«Ваш район просто грабят»: Радий Хабиров посетил Зауралье и выслушал проблемы местных жителей

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-29T15:17:21+03:00

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Радий Хабиров продолжает изучать проблемы республики и выслушивать мнения местных жителей. Так, в минувшие выходные, 27 и 28 октября, врио главы Башкирии отправился в Зауралье, посетил Баймакский район.

БУДЕМ РАЗРАБАТЫВАТЬ КАРЬЕРЫ ПО-ДРУГОМУ

Глава первым делом отправился на один из карьеров села Темясово, где добывают природный камень - плитняк. Напомним, что в начале месяца именно на этом карьере произошла массовая драка между чеченцами, которые здесь работали, и местными сельчанами.

Оценив состояние карьера, Хабирову стало ясно – камень здесь добывался варварским способом с использованием экскаватора. После извлечения наиболее качественного слоя предприятие бросило карьер, не выполнив рекультивацию. Глава муниципалитета сообщил, что на территории Баймакского района еще около 40 подобных карьеров. А поскольку добыча ведётся незаконно, то ни республика, ни район не получают с этого никаких налоговых отчислений, хотя природный камень – один из наиболее дорогих облицовочных стройматериалов.

Хабиров побывал на карьерах и высказался, что теперь их будут разрабатывать по-новому

– Ситуация с разработкой природного камня меня возмутила. Я считаю, что ваш район просто грабят, – сказал Радий Хабиров. – Мы рассмотрим эту ситуацию, создадим специальную группу и будем это останавливать. Дальше этого допускать нельзя. Мы карьеры будем разрабатывать по-другому – только в интересах республики.

Врио главы Башкирии сообщил, что республика получила всего каких-то 110 миллионов на аукционах от тех, кто роет эти карьеры, хотя их доходы исчисляются миллиардами.

- Незаконная добыча, уход от налогов, никакой рекультивации, убитые дороги – это то, что мы получаем за те гроши, в которые кто-то почему-то нашу землю оценил. Разберемся и с этим, - подытожил Хабиров.

НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ

В свою очередь, жители села пожаловались Хабирову, что в деревне нет рабочих мест, новых производств, и мужчины вынуждены уезжать работать на север вахтовым методом. Выяснилось, что в участковой больнице не хватает врачей, а молодые специалисты, приезжающие работать сюда по программе «Земский доктор», не могут получить единовременные компенсационные выплаты. У пожилых людей одна жалоба – отсутствие лекарств в аптеках, у молодежи – отсутствие спортивной инфраструктуры.

– Мне важно, чтобы вы жили хорошо. Другой задачи у меня нет, – подчеркнул руководитель республики. – Я сам всегда жил по справедливости. И все главы районов у нас будут жить так же. Кто не согласен с этим – будут уходить.

Глава отметил, что на решение этих проблем уйдет немало времени.

Напомним, что за восемь лет правления Рустэм Хамитов не смог решить проблемы Зауралья. Его нельзя назвать процветающим краем, несмотря на все старания региональных властей.

До 2020 года республика была намерена вложить в развитие субрегиона, в котором проживает порядка 300 тысяч населения, до 50 миллиардов рублей. Основной проблемой является то, что жители республики трудятся за ее пределами.

ЕДИНЫЙ СКИ-ПАСС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Также Радий Хабиров обратил внимание на проблемы развития туризма в регионе. Так, в ходе рабочей поездки руководитель республики обсудил с представителями ассоциации отельеров озера Якты-Куль и УК «ММК-Курорт» перспективы развития туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала».

Планируется развивать курорты Белорецкого и Абзелиловского районов путем привлечения инвесторов. Таким образом, в три крупных горнолыжных центра – «Мраткино», «Абзаково» и «Банное» будет единый ски-пасс. Башкирия станет первой в стране, где запустят единый ски-пасс. На данный момент он объединяет только два курорта – «Банное» и «Абзаково», позже к ним присоединят и «Мраткино».

Башкирия станет первой, где появится единый ски-пасс

В ноябре 2018 года в «Абзаково» появится новый подъемник, позже – две новые трасса. Также еще одна трасса появится на озере Якты-Куль.