Лучшим студентам Уфы вручили стипендии от нефтяников

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-30T08:14:17+03:00

Вот уже девятый раз компания «Башнефть» награждает тех, для которых знания – не просто слова

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В век технологий на первое место выходит вопрос кадров. Каждому предприятию нужны действительно квалифицированные сотрудники. Что уж говорить о таких гигантах, как НК «Роснефть» и входящая в ее состав «Башнефть». Эти организации относятся к подготовке персонала с особым вниманием.

Сотрудничество уфимских нефтяников с учебными заведениями продолжается много лет. В вузах открываются новые кафедры и программы, будущих специалистов готовят уже со школьной скамьи. Студенты университетов и колледжей уже сейчас имеют возможность попробовать себя на настоящем производстве, а лучшие из лучших получают именные стипендии от компании «Роснефть».

В минувшую пятницу свои заслуженные дипломы получили студенты УГНТУ, УГАТУ и Башгосуниверситета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

- Мы награждаем ребят далеко не первый год. Эта встреча для нас уже девятая, - рассказывает и.о. директора Департамента развития кадрового потенциала ПАО АНК «Башнефть» Татьяна Гарипова. – Стипендии будут получать только лучшие студенты, те, кто успевает и по учебной части, и знают, что такое общественная жизнь. Нам важно, чтобы ребята были социально активны. Для этого мы вместе с вузами регулярно проводим различные конкурсы и мероприятия. А стипендии, которые они будут получать на протяжение года, станут для них еще одной мотивацией.

И дело тут явно не в деньгах, хотя для настоящего студента этот аспект тоже важен. В первую очередь, диплом и специальная стипендия «Роснефти» - это билет в будущее. Это знак, которым как бы «помечают» будущих специалистов. А там, не за горами, и трудоустройство в самой большой нефтяной компании России.

- «Дни Роснефти» и «Башнефти» в УГНТУ прошли с 22 по 26 октября, - продолжает Гарипова. – Начали с деловых игр, которые помогают выстроить грамотное взаимодействие внутри команды. Затем провели мастер-класс «Цифровизация и дополненная реальность», благодаря которому студенты при помощи специальных очков смогли побывать на заводах компании. В среду мы выезжали на завод, а в четверг провели Ярмарку вакансий, где кто-то договорился о практике, а кто-то даже нашел свое будущее место работы.

«БАШНЕФТЬ» ЖДЕТ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В этом зале собрались действительно лучшие. На стипендии претендовали около 200 человек, но строгий отбор прошли 44 студента УГНТУ, 4 студента авиационного университета и 2 студента БашГУ.

- Мы действительно рады вручать вам эти дипломы и стипендии, - поздравил ребят вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии «Башнефти» Александр Романов. – В 2017 мы немного сменили формат и теперь награждаем не только студентов, но и преподавателей, которые получат от «Роснефти» существенную поддержку. Все это – работа на перспективу, ведь вы – наши будущие кадры, а преподаватели эти кадры воспитывают. В одном только 2017 году мы трудоустроили 307 выпускников, и мы действительно ждем вас у нас!

О перспективах будущей работы студентам рассказал вице-президент по добыче нефти и газа «Башнефти» Виктор Соловых.

- С вхождением «Башнефти» в состав компании «Роснефти» перед всеми вами открылись новые горизонты, - отметил Виктор Соловых. – Ведь «Роснефть» работает от Сахалина до западных границ, в России и за ее рубежами. Это десятки тысяч рабочих мест, и сотни вакансий, которые ждут смену в лице молодых специалистов.

ПАРТНЕРСТВО НА ВЕКА

Для «Башнефти» это далеко не единственный способ поддержки и мотивации студентов уфимских вузов. Вот уже много лет компания сотрудничает с ведущими университетами столицы Башкирии.

- Выпускники должны быть готовы к реальной работе, поэтому мы делаем все, чтобы ребята уже со студенческой скамьи приобщались к нашим традициям, - отметил вице-президент по снабжению «Башнефти» Михаил Слепченко. – За последние годы мы помогли создать молодежный технопарк, открыли две специализированные кафедры по цифровым технологиям, наш нефтехимический завод «Уфаоргсинтез» открыл именную лабораторию. Кроме того, в прошлом месяце стартовала магистерская программа по развитию и подготовке персонала.

О сотрудничестве нефтяников и вузов Башкирии знают даже за пределами России. Балжан Бекбаева приехала в Уфу из Казахстана. По словам девушки, на севере этой страны все наслышаны о том, как в соседнем государстве заботятся о преемственности «школа – вуз – предприятие». Именно поэтому она сделала выбор в пользу УГНТУ и надеется продолжить работу в «Башнефти».

- Мне очень приятно получить эту стипендию, - радуется Балжан. – Для меня это действительно волнительно, а для всей моей семьи – это гордость. К этому шла с самого начала, с первого курса. Участвовала в разных олимпиадах, конференциях, писала статьи по разным направлениям. На третьем курсе решила попробовать себя и сдать документы, затем прошла собеседование и, как видите, успешно. Все эти награды для нас – очередная мотивация, возможность построить свою карьеру в надежной компании. И за это я очень благодарна организаторам этого нужной для республики и страны акции.