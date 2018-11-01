Косметологические услуги в подарок!

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-31T18:01:51+03:00

Красота требует жертв – гласит народная мудрость, но стоит ли идти на такие жертвы и риски?

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В поисках доступных косметологических услуг некоторые обращаются в сомнительные частные кабинеты. Не спрашивают никаких документов и сертификатов качества и ложатся под шприц. Вот только экономия средств обходится дорого: в результате – испорченная внешность и вред здоровью. Поэтому важно, чтобы опытный врач-косметолог проводил прием в клинике, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Косметологическая процедура, какой бы сложности ни была, требует наличия специального образования. В медицинских центрах «ПроМедицина» к подбору врачей-косметологов относятся с должным вниманием. В клинике работают врачи-косметологи и дерматологи высшей квалификации. Работа в тандеме позволяет не только устранить какие-то дефекты, освежив и омолодив кожу лица на время, а разработать целую схему по уходу за кожей – так, чтобы результат был длительным и эффективным.

Врач-дерматолог-косметолог поможет при:

- мимических морщинах («гусиные лапки», «кисетные» морщины, «морщины скорби»),

- пигментных пятнах,

- сухом типе кожи, обезвоживании,

- возрастных изменениях,

- снижении упругости кожи, потери эластичности,

- размытости овала лица,

- куперозе (сосудистая сеточка),

- неровном рельефе кожи лица,

- расширенных порах, жирной коже,

- угревых высыпаниях и рубцах постакне.

Акции в клиниках «ПроМедицина»

Сделайте губки пухлыми

Самый популярный вид контурной пластики лица – это увеличение объема губ и коррекция их формы. Эта процедура подразумевает инъекционное введение в глубокие слои эпидермиса активного вещества натурального происхождения. Таким образом, запускаются процессы регенерации, увеличивающие упругость кожи и придающие ей сияющий, здоровый вид.

Акция! При контурной пластике губ в подарок мимическая коррекция лба!*

Увлажните кожу лица

Гиалурон важен для кожного покрова. Он способствует связыванию влаги, что положительно сказывается на состоянии дермы. Известно, что с годами содержание этого вещества в организме уменьшается. Но косметология не стоит на месте – предлагаются различные способы увлажнения и омоложения кожи. Врачи рекомендуют проводить процедуры по биоревитализации и мезотерапии лица. Эффект будет заметен уже после одной – двух процедур, но для полноценного результата нужно провести от трех сеансов.

Акция! При оплате курса из трех процедур по биоревитализации и мезотерапии лица в подарок – УЗ-очищение кожи лица.*

Чтобы лицо сияло

Пилинг назначается врачами-косметологами для выравнивания рельефа кожи, нормализации работы сальных желез, быстрого и качественного отшелушивания омертвевших клеток эпидермиса, улучшения свойств кожного покрова и активной выработки собственных коллагеновых волокон. В зависимости от вида, пилинг применяется и при лечении гнойничковой сыпи, для выравнивания мелких морщин.

Акция! При оплате курса из трех процедур поверхностного химического пилинга предоставляется скидка 15%.*

Врачи-косметологи принимают в клиниках «ПроМедицины» по адресам:

Ул. Авроры, 18

Ул. Акназарова, 21

Запись по телефону (347) 246-30-03 или через Личный кабинет на сайте клиники promedicina.clinic

*Акция действует в клиниках «ООО «ММЦ «Профилактическая медицина» по адресу ул. Авроры, 18 и в ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии» по адресу ул. Акназарова, 21. Акция проводится в период с 01.11.2018 по 30.11.2018. Подробнее по тел. (347) 246-30-03 или на сайте www.promedicina.clinic

Лицензия №02-01-006483 от 27.08.2018 г.

Лицензия №02-01-006484 от 27.08.2018 г.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалистов.

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