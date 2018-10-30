Синоптики рассказали, какую зиму ждать жителям Башкирии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T15:18:05+03:00

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Декабрь не за горами, и жители Башкирии стали задаваться вопросами – какой же будет зима в республике. Синоптики спешат порадовать – зима будет теплой, а следовательно, снежной. Можно смело покупать пуховики, рассчитанные на еврозиму, поскольку средняя температура воздуха составит всего -15 градусов. По данным синоптиков, температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

Также эксперты ответили на вопрос, когда выпадет снег в Уфе в 2018 году. Согласно их данным, настоящая зима в Башкирии наступит уже в ноябре. По крайней мере, именно в этом месяце выпадет первый снег, который ляжет ровным покровом.

- Анализ климатических данных и прогностических разработок Гидрометцентра России, Северо-Евразийского Климатического Центра, Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, Арктического и антарктического НИИ, Сибирского научно-исследовательского гидрологического института, Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом поздней осенью, зимой и в первый весенний месяц температура воздуха будет около или выше нормы, - сообщают синоптики.

Так, в ноябре 2018 года в среднем прогнозируется всего -5, -7 градусов. Это самая низкая средняя температура воздуха в этом месяце за последние несколько лет.

В декабре станет холоднее, но не на много. 30-градусных морозов ждать не стоит, потому что столбик термометра в среднем покажет всего -11,1 градусов.

Даже январь 2019 года не напугает жителей республики крещенскими морозами, потому что средняя температура воздуха будет не ниже -14,8 градусов. В этом месяце снова будет установлен рекорд – самый теплый январь за последние десятки лет.

В феврале уже можно выдохнуть, морозов так и не дождались – средняя температура воздуха составит -13,7 градусов.

- Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 18 лет колебалась в пределах 58-81%, - сообщают в гидрометцентре.

Эту информацию синоптики рекомендуют использовать федеральным органам исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.