Что думают уфимцы о мэре Ульфате Мустафине?

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-31T07:53:18+03:00

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В минувший понедельник, 29 октября, уфимские депутаты почти единогласно выбрали нового градоначальника – им стал Ульфат Мустафин. Мы решили выяснить, что думают жители столицы о новом «шерифе», которому предстоит столкнуться с проблемами Уфы.

НЕЗАМЕТНЫЙ ФАВОРИТ

Подчеркнем, что личность 59-летнего Мустафина непублична настолько, насколько это вообще возможно. Да, он весьма успешно помогал первому Президенту республики заниматься газификацией в трудных условиях. Но те времена уже давно прошли – поэтому вспомнить его смогут только заинтересованные в региональной политике персонажи. Среди рядовых жителей республики такой нельзя назвать ни плохим, ни хорошим.

К слову, по-настоящему политикой сам Мустафин никогда не занимался. Оно, по нашему мнению, и к лучшему. Сити-менеджер, как человек наемный, должен работать в одном направлении, не отвлекаясь на политические перипетии и на «левые» заигрывания с федеральной властью.

НА СВЯЗИ С «БЕЛЫМ ДОМОМ»

С региональными элитами у Мустафина все будет в порядке. Напомним, что при Муртазе Рахимове он достаточно долго трудился с нынешним врио главы республики. Примечательно, что Хабиров лично навестил нового мэра сразу после назначения. Во время беседы он поздравил Мустафина с победой на выборах, и рассказал, что «выбил» городу снегоуборочную технику из бюджета регионального фонда. Согласитесь, неплохой стартовый набор перед сезоном снегопадов. С легкой руки уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева нового мэра уже в шутку прозвали неорганическим веществом - «Сульфатом Радия».

На фоне теплых отношений новых глав города и республики, «конфликт» Хамитова и Ялалова смотрится какой-то детской обидой.

Мы решили собрать мнения разных жителей города, и узнать, как они относятся к новому назначению.

Частный перевозчик Ильгиз

- Надеюсь, что у мэра получится навести порядок на дорогах. Сейчас люди ругаются на водителей маршруток – якобы все они ездят на старых автобусах, не соблюдают правила ПДД. Есть и такие, не спорю. Таких пусть убирает. Но остальным-то нужно дать работу. Пускай полностью переделывают городские и пригородные маршруты, обновляют список перевозчиков, которые смогут на них встать. Нам нужна работа, транспорт есть. Видели, что на остановках сейчас по утрам творится? Проблема есть и ее нужно решать. Скоро еще и снег пойдет – опять проблемы будут по утрам.

Журналист Аделина Минибаева

- Ульфат Мустафин очередной крепкий хозяйственник, с большим опытом работы в коммунальной сфере. Он знает, как работает правительство и администрация при главе. К тому же, ни он, ни сам Радий Хабиров не скрывают, что работали вместе. Вообще, именно эту фигуру врио главы Башкирии и хотел видеть на посту. Так что взаимодействовать с властями ему будет проще, о каких-то подковерных играх между мэрий и правительством республики, видимо, можно забыть. Говоря о проблемах уфимцев, Ульфат Мустафин повторяет слова Радия Хабирова - транспорт, коммуналка, расселение жилья и инвестиции. Манера руководства Мустафина, судя по первой оперативке, такая же: не стесняется ругать и отчитывать своих подчиненных. С одной стороны это плюс: горожанам нравится, когда ругают чиновников и власть имущих. С другой стороны - эффективность таких разборов полета пока еще не определена. Нужно время, чтобы понять, работает этот метод «кнута и кнута» или нет.

Политолог Дмитрий Казанцев

Избрание главой администрации Уфы Ульфата Мустафина стало очевидным в первые дни регистрации всех кандидатов, он просто был самым влиятельным из них, не говоря уже о серьезном бэкграунде нового сити-менеджера – это и работа в администрации президента Башкортостана, и в промышленной отрасли региона. Полагаю, что выставление его кандидатуры поддержано на федеральном уровне, так как он представляет крупнейшую топливно-энергетическую компанию страны – «Газпром», а она активно работает наравне с «Роснефтью» в Башкортостане, являясь стратегическим партнером республики. Тем более многие депутаты Горсовета Уфы знали Мустафина лично, как минимум по участию в реализации социальных проектов энергетической компании в республиканской столице.

То, что он будет плотно работать с республиканскими властями ни у кого не вызывает сомнения. Важность этого сотрудничества Мустафин сразу обозначил в своем первом выступлении перед муниципальными депутатами. Поздравления с победой от руководителя республики Радия Хабирова и его обещания поддержать мэрию Уфы тому подтверждение. Сейчас у местных и республиканских властей есть хорошая возможность сделать гораздо больше и действовать эффективнее будучи в единой общереспубликанской команде.

Пенсионер Виктор

- Знаете, у нас сейчас все новые – и глава и мэр. Они оба уже работали в республике, но это было давно. Поэтому про личности этих людей я сказать много не могу. Знают, что такое Башкортостан – уже хорошо. Чего я ожидаю от нового мэра? Как и все – хороших дорог, чистых улиц, красивых зданий. Проблем у нас ведь много, и их надо решать. Где-то люди не могут получить жилье, где-то работы нет. Это ведь тоже забота мэра. В городе должен быть начальник, который может на себя ответственность взять, с народом пообщаться по-простому. Надеюсь, что у нового мэра это получится.