2018-10-30T08:42:45+03:00
Общество

В Уфе пройдет международный салон образования

Поделиться:
Уфа на три дня станет мировым центром образованияУфа на три дня станет мировым центром образования
Изменить размер текста:

Образовательный центр России переместится в Уфу. С 7 по 10 ноября в Башкортостане состоится второй Уфимский международный салон образования «Образование будущего». Местом проведения станет ВДНХ-ЭКСПО. Организаторами мероприятия выступают: Правительство РБ и Московский международный салон образования.

«Образование будущего» - крупнейшее образовательное событие в регионе. Салон станет площадкой для взаимодействия между специалистами, учащимися, представителями бизнеса и государственных органов управления. В Министерстве образования РБ отметили, что участниками УМСО-2018 станут 10 000 человек.

Главная миссия салона - представить все основные направления современной системы образования, новые технологии и средства обучения, исчерпывающую информацию о системе переподготовки кадров, возможностях дополнительного и бизнес образования.

Салон пройдет в формате фестиваля и будет состоять из нескольких блоков: выставки, делового форума, интерактивной зоны, серии мастер-классов и консультаций.

Спикерами дискуссионной программы УМСО-2018 станут руководители и специалисты образовательных организаций, представители органов управления образованием, российские и международные эксперты. Тематические направления деловой программы: дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование, инклюзивное образование, цифровое образование. Участниками круглых столов смогут стать все желающие.

В рамках выставки будут представлены ведущие вузы, средне-специальные и профессиональные учреждения Республики Башкортостан и России. Также гостям будут презентованы образовательные технологии, модели, программы развития, образовательные интернет-проекты; образовательные центры и курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, частные школы и детские сады. Большой блок экспонентов представлен в направлении инклюзивного образования. Специальный раздел будет посвящен IT-технологиям в образовании, который представит программное обеспечение, IT-разработки, современные системы безопасности; информационные средства обучения, мультимедийные, развивающие игры; интерактивное оборудование для учебных учреждений.

Особенно интересным для абитуриентов, студентов и молодых специалистов станет раздел «Карьера», в рамках которого свои услуги представят кадровые агентства, институты повышения квалификации. Для школьников и студентов будут проводиться бесплатные профориентационные консультации.

СПРАВКА

В 2017 году состоялась премьера Уфимского международного салона образования «Образование будущего». Формат мероприятия привлек к участию около 70 экспонентов из Башкортостана, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы.

За два дня выставку посетили более 8 000 человек. В режиме non-stop было проведено 95 деловых мероприятий - круглых столов, семинаров. Для посетителей было организовано 58 мастер-классов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Официальное расписание ЕГЭ 2019 для 11 класса
Официальное расписание ЕГЭ 2019 по всем предметам публикует Федеральный институт педагогических измерений. Единый государственный экзамен - форма итоговой аттестации выпускников 11 класса средних общеобразовательных школ России
Новости 24
Экс-сотрудник мэрии Красногорска стал управляющим делами главы Башкирии
В Уфе Александр Федяев уехал в автосервис и пропал
Михаила Киреева назначили и.о. министра ЖКХ Башкирии
Присяжные в Башкирии впервые вынесли приговор по делу о жестоком убийстве пенсионера
33-летний житель Башкирии избил бывшую супругу на глазах ребенка
В Башкирии разыскивают 77-летнюю Клавдию Бизикину
В Уфе преподавателя техникума подозревают в домогательствах к студенткам
Жительницу Уфы осудят за создание наркопритона и жестокое обращение с дочерью
Аэропорт Уфы перешел на зимнее расписание
В Башкирии отец «подарил» дочери на совершеннолетие 1 млн рублей
Долг Уфы составляет 10,4 млрд рублей
В Башкирии водитель сбил насмерть мужчин, оформлявших ДТП
Мэр Уфы поможет наладить работу общественного транспорта
Новый мэр Уфы начал первое оперативное совещание с разговора о бане
«Салават Юлаев» на своем льду уступил московскому «Динамо»
В Башкирии похолодает до -12 градусов
В Башкирии во дворе дома сбили пожилого мужчину
Радий Хабиров посетил выставку Камиля Бузыкаева
В Башкирии поймали пьяного водителя школьного автобуса
Уфимец смог исправить ошибки в свидетельстве о рождении
УГАТУ проводят соревнования по робототехнике в Екатеринбурге
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение