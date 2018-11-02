Выступление Эминема с сурдопереводчиком вдохновило уфимского музыканта сделать концерт для глухих

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-02T10:30:27+03:00

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Дамира Лукманова в башкирской столице знают, прежде всего, как популярного радиоведущего и харизматичного шоумена, а с недавних пор еще и как фронтмена нового музыкального проекта LOOKmanov.RU.

Свой первый большой "сольник", презентовавший альбом "Скажи миру Да!", Дамир и музыканты его группы устроили на одной из самых престижных площадок города - в развлекательном комплексе "Огни Уфы". Еще до выхода на большую сцену группа успела обзавестись фанатами, оценившими своеобразный стиль исполнения LOOKmanov.RU, в котором переплетаются элементы фанка, соула, диско, джаза и даже хип-хопа.

На презентацию первого альбома LOOKmanov.RU пришли известные уфимские музыканты , в том числе фронтмен авторского проекта "ZAINETDIN" Загир Зайнетдинов. Фото: Марат МУЛЮКОВ

На концерте публика отрывалась на танцполе, что называется, на полную катушку и многие даже не подозревали, что среди зрителей есть люди с нарушениями слуха, которых специально пригласил на концерт герой вечера.

- Это была моя идея, - пояснил фронтмен группы Дамир Лукманов.- У моей мамы проблемы со слухом, а мне очень хотелось, чтобы она побывала на моем первом большом концерте. Для каждого музыканта - неважно именитого или начинающего, "сольник" - это серьезный этап подведения каких-то итогов , поэтому для меня было очень важно , чтобы самый близкий мне человек смог познакомится с моим творчеством. А потом мне пришла в голову мысль пригласить на концерт и других слабослышащих и глухих людей, ведь, вопреки расхожему мнению, музыку можно не только слышать , но и чувствовать. Ведь музыка - это не только звук, но и физические ощущения. Например, люди с нарушениями слуха могут ощущать вибрацию басов - надо только учитывать их особенности и устанавливать динамики таким образом, что звук шел в пол , а не наверх, как обычно.

Мама Дамира Лукманова, ради которой шоумен придумал необычный формат выспуления ,приехала на концерт из Белорецка . Фото: Ханиф СУНАГАТУЛЛИН

Первый раз я задумался о том, что люди, у которых проблемы со слухом, не должны быть лишены возможности посещать концерты, когда увидел концерт Эминема, на котором работал сурдопереводчик. Меня это тогда так поразило !

Действительно, на Западе сегодня нередко проводятся рэп-баттлы и ставятся мюзиклы на языке жестов. В США даже есть сообщество глухих и слабослышащих музыкальных фанатов, которые собираются на фестивали и музыкальные вечеринки - как специализированные , так и обычные . Многие знаменитые музыканты, такие, например, как группы "The Cure" , "Franz Ferdinand" поддерживают желание слабослышащих людей посещать концерты - американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper даже нанял целую команду сурдопереводчиков для своего тура

- Но на нашем концерте мы обошли другой способ помочь этим особенным зрителям понять смысл исполняемого: на большом экране, расположенном над сценой, выводились слова песен, - пояснил Дамир Лукманов. Мама музыканта, ради которой и был выбран такой необычный формат выступления, вместе с подругами приехала на концерт из Белорецка , а других особенных зрителей нашли через башкирское отделение Всероссийское общество глухих.

- Люди были очень тронуты вниманием - для большинства из них это вообще было первое в жизни посещение концерта, - рассказал Дамир "Комсомолке". Музыкант намерен и впредь рушить стереотипы : он абсолютно уверен , что люди с нарушением слуха , которых, кстати, по данным статистики, в России уже тринадцать миллионов человек, должны иметь возможность посещать концерты наравне со всеми. Есть разные способы помочь им почувствовать музыку. В будущем проблему помогут решить bluetooth - совместимых устройства в виде специальных браслетов и жилетов , которые можно будет синхронизировать с ритмом музыки.