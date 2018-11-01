Косметологические услуги в подарок!
В поисках доступных косметологических услуг некоторые обращаются в сомнительные частные кабинеты. Не спрашивают никаких документов и сертификатов качества и ложатся под шприц. Вот только экономия средств обходится дорого: в результате – испорченная внешность и вред здоровью. Поэтому важно, чтобы опытный врач-косметолог проводил прием в клинике, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Косметологическая процедура, какой бы сложности ни была, требует наличия специального образования. В медицинских центрах «ПроМедицина» к подбору врачей-косметологов относятся с должным вниманием. В клинике работают врачи-косметологи и дерматологи высшей квалификации. Работа в тандеме позволяет не только устранить какие-то дефекты, освежив и омолодив кожу лица на время, а разработать целую схему по уходу за кожей – так, чтобы результат был длительным и эффективным.
Врач-дерматолог-косметолог поможет при:
- мимических морщинах («гусиные лапки», «кисетные» морщины, «морщины скорби»),
- пигментных пятнах,
- сухом типе кожи, обезвоживании,
- возрастных изменениях,
- снижении упругости кожи, потери эластичности,
- размытости овала лица,
- куперозе (сосудистая сеточка),
- неровном рельефе кожи лица,
- расширенных порах, жирной коже,
- угревых высыпаниях и рубцах постакне.
Акции в клиниках «ПроМедицина»
Сделайте губки пухлыми
Самый популярный вид контурной пластики лица – это увеличение объема губ и коррекция их формы. Эта процедура подразумевает инъекционное введение в глубокие слои эпидермиса активного вещества натурального происхождения. Таким образом, запускаются процессы регенерации, увеличивающие упругость кожи и придающие ей сияющий, здоровый вид.
Акция! При контурной пластике губ в подарок мимическая коррекция лба!*
Увлажните кожу лица
Гиалурон важен для кожного покрова. Он способствует связыванию влаги, что положительно сказывается на состоянии дермы. Известно, что с годами содержание этого вещества в организме уменьшается. Но косметология не стоит на месте – предлагаются различные способы увлажнения и омоложения кожи. Врачи рекомендуют проводить процедуры по биоревитализации и мезотерапии лица. Эффект будет заметен уже после одной – двух процедур, но для полноценного результата нужно провести от трех сеансов.
Акция! При оплате курса из трех процедур по биоревитализации и мезотерапии лица в подарок – УЗ-очищение кожи лица.*
Чтобы лицо сияло
Пилинг назначается врачами-косметологами для выравнивания рельефа кожи, нормализации работы сальных желез, быстрого и качественного отшелушивания омертвевших клеток эпидермиса, улучшения свойств кожного покрова и активной выработки собственных коллагеновых волокон. В зависимости от вида, пилинг применяется и при лечении гнойничковой сыпи, для выравнивания мелких морщин.
Акция! При оплате курса из трех процедур поверхностного химического пилинга предоставляется скидка 15%.*
Врачи-косметологи принимают в клиниках «ПроМедицины» по адресам:
Ул. Авроры, 18
Ул. Акназарова, 21
Запись по телефону (347) 246-30-03 или через Личный кабинет на сайте клиники promedicina.clinic
*Акция действует в клиниках «ООО «ММЦ «Профилактическая медицина» по адресу ул. Авроры, 18 и в ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» по адресу ул. Акназарова, 21. Акция проводится в период с 01.11.2018 по 30.11.2018. Подробнее по тел. (347) 246-30-03 или на сайте www.promedicina.clinic
Лицензия №02-01-006483 от 27.08.2018 г.
Лицензия №02-01-006484 от 27.08.2018 г.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалистов.
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