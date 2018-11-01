«Народный участковый» Башкирии Андрей Тимиркаев служит в Бирске

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-01T14:59:23+03:00

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Опасную и, на первый взгляд, не заметную службу полицейских, невозможно представить без участковых уполномоченных. У них, как впрочем, и у другихсотрудников правоохранительных органов, выходных не бывает. Они всегда на страже тишины и спокойствия, их уважают и доверяют им семейные тайны. Стать лучшим участковым – значит снискать не столько славу, сколько народную любовь.

ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ БАШКИРИИ

Два месяца подряд жители Башкирии в режиме он-лайнголосовали за «Народного участкового» и сделали свой выбор. Больше всего голосов получил майор Андрей Тимиркаев из Бирска. Тем самым он стал победителем регионального конкурса и, совсем скоро, представит Башкирию на Всероссийском этапе. Победитель общенародного голосования станет известен 16 ноября.

Андрей служит в полиции почти десять лет и за это время успел поработать в патрульно-постовой службе и в инспекции по делам несовершеннолетних. Но истинное призвание он нашел на посту участкового уполномоченного.

О том, какими качествами должен обладать участковый и на что опираться в работе, Андрей Тимиркаев рассказал в беседе с «Комсомолкой».

Андрей Тимиркаев служит в полиции почти десять летФото: Личный Архив

- Прежде всего, это ответственность и осознание того, что ты делаешь и для чего. Нужно быть ближе к народу, подходить к своей работе не формально, индивидуально подходить к каждой ситуации. Будь то бытовой или семейный конфликт, необходимо скрупулезно изучить каждую ситуацию в отдельности, - говорит Андрей.

По словам «Народного участкового Башкирии», решение пойти на службу в органы внутренних дел он решил после армии. Примечательно, что первое образование у него педагогическое -он учитель немецкого и французского языков.

-Некоторое время я служил в Благовещенском районе, но когда мы с моей будущей женой решили узаконить отношения, перевелся в родной Бирск. Сейчас мы с Анжелой вместе воспитываем сына Илью и дочку Машу. Семья – это моя надежда и опора. Они поддерживают меня и помогают в самые трудные минуты, - с гордостью говорит полицейский.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Победу в региональном этапе конкурса Андрей Тимиркаев заслужил благодаря своей принципиальности и трудолюбию. Работать по-другому он не может – с детства перед его глазами был пример работящих родителей. В молодости они без страха и упрека снялись с насиженного места и отправились осваивать целинные земли в Челябинской области. Там будущий майор полиции пошел в школу и проучился до пятого класса.

-Когда пришло время идти в шестой, родители затосковали по родным местам, и мы вернулись в Бирск. Здесь я с перерывами живу и по сей день, строю карьеру, стараюсь помогать людям. Недавно меня назначили старшим участковым уполномоченным полиции. Больше всего в моей работе мне нравится помогать людям. Например, если в семье дебошира наступает мир или кто-то из моих поднадзорных встает на путь исправления, то, конечно, это меня очень радует, - делится участковый.

С 1 ноября начинается Всероссийский этап голосования на почетное звание «Народный участковый». Бирянин Андрей Тимиркаев имеет все шансы на победу. Для этого нужно чтобы его активно поддержали земляки.

Отдать свой голос за лучшего участкового Башкирии может любой желающий. Для этого необходимо зайти на официальный сайт МВД России, или проголосовать на специальном разделе сайта «Комсомольской правды» и поставить «лайк» рядом с фотографией Андрея Тимиркаева.