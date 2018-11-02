Туймазинские газохимики празднуют юбилей

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-02T10:30:27+03:00

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Завтра, 3 ноября, нефтяники республики отмечают важную дату – 65 лет со дня запуска Туймазинского газоперерабатывающего завода.

Значимость этого предприятия понимаешь, когда смотришь кадры исторической хроники. Вот – скважина, а рядом с ней – большой факел, на котором сжигают попутный нефтяной газ. Кубометры ценного продукта тратились впустую. Но первый на западе Башкирии завод по переработке газа эту проблему решил.

ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗНАМЕНИТОЕ НА ВСЮ СТРАНУ

Продукция «Туймазинского газоперерабатывающего предприятия» действительно известна по всей России, а также за ее пределами. Завод, входящий в Группу компаний «Башнефть» (дочернее общество НК «Роснефть»), производит важную для нефтехимической отрасли продукцию: фракцию нормального бутана, изобутановую фракцию, бензин газовый стабильный, а также смесь пропана и бутана.

На предприятии работают две основные технологические установки. На установке подготовки нефтяного газа происходит отбензинивание попутного нефтяного газа, поступающего с месторождений НГДУ «Туймазанефть». В результате получается очищенный и осушенный газ, и так называемая широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), из которой на газофракционной установке производят сжиженные углеводородные газы и стабильный газовый бензин.

Проще говоря, туймазинский завод помогает «закольцевать» цикл безотходного производства. Каждый кубометр любого сырья должен быть использован ради нашей с вами пользы.

- В нашей истории было всякое, - вспоминает и.о. генерального директора, главный инженер завода Наиль Марданшин. – Было время, когда покупали сырье у кого угодно, лишь бы кто продал. В 2010 году даже пришлось частично законсервировать предприятие, потому что на рынке не хватало ШФЛУ. Но с приходом «Роснефти» все изменилось. В 2016 году мы интегрировались в крупнейшую нефтяную компанию страны, и теперь начали работать ритмично, к нам приходит сырье с других предприятий нашей большой компании – из Отрадного, Ачинска, Самары, Сызрани и Бузулука. Перерабатываем до 17 тысяч тонн в месяц, работаем на полную мощь.

Заботу о реализации продукции также взяла на себя компания «Роснефть».

- Раньше мы порой не знали, куда продать сжиженные газы, произведенные на нашем заводе. Но теперь нам достаточно заполнить цистерны. А дальше поезда уходят по всей стране и за границу. «Роснефть» реализует нашу продукцию в других регионах России, а также поставляет на Украину, в Монголию, Таджикистан, Турцию, Нидерланды, Италию, Эстонию, Польшу, Румынию, Финляндию и другие страны мира, - с гордостью рассказывает Наиль Марданшин.

КУЗНИЦА КАДРОВ

О том, как менялся завод, лучше всего, конечно, рассказывают его ветераны. Эти люди, даже после выхода на пенсию, регулярно приходят на предприятие, делятся опытом с молодыми.

- Ну а как иначе! В нашей компании уважают труд и молодых, и стариков, - разводит руками ветеран отрасли Наиль Валеев. – Я работал здесь 41 год, на пенсию вышел в 2016 году, все эти установки, которые вы сейчас видите, проходили через меня. Прихожу, конечно, ведь я наизусть знаю все чертежи, каждую деталь. И молодежь получает эти важные знания на рабочем месте.

Согласен с ним и бывший директор завода Анатолий Плахотин.

- Это настоящая кузница кадров, здесь всегда работали одни из лучших. Приезжали со всего запада Башкирии, - улыбается Анатолий Николаевич.

По словам ветеранов, в последние годы завод переживает настоящий подъем после кризисных для предприятия 2000-х годов. Интеграция в состав «Роснефти» задала новый вектор развития Туймазинского ГПП.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Завод работает и днем, и ночью. Сырье сюда поступает по трубопроводам и в цистернах по железной дороге. В свое время, когда своего сырья стало не хватать, здесь была построена сливно-наливная эстакада с пропускной способностью до 240 тысяч тонн продукции в год.

- Здесь 10 путей протяженностью 4 километра, - рассказывает Наиль Марданшин. - Три тепловоза, два из которых могут выходить на пути РЖД для подачи вагонов с цистернами. Ночью мы сливаем сырье насосно-компрессионным способом в товарный парк.

Сам товарно-сырьевой парк состоит из 114 емкостей, надежно защищенных с точки зрения безопасности. Отсюда ШФЛУ по трубопроводам подается на газофракционирующую установку, систему автоматизации для которой поставила известная на весь мир компания «Эмерсон». В результате получается важное нефтехимии сырье – фракция нормального бутана, изобутановая фракция, смесь пропана и бутана, стабильный газовый бензин.

Попутный газ с нефтепромыслов попадает на установку подготовки нефтяного газа, производительность которой достигает 25 млн кубометров в год. Вырабатываемая в процессе ШФЛУ передается для дальнейшей переработки, а отбензиненный газ используется в качестве топлива на предприятии и соседних нефтепромыслах «Башнефти».

- Все эти процессы автоматизированы и находятся под строгим контролем наших операторов и диспетчеров, - рассказывает главный инженер. - Современнейшее оборудование позволяет за доли секунды показать неработающий клапан или деталь. Потому что для нас действительно важно, чтобы наш завод был и безопасным, и безусловно полезным для нашей промышленности.

Очевидно, что Туймазинский ГПП уверенно шагает вперед и него очень хорошие перспективы.