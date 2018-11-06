2018-11-06T14:57:46+03:00
Общество

Как уфимцы «потеряли» 51-ый автобус

С улиц столицы пропадают нелегальные перевозчики.
Рустем АХУНОВ
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Теперь на маршруте остались только государственные маршрутыТеперь на маршруте остались только государственные маршруты
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Жители башкирской столицы жалуются на отсутствие привычных автобусов на улицах в часы пик.

Напомним, что минувший месяц обернулся настоящим кошмаром для всех нелегальных перевозчиков республики. Особенно тяжко пришлось товарищам, трудящимся на территории Уфы. Новый глава республики Радий Хабиров объявил нелегалам «священную войну». Руководитель заставил чиновников вновь задуматься о дорожной карте развития транспортной системы, а федеральный «Ространснадзор» натравил на «серых» извозчиков. Началась серьезные проверки. Те, естественно, такого поворота не ожидали. В первый день водители даже объявили «забастовку» и не вышли на работу. Город и республика попытались заменить популярные маршруты «Неафзами». В какой-то мере это сработало.

«ОТМЕНА» АВТОБУСОВ

Через неделю с улиц города начали пропадать «экскурсионные» автобусы маршрутов 51 и 51а. Те самые, которых устраивали на «работу» в уфимском филиале Российского союзе автопредпринимателей.

По всей видимости, «Нефазов» все же не хватило. Среди горожан пополз нелепый слух, мол, власти города и республики распорядились полностью закрыть самый протяженный маршрут, связывающий южную и северную части города. Перепуганным городским чиновникам пришлось срочно объяснять ситуацию, о которой начали писать в соцсетях.

- Ранее по этим маршрутам курсировали автобусы, в том числе малой вместимости. После проверок у них были выявлены нарушения порядка организации перевозок. В частности, у них отсутствовали маршрутные карты. Из-за этого их деятельность была прекращена. Сейчас обслуживание маршрутов 51 и 51а производят 52 автобуса «Башавтотранса», - сообщили в мэрии.

Вообще, предположить, что город или республика будет вот так просто отменять такой «ходовой» маршрут, мягко говоря, глупо. Другое дело – не такие популярные направления. Например, которые довозят людей в поселки-спутники.

А ЧТО В ПРИГОРОДЕ?

- Для пригорода пока история только в негативном свете. К нам не заезжает новый автобус из «Башавтотранса». Людей высаживают на трассе и не довозят до Михайловки Грин. Люди примерно 2-3 километра должны идти по грязи и неосвещенной дороге. Старые маршруты, например, 284 стали очень плохо ходить. Мы, конечно, списываемся, люди подвозят друг друга в город и обратно. Но ситуация сложная, - жалуется уфимка Ольга Маловица.

Похожая ситуация обстоит и с другими отдаленными районами и поселками вблизи Уфы – ДОК, Инорс, Базилеевка. Логично, что в один момент невозможно прогнать всех нелегалов с рынка и обустроить комфортный рынок перевозок без «жертв». Чиновники от транспорта заявляют, что постоянно мониторят обстановку на дорогах и вносят необходимые поправки в дорожный план развития рынка пассажирских перевозок. Пока горожанам остается ждать.

КСТАТИ

Движение уфимских автобусов, трамваев и троллейбусов можно отслеживать в режиме реального времени. В мэрии наконец-то довели до ума систему мониторинга общественного транспорта. Сейчас с этим сервисом сотрудничают почти все крупные перевозчики: государственные и частные. Работает все предельно просто – устанавливаешь одно из нескольких предложений на выбор. Например, «Яндекс.Транспорт». В нем указываешь город и выбираешь маршруты, которые тебя интересуют. У каждого легального перевозчика в кабине транспортного средства установлен датчик ГЛОНАСС. С него информация передается на устройство пользователя через сервер «Яндекса».

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