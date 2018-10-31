Ростислав Мурзагулов: За отписки чиновникам грозит «расстрел»

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-31T12:36:11+03:00

Глава новой информационной структуры рассказал «КП-Уфа» о том, как власть будет работать с населением.

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Все государственные СМИ республики теперь будут работать в одном холдинге. Телеканал «БСТ», сайт «Башинформ», районные газеты, журналы и типография «Башкортостан» объединили под крылом единого агентства под названием «Башинформ».

Руководить им будет Ростислав Мурзагулов, соратник врио главы Башкирии Радия Хабирова. Вместе они трудились в администрации президента республики и в Красногорске. О том, для чего нужна эта система и как она будет работать, Мурзагулов рассказал в интервью «Комсомольской правде – Уфа».

О КАЖДОЙ ЯМЕ ЧИНОВНИК БУДЕТ УЗНАВАТЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД

Ростислав, главный вопрос, который задаем все мы, журналисты. С какой целью все это создается?

Раньше было как? Была власть, была пресс-служба и она промывала через пресс-службу всем мозги. Человек сидит у себя в квартире и получает эту информацию. И ничего с ней поделать не может.

Сейчас ситуация изменилась. У нас 4 миллиона источников информации – это жители республики, которые публикуют информацию в социальных сетях. И мы просто обязаны создать систему коммуникации между властью и людьми.

За это будут отвечать СМИ, наш холдинг и новая система «Инцидент». Это умная сеть, которая находит негатив в социальных сетях для того, чтобы чиновники исправили проблему, а не замалчивали ее.

Система будет работать следующим образом:

1. Человек пишет где-то про яму. Можно в соцсетях, можно обратиться в газету, на сайт СМИ.

2. Информация приходит в систему «Инцидент», которой также будем заниматься мы.

3. Информация тут же поступает главе города, района, ответственному лицу.

4. У него есть максимум 24 часа, чтобы отреагировать. Рекомендуемое время – 3 часа. Это первичный ответ, что проблему он знает и решает

5. У него есть максимум 8 дней, чтобы он решил эту проблему. Залатал яму, починил дорогу.

6. Когда проблема решена мы, через наши СМИ, рассказываем об этом. Чтобы донести информацию о том, что и вы можете сделать также и решить проблему.

7. Дальше идет рейтингование. Все министры, главы будут рейтинговаться. Если человек не решает проблему, затягивает с решением, то он попадает в красную зону. А там дальше … Как говорил Черномырдин «Вы не стесняйтесь, работайте, а мы вас, если что, заменим».

А если человек обратился не в государственные СМИ, а, например, в «Комсомольскую правду» или «Медикорсеть»?

Система «Инцидент» анализирует все публикации. Чиновник должен подпрыгивать, если он получит сигнал о яме. А если об этом сообщит федеральная газета, то он подпрыгнет еще больше. Ведь он понимает, что если он не решит, то проблема выйдет на федеральный уровень. И о «волках и топорах» будут снимать целые сюжеты.

В состав холдинга вошли все государственные газеты республикиФото: Рустем АХУНОВ

НЕГАТИВ БУДУТ ИСКАТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Как работает система «Инцидент»? Как условному Рустаму из Салавата сообщить о своей проблеме?

Вот смотрите (показывает на экране). Видите, сюда приходят все сообщения. Только с утра 227 сообщений. На первом месте – здравоохранение, дороги, ЖКХ, благоустройство, экология, общественный транспорт, образование, коррупция. Эта система анализирует все паблики, крупные сообщества и вообще всех, кого читают.

Если у «Рустама» на странице информация со словами «проблема, дыра, ужас, чиновники, беспредел» и если его сообщение прочитали большое количество людей, это попадает в «Инцидент». А дальше проблема, как я говорил, будет решаться оперативно.

А если информация все таки не попадет?

Да, такое может быть. Например, про драку в Темясово информация в «Инцидент» попала только через два дня, когда об этом написали журналисты. Мы должны реагировать быстрее. Для этого мы создали мобильные рабочие группы по каждому району, в которой находится глава района, представители администрации главы, ведомств.

В первую очередь об этой ситуации написали на странице главы. И если бы тогда были рабочие группы, он бы тут же сообщил в эту группу, туда бы приехали разбираться и проблемы бы не было.

Нет ли риска, что чиновники будут вновь писать отписки?

Нет, так больше работать не будем. За отписки теперь будут «расстрелы» (улыбается). Чиновник обязательно должен отчитываться по факту – присылать в рабочую группу, в чат фотографию решенной проблемы, причем за 8 дней.

СИСТЕМУ МОЖНО ПЕРЕНАСТРОИТЬ

Почти 3 000 журналистов, издателей, телевизионщиков и печатников теперь будут работать в одном холдинге? Что будет с ними?

Все должны понять, что теперь мы ставим на вершину схему человека, а не чиновника. Если все сотрудники поймут, что мы отталкиваемся от человека и его проблем, они выдержат конкуренцию. Ведь теперь конкуренция не такая, как раньше. Журналистов в Башкирии теперь 4 млн человек, и чтобы выигрывать у них конкуренцию надо действительно цеплять и решать проблемы.

У нас сейчас выходит заметка и все ее перепечатывают. А надо не просто делать «копи-паст», а заставлять работать чиновников.

Понадобятся ли дополнительные деньги из бюджета на работу нового холдинга?

Деньги на эту работу выделялись всегда. Мы понимаем, что у нас есть утвержденные сметы. Нам не нужно выбираться из этой сметы. Надо посмотреть, как внутри все работает, как мы можем все это переформатировать. Мы поместимся в этот бюджет.

Профессионализм людей, которые сейчас у нас работает, а это 3000 человек, достаточно высок. Эти люди много лет занимаются профессией. Небольшая же перенастройка никому не повредит.