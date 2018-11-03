2018-11-03T16:25:58+03:00
Авто

Сколько нужно денег, чтобы перекрасить все автобусы Уфы

По данным экспертов, Башкирии придется потратить десятки миллионов рублей.
Ильдар АХМАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
До электробусов нам пока далеко, но единый стиль, как в Москве, будетДо электробусов нам пока далеко, но единый стиль, как в Москве, будетФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Уфе продолжается масштабная транспортная реформа. Уже в 2019 году все автобусы, троллейбусы и трамваи войдут в единую систему. Платить за проезд можно будет картой. Если ты пересел с одного автобуса на другой, то проезд на втором будет для тебя бесплатным.

Уже сегодня за передвижением автобусов можно следить через сервис «Яндекс.Транспорт». Большинство нелегальных перевозчиков перешли в статус легальных, остальные готовы сделать это в ближайшие недели.

Ну и, конечно же, все автобусы будут окрашены в единый цвет, как в Москве или Казани. Проголосовать за тот или иной стиль можно на сайте «Башинформа».

«Комсомольская правда – Уфа» решила подсчитать, сколько денег понадобится Башкирии на перекраску всех автобусов. Для этого мы обратились к экспертам, которые заявили, что на одноцветную покраску одной «Газельки» уйдет около 50 000 рублей, одного большого «Пазика» - около 70 000 рублей, одного большого автобуса типа «Нефаз» - 100 000 рублей.

Таким образом, на покраску общественного транспорта в Уфе может уйти почти 100 миллионов рублей. Кто именно будет спонсировать перекраску: республиканский бюджет, уфимский, или же платить придется самим компаниям - пока неизвестно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ŠKODA запустила уникальный мультимедийный внедорожный тест-драйв KODIAQ EXPERIENCE
В честь старта продаж в нашей стране ŠKODA KODIAQ Российского производства марка запустила в пяти городах страны проект KODIAQ EXPERIENCE, главным элементом которого стало уникальное мультимедийное шоу
Новости 24
В Уфе семь домов остались без горячей воды
Радий Хабиров сохранит в Башкирии льготы на транспортный налог
Новые факты в деле изнасилования дознавательницы в Уфе: потерпевшая во время застолья подралась с подругой
В Уфе загорелась квартира в многоэтажке, эвакуировали 18 человек
В Башкирии могут начать производить косметику
Погода в Башкирии в воскресенье, 4 ноября
Радий Хабиров: Общественность моментально будоражится на несправедливость
Юрий Шевчук споет на берегу Персидского залива
Мне терять нечего: в Уфе пьяный водитель угрожал полицейским гранатой
Уфимский блогер заступился за Динара Гильмутдинова
Башкирский дирижер Раушан Якупов выступит в Южной Корее
Пожар в однокомнатной квартире в Башкирии: один человек погиб, 20 эвакуировали
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение