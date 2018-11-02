В Уфе журналистов не пустили на суд по делу о групповом изнасиловании в отделе полиции
Сегодня, 2 ноября, в Кировском районном суде Уфы проходит заседание по избранию меры пресечения троим подозреваемым в изнасиловании 23-летней дознавательницы Уфимского райотдела полиции.
Сегодня утром следком по Башкирии передал материалы уголовного дела в суд для определения меры пресечения 50-летнему Салавату Галиеву, 51-летнему Эдуарду Матвееву и 34-летнему Павлу Яромчуку.
На заседание суда прибыли сотни журналистов ведущих федеральных и региональных изданий и телеканалов. Всем им пришлось ожидать результатов оглашения меры пресечения в коридорах суда – внутрь никого не пустили.
По словам корреспондента «Комсомольской правды – Уфа» Рустема Ахунова, находящегося в этот момент в здании Кировского районного суда Уфы, внутри усилены меры безопасности. Все коридоры здания заполнены журналистами и сотрудниками службы судебных приставов.
В Уфе троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, доставили в суд.
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