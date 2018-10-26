Первый заместитель прокурора Башкирии задержан при попытке покинуть страну

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-26T14:46:41+03:00

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Сегодня, 26 октября, в московском аэропорту Шереметьево при попытке выехать за пределы России сотрудниками ФСБ был задержан первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко. Как отмечают в ведомстве, Горбунову предъявлено обвинение в получении взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в прошлом году Олег Горбунов и его коллега Артур Шаретдинов получили от первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова 10 млн рублей за отказ от возбуждения уголовного дела в отношении последнего. Тогда правоохранительные органы проводили проверку по делу «исчезнувшего миллиарда» при расселении ветхого и аварийного жилья. В дальнейшем уголовное дело все-таки возбудили, на сегодняшний день это дело рассматривается в суде.

Ранее стало известно, что Олег Горбунов отправится на пенсию по выслуге лет. В издании, со ссылкой на собственные источники отмечали, что первый зампрокурора подал рапорт об увольнении, который подписали в Генпрокуратуре России. Указ об увольнении должен был вступить в силу как раз 26 октября. При этом якобы, ему должны были выплатить 20 должностных окладов.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователи также проверяют иных лиц на причастность к аналогичным коррупционным либо должностным преступлениям, - рассказали в пресс-службе СКР.

СВЯЗЬ С «ЗОЛОТЫМ ПРОКУРОРОМ»

Не так давно в ряде региональных и федеральных СМИ Имя Олега Горубнова упоминалось в связи с уголовным делом в отношении прокурора Советского района Уфы Рамиль Гарифуллина. Последнего называют не иначе как «протеже» Горбунова.

10 сентября 2018 года при попытке получения взятки в 5,5 млн рублей Гарифуллина в собственном кабинете задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела. Тогда же при обысках в квартире подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него доказательства владением имущества на баснословную сумму – около 1,7 млрд рублей. Все богатства у предусмотрительного прокурора были «записаны» на родственников и хранились в недвижимом имуществе – квартирах и коттеджах, оформленных на сыновей и супругу.

По данным информированных источников «Комсомольской правды-Уфа» Рамиля Гарифуллина и Олега Горбунова связывали давние приятельские отношения.

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