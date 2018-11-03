Сколько нужно денег, чтобы перекрасить все автобусы Уфы

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-03T16:25:58+03:00

До электробусов нам пока далеко, но единый стиль, как в Москве, будет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Уфе продолжается масштабная транспортная реформа. Уже в 2019 году все автобусы, троллейбусы и трамваи войдут в единую систему. Платить за проезд можно будет картой. Если ты пересел с одного автобуса на другой, то проезд на втором будет для тебя бесплатным.

Уже сегодня за передвижением автобусов можно следить через сервис «Яндекс.Транспорт». Большинство нелегальных перевозчиков перешли в статус легальных, остальные готовы сделать это в ближайшие недели.

Ну и, конечно же, все автобусы будут окрашены в единый цвет, как в Москве или Казани. Проголосовать за тот или иной стиль можно на сайте «Башинформа».

«Комсомольская правда – Уфа» решила подсчитать, сколько денег понадобится Башкирии на перекраску всех автобусов. Для этого мы обратились к экспертам, которые заявили, что на одноцветную покраску одной «Газельки» уйдет около 50 000 рублей, одного большого «Пазика» - около 70 000 рублей, одного большого автобуса типа «Нефаз» - 100 000 рублей.

Таким образом, на покраску общественного транспорта в Уфе может уйти почти 100 миллионов рублей. Кто именно будет спонсировать перекраску: республиканский бюджет, уфимский, или же платить придется самим компаниям - пока неизвестно.