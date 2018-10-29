В Уфе пройдет международный салон образования

29 Окт. 16:00 2018-10-30T08:42:45+03:00

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Образовательный центр России переместится в Уфу. С 7 по 10 ноября в Башкортостане состоится второй Уфимский международный салон образования «Образование будущего». Местом проведения станет ВДНХ-ЭКСПО. Организаторами мероприятия выступают: Правительство РБ и Московский международный салон образования.

«Образование будущего» - крупнейшее образовательное событие в регионе. Салон станет площадкой для взаимодействия между специалистами, учащимися, представителями бизнеса и государственных органов управления. В Министерстве образования РБ отметили, что участниками УМСО-2018 станут 10 000 человек.

Главная миссия салона - представить все основные направления современной системы образования, новые технологии и средства обучения, исчерпывающую информацию о системе переподготовки кадров, возможностях дополнительного и бизнес образования.

Салон пройдет в формате фестиваля и будет состоять из нескольких блоков: выставки, делового форума, интерактивной зоны, серии мастер-классов и консультаций.

Спикерами дискуссионной программы УМСО-2018 станут руководители и специалисты образовательных организаций, представители органов управления образованием, российские и международные эксперты. Тематические направления деловой программы: дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование, инклюзивное образование, цифровое образование. Участниками круглых столов смогут стать все желающие.

В рамках выставки будут представлены ведущие вузы, средне-специальные и профессиональные учреждения Республики Башкортостан и России. Также гостям будут презентованы образовательные технологии, модели, программы развития, образовательные интернет-проекты; образовательные центры и курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, частные школы и детские сады. Большой блок экспонентов представлен в направлении инклюзивного образования. Специальный раздел будет посвящен IT-технологиям в образовании, который представит программное обеспечение, IT-разработки, современные системы безопасности; информационные средства обучения, мультимедийные, развивающие игры; интерактивное оборудование для учебных учреждений.

Особенно интересным для абитуриентов, студентов и молодых специалистов станет раздел «Карьера», в рамках которого свои услуги представят кадровые агентства, институты повышения квалификации. Для школьников и студентов будут проводиться бесплатные профориентационные консультации.

СПРАВКА

В 2017 году состоялась премьера Уфимского международного салона образования «Образование будущего». Формат мероприятия привлек к участию около 70 экспонентов из Башкортостана, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы.

За два дня выставку посетили более 8 000 человек. В режиме non-stop было проведено 95 деловых мероприятий - круглых столов, семинаров. Для посетителей было организовано 58 мастер-классов.