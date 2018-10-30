Радий Хабиров впервые пришел на хоккей

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-30T15:19:14+03:00

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Календарь КХЛ неожиданно подкинул «юлаевцам» сюрприз в виде двух матчей за два дня. Учитывая, что команда и так находилась далеко не в лучшем физическом состоянии, это стало серьезным испытанием. Если в воскресной игре с «Витязем», силенок довести игру до победы хватило, то вот с московскими «динамовцами» в понедельник дотерпеть не получилось.

Сейчас в лиге все гадают и пытаются понять, что происходит с «Салаватом Юлаевым». Шарм и красота стартовых матчей исчезли, каждый гол вымучивается, а от провала, как правило, спасает только уверенная игра вратаря Юхи Метсолы. Победа с «Витязем» почти целиком его заслуга. Одно из спасений вообще выдалось сумасшедшим, и оно совершенно точно войдет во все рейтинги по итогам сезона.Все местные болельщики тем временем уже успели влюбиться в этого невысокого, скромного и улыбчивого финна.

Одна проблема – играет он совсем без замен, и порой это сказывается. Только усталостью можно объяснить необъяснимую ошибку в овертайме против «Динамо». Да, во многом, его подставили собственные партнеры, неудобно подсунув шайбу, однако дальнейшие действия были полностью его инициативой. Закриссону победный гол фактически попросту подарили.

Так уж вышло, что именно на матче с москвичами впервые на «Уфа-Арене» в качестве руководителя региона появился Радий Хабиров. Да пришел еще не один: с семьей, с новым мэром Уфы, дорогим гостем из Москвы Владимиром Жириновским и другими политическими деятелями.

Со стороны трудно сказать остался ли врио главы Башкирии доволен показанной игрой. А вот руководство клуба показанный результат точно расстроил, им наверняка хотелось продемонстрировать яркую победу. Только вот «Салават Юлаев» сейчас не способен показывать свой фирменный хоккей с градом голов. Поводов для паники, конечно, еще нет, очки все-таки продолжают набираться.Просто это происходит чересчур натужно, как-то не ярко, не по-уфимски.

Результаты:

«Салават Юлаев» - «Витязь» (Подольск) 2:1 (Основин, Кемппайнен - Швец-Роговой)

«Салават Юлаев» - «Динамо» (Москва) 2:3 ОТ (Основин, Хохряков – Мозер, Кулемин, Закриссон)