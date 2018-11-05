Гол Яковлева на второй добавленной минуте приносит победу «Крыльям Советов» в Уфе

СЕГОДНЯ 20:05 2018-11-05T20:09:57+03:00

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Похоже, эксперимент под названием «Сергей Томаров – главный тренер» потихоньку подходит к логическому завершению. В матче 13-го тура на домашнем стадионе «Нефтяник» башкирской команде требовалось хоть выпрыгнуть из штанов, но обязательно выиграть. После ничьей в Екатеринбурге генеральный директор клуба Шамиль Газизов недвусмысленно сказал, что он возмущен и расстроен положением «Уфы» в турнирной таблице. Это был даже не намек, а прямое требование наладить игру. Адресовано и игрокам, и тренерскому штабу, да и всему персоналу. Оргвыводы уже на подходе.

До зимней паузы у уфимского коллектива оставалось всего пять матчей, два из них с топ-соперниками. Психологически победа над «Крыльями Советов» нужна была для того, чтобы оттолкнуться от дна и окончательно не закрепиться в статусе аутсайдеров. В случае поражения большая группа команд отрывалась от трио «Анжи»-«Енисей»-«Уфа» на комфортную дистанцию. Другими словами, предстояла одна из важнейших игр во всей осенней части сезона.

БОЖОВИЧ ПРИШЕЛ, ПОРЯДОК НАВЕЛ

Самарские «Крылья Советов» на протяжении всего сезона мучились также, как и «Уфа». За одним лишь исключением – у них не было еврокубков. Руководство долго терпело и давало время Андрею Тихонову разобраться с игровыми проблемами, но тот, к сожалению, не справился. Поэтому в верхушке подумали-подумали и решили все поменять, пока еще не совсем поздно. На место главного тренера взяли известного Миодрага Божовича, который умеет работать со средними клубами и всегда добивается с ними высокого результата. Затем неожиданно выяснилось, что у самарцев вполне себе боеспособный состав. В команде действительно толковые легионеры и сильные россияне, которые умеют играть в атакующий футбол.

«Уфе», конечно, не повезло сыграть с «Крыльями» в этот момент сезона. Черногорский специалист именно к этому времени сумел донести до своих футболистов те идеи, исполнение которых он хочет видеть на поле. С каждым новым матчем игра команды менялась и становилась целостнее.

На стороне хозяев оставалась надежда на возможную усталость соперника, все-таки они всего четыре дня назад играли в розыгрыше Кубка России, и, кстати, в тяжелом противостоянии проиграли, что тоже не очень хорошо должно было сказаться на функционалке игроков. Однако это только казалось.

Дебют первого тайма остался полностью за гостями. Уже на 18-й минуте усилиями Самарджича они открыли счет. Последовал хороший навес от Антона, а словенский защитник не просто хорошо выпрыгнул, но еще и классно пробил в уголок – 0:1.

«Вышли на матч как-то скованно, боязно, я даже сказал бы робко. Это психология, здесь нужно работать и работать», - объяснил уже после матча Сергей Томаров.

Явно не такого ожидали болельщики, собравшиеся в этот выходной день на трибунах «Нефтяника». Ну и честно говоря, такое происходит уже далеко не в первый раз. Да, пропущенный гол положительно сказался на игре хозяев, они задвигались живее, стали создавать опасные подходы и моменты. Почему для подобного понадобилась взбучка от соперника, большой вопрос. Вроде, нынешнее место в турнирной таблице само по себе должно мотивировать команду играть хорошо с самой первой минуты.

МОМЕНТОВ МАССА, РЕАЛИЗАЦИЯ ХРОМАЕТ

Что происходило в раздевалке во время перерыва, неизвестно. Однако на второй тайм вышла совершенно другая команда. Первым делом Сергей Томаров убрал с поля провалившегося Ванека и тем самым признал свою ошибку с выбором стартового состава. Это было хорошим решением. А вот выпустить вместо него Пауревича и отправить его на позицию форварда, оказалось далеко не лучшим вариантом. Так уж вышло, что именно на хорвате большинство атак заканчивались.

Вся остальная группа нападения, наоборот, задвигалась и показала, какого высокого потенциала там собраны исполнители. Слай включал дриблинг и раз за разом обыгрывал любого оппонента, Тилль искал нестандартные ходы и постоянно выискивал партнеров, только те его не всегда понимали, а Сысуев традиционно был настырен и зубами вгрызался в любой шанс.

Именно россиянин в итоге и сравнял счет. Правда, предварительно он загубил сумасшедший момент, когда совершенно неожиданно остался с Рыжиковым с глазу на глаз. Однако на 67-й минуте форвард реабилитировался полностью, замкнув прострел Слая – 1:1.

Томаров забегал в технической зоне и всеми криками продолжал гнать свою команду вперед. Игра действительно в тот момент давалась, а «Крылья» немного потерялись. Но Божович делает ход конем, и поочередно выпускает на поле двух быстрых атакующих игроков Шейдаева и Яковлева. Черногорец прочувствовал ситуацию и понял, что у самарцев обязательно будут шансы в контратаке. А для их реализации нужны легконогие форварды.

Ну и что же, остается только похлопать предчувствию главного тренера гостей. Футболисты «Крыльев» действительно уже в добавленное время создали супермомент. Ткачук широко отпасовал направо, а Яковлев сходу попросту вколотил мяч в ближний угол – 1:2.

Поражение получилось вполне себе тренерским. Почему наконечником атак вдруг стал Пауревич, которому откровенно не хватает пластичности, да и просто навыков нападающего, загадка. Хотя вины самого хорвата в этом никакой, он провел добротный матч на своем уровне, а реализация моментов никогда не была его фишкой.

Таким образом «Уфа» остается на самом дне турнирной таблицы. Пока еще не в зоне вылета, но результатам вечернего матча «Анжи»-«Енисей» вполне там может оказаться. Обидно, потому что по составу башкирский коллектив, как минимум, крепкий середняк.

Следующий матч через неделю. В Уфу приедет московский «Спартак».