, где она будет проходить. Я подумал, что лучшей «рекламой» им будет музыка.

Над альбомом «Epic Circuits» я начал работать около двух лет назад вместе с моим коллегой Даниэлем Гауди, итальянским музыкантом, живущим в Лондоне. Мы решили записать альбом, несколько более электронный и танцевальный по звучанию. Одна из немногих моих поездок в этот период была в Уфу, на «Сердце Евразии», где я записал много музыкального материала и где мне подарили диск с башкирскими песнями. Вернувшись домой, я прослушал его и нашел красивую фольклорную песню в великолепном женском исполнении и решил вставить ее в свой альбом. Уже потом я узнал, что исполнительницу ее зовут Зилия.

Эрик Муке хочет включить Уфу в список городов международного тура в поддержку своего нового альбома, в заглавной композиции которого использована башкирская мелодия. Фото: Гульназ МАКЕЕВА

- Трек, в котором звучит башкирская музыка, называется «Brassy Sunrise». Как переводится это название?

-- Я выбрал такое название, потому что рассвет - это обычно всплеск золотого, оранжевого, желтого цветов, иногда он становится медно-металлического оттенка. Я видел много таких «медных» рассветов, и такой мне встретился в Башкирии тоже. Я уезжал в аэропорт в пять утра, по дороге, петляющей среди степей и гор. Было очень красиво, и небо медного цвета запечатлелось в моем воображении, так что, когда писал новый альбом, просто вспомнил о своей поездке и полученных эмоциях, и все само собой легло на музыку. «Brassy Sunrise» — мой любимый трек в альбоме «Epic Сircuits», и именно он является ключевым. Я приехал вдохновленным фольклорной музыкой народов вашей страны, местами в российской глубинке, в которых удалось побывать,

- Как считаете, Зилия и другие башкирские музыканты могли бы выступить с «Deep Forest» вживую, не только в России, но и в Европе? Наверняка они будут рады получить такой шанс.

- Да, почему бы и нет!

- Объединен ли альбом какой-то общей идеей?

-- Безусловно. Концепция музыки группы как была, так и сохраняется вот уже больше четверти века — это соединение аутентичных этнических мотивов со всех уголков планеты и современного звучания. В «Epic Сircuits» мы пошли немного новым путем: Гауди делает более минималистичную электронную музыку, чем обычно «Deep Forest», и мы решили сделать ее более простой и танцевальной. Медленная и нежная «Brassy Sunrise» стоит в этом смысле, пожалуй, немного особняком от других работ в альбоме.

- А не планируете ли снять клип для этой композиции?

-- Нет, специально не планировали. Но мы не будем против, если любители нашей музыки сделают видеоклип. Умеющих это делать сейчас очень много, сегодня вообще сделать что-либо очень легко благодаря интернету. Будет интересно, если к созданию клипа на «башкирский» трек подключатся креативно мыслящие люди из вашей республики.

- Итак, объявляем конкурс на лучший клип на музыку «Brassy Sunrise»! Наверняка он найдет свое место на сайте группы «Deep Forest”?

- Отличная идея! Конечно.

- На обложке вашего альбома — как всегда, лес...

-- Лес для меня — неизменный символ, он у нас всегда. «Epic» – это что-то из области фильмов, связь музыки и кино. Это когда пытаешься написать нечто похожее на саундтрек. Слово «сircuits» имеет два значения. Одно связано с электроникой: это когда ты вскрываешь механизм электрических устройств, внутри которого масса шестеренок или микросхем внутри, в том числе помогающих нам писать электронную музыку. С другой, это слово олицетворяет путешествия, круговорот впечатлений. Мы решили, что оба значения подходят для альбома. Мы хотели разбудить воображение слушателей, обратить их внимание на глобальные, эпические проблемы. В то же время в музыке много электроники, и в итоге получился контраст между эпичной, возвышенной семантикой музыки и приземленностью «шестеренок», благодаря которой эта музыка создается.

Башкирские девушки покорили знаменитого француза красотой и талантом. Фото: Дмитрий НИКИФОРОВ

- Альбом стал активно котироваться в музыкальных чартах разных стран сразу после появления. В iTunes в Польше, например, он лидировал, в испанском чарте занимал второе место, в США вошел в первую тридцатку, в России «отметился» на одиннадцатом месте при том, что практически никак пока не рекламировался...

- Мы планируем организовать турне-презентацию «Epic Сircuits» и следующего альбома «Deep Forest», который я надеюсь выпустить в будущем году. Если нам удастся приехать в рамках тура и в Россию, появится и шанс выйти в лидеры российских чартов. Я готов приехать с полноценным концертом в ходе планируемого турне и в Уфу, если нас пригласят. Кстати, в будущий диск я хочу включить больше русской и башкирской музыки. Из поездки в Уфу у меня осталась масса идей. Я уже начал сочинять несколько композиций, они совершенно непохожи на «Epic Сircuits».

- «Башкирский» трек уже звучал на ваших концертах?

- Да, я уже не раз играл его во Франции, в августе на ежегодном и очень популярном в Европе фестивале под Парижем. Сейчас я приостановил концертные выступления и ушел в студийную работу, чтобы дописать новый альбом и вернуться на сцену, скорее всего, уже с новым масштабным проектом — думаем сыграть в симфоническом варианте десяток лучших композиций Deep Forest за все четверть века существования группы! Возможно, среди них будет и «Вrassy Sunrise».

КСТАТИ

Специально для Deep Forest башкирские мастера видео изготовили видеоролик о республике и предстоящей Фольклориаде на английском языке. Он увидел в этом году свет на концертах группы, в частности, на музыкальном фестивале в Trélazé (Трелазе). На этом фестивале Эрик Муке выступал на сцене в костюме с этническими мотивами, сшитом для нег уфимской художницей и модельером Рушанией Бадретдиновой.

СПРАВКА "КП"

27-летняя Зилия Бахтиева — исполнительница песен разных жанров, родом из Салавата, выпускница Уфимского училища искусств. Экс-солистка группы «Курайсы», Национального симфонического оркестра РБ, студии Айдара Галимова, участвовала во фестивалях «Turkvision», «Сотворение мира», WOMAD Питера Гэбриела, "Алтын майдан-Эльбрус" и других, записала композицию с норвежской певицей Ruth Wilhelmine Meyer. Народную песню «Болон» («Луг»), которая вдохновила Эрика Муке на «Brassy Sunrise”, она записала еще в 2010 году, будучи студенткой. Сейчас в сотрудничестве с композитором, руководителем студии Cinemusic Маратом Файзуллиным и сестрой Юлией, победительницей ряда конкурсов красоты, реализует проект “Handuhas”. В его рамках сестры записали дуэтом цикл народных песен в уникальной акустике Аскинской ледяной пещеры.