Новым мэром Уфы стал «крепкий хозяйственник» Ульфат Мустафин

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-29T15:51:25+03:00

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27 сентября 2018 года стало известно об отставке с поста градоначальника Ирека Ялалова в связи с его избранием в Госсобрание-Курултай. В дальнейшем он получил мандат сенатора Совета Федерации, а исполняющим обязанности главы башкирской столицы почти на месяц стал Салават Хусаинов. Все это время специальная конкурсная комиссия отбирала кандидатов в мэры Уфы, чтобы представить самых достойных городским депутатам для голосования.

29 октября в Уфе состоялось очередное заседание Горсовета, где объявили имя нового мэра. Согласно Уставу города, глава администрации не избирается путем прямого голосования, его выбирают депутаты Городского совета из числа финалистов конкурса.

КАК ПРОХОДИЛ КОНКУРС

Сам конкурс на «кандидата в мэры» проходил в несколько этапов. Поначалу конкурсная комиссия, возглавляемая руководителем администрации главы Башкирии, приняла заявки на участие. Завершился прием документов 15 октября; на тот момент желание стать мэром Уфы изъявили 28 человек.

Спустя неделю, 22 октября, стало известно, что после проверки документов в следующий этап конкурса прошли всего девять человек. Все они сдавали специальный экзамен на знание федерального, республиканского и муниципального законодательства в области работы городской администрации. Для этой процедуры были привлечены эксперты комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ».

В завершении конкурса состоялось собеседование с членами комиссии, по результатам которого были названы три кандидата на пост мэра Уфы. В этом году в финал прошли три кандидата – Руслан Зайнуллин, Олег Котов и Ульфат Мустафин.

На очередном заседании Горсовета Уфы его председатель Валерий Трофимов заявил, что каждый из участников финальной гонки получил предварительное одобрение комиссии.

Каждый из кандидатов выступил перед депутатами, представил свою программу и ответил на вопросы о своем видении будущего города. По результатам итогового голосования новым мэром башкирской столицы стал Ульфат Мустафин – «За» его кандидатуру проголосовали 28 депутатов, «Против» – 1.

ПОБЕДА МУСТАФИНА

Сразу после завершения голосования с поздравительной речью выступил председатель Горсовета Уфы Валерий Трофимов.

- От себя лично и от депутатов городского совета поздравляю вас с назначением. Как мы видим по результатам голосования, ваш профессиональный опыт, знания и авторитет сыграли ключевую роль. Мы одна команда – депутатов и администрации – команда, которая активно взаимодействует и отвечает за благополучие города и каждого жителя в отдельности, - заявил он.

Неожиданно для всех участников заседания Горсовета в Большом зале появился врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он лично поздравил Ульфата Мустафина с победой и пожелал успехов на новом посту.

СПРАВКА «КП»

Ульфат Мустафин родился в 1959 году в деревне Староихсаново в Чекмагушевском районе Башкирии. В 1981 году он окончил Уфимский техникум легкой промышленности по специальности «техник-технолог хлопкопрядильной промышленности». Летом того же года он стал слесарем одного из ЖЭУ Кировского района Уфы. Всего за 10 лет Мустафин прошел путь от рядового сотрудника системы ЖКХ до заведующего отделом коммунального хозяйства в исполкоме Кировского района.

Спустя пять лет Ульфат Мустафин занял должность замначальника управления предприятий ЖКХ в администрации Уфы, а еще через три года перебрался в «Уфа Газ», где стал главным инженером. В октябре 2003 года его пригласили на работу в администрацию президента Башкирии.

С сентября 2010 года Мустафин трудился помощником руководителя Приуральского управления Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, а с января 2011 года возглавил один из отделов службы.

До своего назначения на пост мэра Уфы Ульфат Мустафин занимал должность гендиректора по капитальному строительству в ПАО «Газпром газораспределение Уфа».