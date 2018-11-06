Радий Хабиров новому мэру Уфы: «Вам досталось тяжелое наследство»

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-06T15:14:34+03:00

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Очередное оперативное совещание башкирского правительства вновь стало «бенефисом» врио главы Башкирии Радия Хабирова. На этот раз руководитель региона «разнес» чиновников министерства экономического развития и госкомитет по строительству. Первых – за очереди в офисах МФЦ, вторых – за долгострои. Кульминацией совещания стало признание «заслуг» предыдущей администрации Уфы – Хабиров прошелся по работе мэрии эпохи ИрекаЯлалова. Но, обо всем по порядку.

К ЗИМЕ - ГОТОВНОСТЬ ПОЛНАЯ

Стартовало совещание с доклада руководителя госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, который рассказал о ситуации на дорогах республики. Чиновник отчитался о мерах подготовки снегоуборочной техники к скорому наступлению холодов и в очередной раз напомнил автомобилистам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

Радий Хабиров, в свою очередь, попросил Мухаметьянова ответить на вопрос о готовности республики к зиме.

-Может быть, завтра, может сегодня или через неделю, зима наступит. Мы можем констатировать, что готовы к ней? – спросил он главу госкомтранса.

-Готовность полная, - ответил чиновник.

- Я предлагаю, когда зима начнется, и мы начнем задыхаться в снегу, чтобы я больше не слышал о том, что у нас то техники нет, то еще чего не хватает, - подытожил врио главы Башкирии.

Спустя несколько минут руководитель региона поинтересовался у мэра Уфы Ульфата Мустафина о степени готовности башкирской столицы к приходу зимы.

- Уфа практически готова, техника подготовлена. На сегодняшний день песчаной смеси заготовлено порядка 50%, но за ноябрь мы докупим недостающий объем, - отчитался Мустафин.

СТРОИТЬ ДОЛЖНЫ СТРОИТЕЛИ

Ключевой вопрос, который поднял на оперативке Радий Хабиров – долгострои. Он посетовал на то, что в ряде районов республики не достаточно хорошо исполняются госконтракты по строительству социальных объектов. Чтобы прояснить ситуацию, врио главы Башкирии вызвал по конференцсвязи главу администрации Бурзянского района. Чиновник рассказал, что из-за целого ряда недочетов и недобросовестных подрядчиков некоторые объекты возводят годами.

В какой-то момент Хабиров вновь «взорвался» и пригрозил увольнениями башкирским чиновникам. Поводом для «порки» послужило затяжное строительство пешеходных мостов в деревнях Набиево и Мунасипово. Заслушав доклад главы района, он буквально вскипел, узнав, что небольшой мост в Набиево строится с 2011 года.

- Коллеги, вы себя слышите со стороны, нет? – сказал Радий Хабиров. – С 2011 года два маленьких моста строят. Совесть то есть? Мне что увольнять сейчас начинать пачками? О ситуации доложите мне в понедельник, чтобы я знал, когда министр ножками пройдет по этим мостам, - подытожил Хабиров.

Радий Хабиров вновь обрушился с критикой на башкирских чиновников

В ходе обсуждения этого, безусловно, наболевшего вопроса, искры полетели и в сторону и.о. министра экономического развития Сергея Новикова. Именно его ведомство занимается оформлением документов на госзакупки, без которых по закону строить такие объекты нельзя.

- Я правильно понимаю, что глава района признается сам и вы тоже, что документы были неправильно подготовлены? Где здесь правда? – возмутился руководитель региона.

О ДОЛГОСТРОЯХ

Еще один вопрос на повестке дня, который вызвал острую критику Хабирова вопрос о строительстве социальных объектов. Он заявил, что затяжное строительство социальных объектов, в частности больниц, недопустимо.

- Меня возмущает, когда и деньги есть вроде, и воля и определенный порядок, а мы какие-то объекты очень долго строим. Если, уважаемые министры, вы намерили себе срок жизни сто лет, то это, конечно хорошо. Но людям надо это быстро все делать. Если строим больницу, значит надо быстро строить. Я не понимаю этого. Если все есть, то это – ваша недоработка, - заявил Хабиров.

«ВАМ ДОСТАЛОСЬ НЕХОРОШЕЕ НАСЛЕДСТВО»

В завершении совещания Радий Хабиров зачитал собственный доклад о проблемах застройки жилых кварталов в Уфе. Он отметил, что в эпоху предыдущего мэра городские власти не контролировали работу застройщиков, которые по условиям работы были обязаны построить объекты инфраструктуры, но так этого и не сделали. По словам руководителя региона, при заключении договоров, условия строительства школ и детсадов были прописаны «не конкретно, без определения сроков».

В качестве примера он рассказал министрам случай, когда компания-застройщик выиграла суд у уфимской мэрии и получила законное право не строить в новом квартале детский сад.

- Более того, зачастую, территорию, предназначенную для размещения школ и детских садиков, вообще не трогали. То есть перед заключением договоров они нам сказки рассказывали, - резюмировал Хабиров. – Действующие договоры не содержат конкретных формулировок об обязанностях застройщиков. Это позволяет им уклоняться от обязательств. УльфатМансурович, в этой части вам досталось тяжелое наследство. Нехорошее наследство, - заявил он, обращаясь к мэру Уфы Ульфату Мустафину.

По мнению руководителя региона проблему строительства детсадов в Уфе необходимо решать уже сейчасФото: Алексей БУЛАТОВ

Врио главы Башкирии попросил мэра башкирской столицы вникнуть в эту ситуацию и принять соответствующие кадровые решения.

- Найдите людей, которые будут защищать интересы города и возвращать то, что нам положено, - подытожил Радий Хабиров.