В Уфе журналистов не пустили на суд по делу о групповом изнасиловании в отделе полиции

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-02T13:45:45+03:00

Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки»

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Сегодня, 2 ноября, в Кировском районном суде Уфы проходит заседание по избранию меры пресечения троим подозреваемым в изнасиловании 23-летней дознавательницы Уфимского райотдела полиции.

Сегодня утром следком по Башкирии передал материалы уголовного дела в суд для определения меры пресечения 50-летнему Салавату Галиеву, 51-летнему Эдуарду Матвееву и 34-летнему Павлу Яромчуку.

На заседание суда прибыли сотни журналистов ведущих федеральных и региональных изданий и телеканалов. Всем им пришлось ожидать результатов оглашения меры пресечения в коридорах суда – внутрь никого не пустили.

По словам корреспондента «Комсомольской правды – Уфа» Рустема Ахунова, находящегося в этот момент в здании Кировского районного суда Уфы, внутри усилены меры безопасности. Все коридоры здания заполнены журналистами и сотрудниками службы судебных приставов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/676175" frameborder="0"></iframe> В Уфе троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, доставили в суд.

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