«Гореть тебе в аду!»: интернет-тролли атаковали страницу в соцсетях уфимца, убившего своих сыновей

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-30T19:40:39+03:00

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В минувшую пятницу, 26 сентября, Башкирию облетела страшная новость: в одном из дачных поселков под Уфой 35-летний уфимец задушил своих сыновей-близнецов. В предсмертной записке мужчина просил понять его: он не мог видеть, как мучаются его дети, не мог допустить их мучений во взрослой жизни. Дело в том, что девятилетним близнецам еще в первый год жизни поставили серьезный психоневрологический диагноз, и их отец, сам страдавший от ДЦП, искренне считал, что виноват в недуге детей.

ЗАБРОСАЛИ СТРАНИЦУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ

И хотя настоящие имена супругов не указывались в публикациях СМИ, в интернете появились ссылки на их страницы в социальных сетях. Буквально на следующий день они оказались завалены сообщениями от пользователей со всех уголков России. Многие выражали свое сочувствие, желали «мягких облачков» мальчикам и сил пережить трагедию их матери. Но, к сожалению, для интернет-троллей эта новость оказалась слишком привлекательной, и они завалили страничку в соцсетях Марата (имя изменено – ред.) оскорбительными картинками и нецензурными надписями.

Многие комментаторы проклинают уфимца, желая ему всяческих мучений

- Твой отец <…>, твоя мать <…> и ты сам <…>! Гореть тебе в аду, - пишет некий Артем В.

- По-моему, аутист из всей семьи - только ты, - добавляет Августина Т.

- Жаль, что тебя не порезали скины, <…> ты позорная! – негодует Виталий В.

- <…> ты <…>, земля тебе опарышами! – резюмирует Яков Б.

Нашлись и те, кто набрался благоразумия и попытался понять мотивы детоубийцы. Многие подозревают, что у мужчины попросту сдали нервы, ведь воспитание больных детей – это очень тяжелое испытание, выдержать которое способен далеко не каждый.

- Пусть всем им земля будет пухом. Не дай бог это кому-то из вас пережить, чтобы потом про тебя посмертно писали такие гадости. Стыдно за такое общество вокруг, - укоряет комментаторов Рина Ч. - Сколько злости и ненависти, не понимаю только для чего. Его нет в живых, а все просто <..> его страницу всякими гадостями.

«ДОВЕЛА МУЖА? МОЛОДЕЦ»

Не меньше досталось и супруге Марата. Напомним, что в тот злополучный вечер женщина уехала по делам в Уфу, оставив мужа приглядывать за мальчиками. О случившейся трагедии она узнала только от следователей.

Многие убеждены, что Елена сама спровоцировала мужа на преступление

И хотя знакомые и родные Елены (имя изменено – ред.), что она была любящей женой и заботливой матерью, которая «никогда поперек слова мужу не сказала», на 30-летнюю уфимку обрушился град обвинений и оскорблений, не стесняясь даже обсуждать ее внешность.

- Довела мужа? Молодец! Живи теперь с этим, идиотка! – резко высказывается Павел Б.

- Довела, скорее всего, мужа, что тот и решил уйти и забрать детей с собой, зная, что от мамаши толку мало! Сама себя наказала на всю жизнь! – категорично отрезает Н.Н.

Дело в том, что появилась новая версия причины случившегося. Кто-то из соседей заявил, что за день до трагедии супруги серьезно повздорили, и Елена ушла, заявив на прощание супругу, что это он виноват в несложившейся счастливой семейной жизни. Вот пусть и остается сам воспитывать детей. И хотя родственники семьи утверждают, что Марат и Елена все же созванивались в тот роковой день, многие уверены, что женщина сама подтолкнула мужа к отчаянному поступку.

- Зачем ей выражать соболезнования, ведь она их бросила, <…>! – негодует Марина Ч. – Она не забрала своих детей, а бросила их на произвол судьбы.

Эта картинка - еще "цветочки" по сравнению с остальными оскорблениями на странице Елены

- Во всем виновата мать. Первым делом она должна была бороться за детей, а она просто наплевала на все и ушла. Пусть теперь живет с этим и мучается до конца жизни, - утверждает Наталья К.

Напомним, что по факту убийства двух и более лиц, не достигших 14 лет, возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи восстанавливают все причины и обстоятельства случившегося.