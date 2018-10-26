«Мужественно терпит боль»: пятилетний ребенок из Башкирии обгорел во время пожара

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-26T13:49:09+03:00

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Пятилетний Ислам Салахов из Башкирии уже месяц вынужден лежать без движения, испытывая мучительную боль. Дело в том, что малыш серьезно пострадал при пожаре: у него обгорела вся левая сторона тела, и врачам пришлось приложить все усилия, чтобы спасти ребенку жизнь. Сейчас Исламу требуется очередная операция, но денег у многодетной семьи не хватает даже на бинты и лекарства.

ОБГОРЕЛО 35 ПРОЦЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

Трагедия случилась воскресным днем, 23 сентября, в селе Якупово, что в Буздякском районе республики. Пятилетний Ислам играл во дворе вместе со своими братьями и сестрами, пока мама развешивала постиранное белье. Внезапно на соседнем участке разгорелся пожар, и ветер перекинул пламя на участок Салаховых. Вспыхнули сразу шесть стогов сена, и взрослые бросились тушить возгорание. Когда все закончилось, родители с ужасом увидели своего сыночка, сидевшего в сторонке в обугленной одежде. Мальчик находился в глубоком шоке и даже не мог закричать, чтобы позвать на помощь.

В тяжелом состоянии Ислама привезли в реанимацию Буздякской центральной больнице, но ему становилось все хуже, поэтому врачи приняли решение транспортировать ребенка в ожоговое отделение уфимской клиники. У Ислама было обожжено 35 процентов поверхности тела, и требовалось срочное переливание крови, но доноров не хватало.

Благодаря публикации «Комсомольской правде - Уфа», на помощь мальчику откликнулись многие неравнодушные жители Башкирии. Мама Ислама, Регина Сахаутдинова, рассказывает, что всего для сына сдали кровь 280 человек, и выражает им свою благодарность.

Каждый день Исламу нужно ездить в райцентр на перевязки

ПЕРЕНЕС ТРИ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕСАДКИ КОЖИ, ТРЕБУЕТСЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Что пережил маленький мальчик – страшно даже представить. Три операции по пересадке кожи, восемь наркозов, ведь первые перевязки нужно обязательно проводить под седацией, чтобы избежать болевого шока. И если на пояснице пересаженная кожа прижилась, то с локтем на правой руке дела обстоят хуже.

- Ожог пошел вглубь, почти до самой кости, - вздыхает Регина. – Через месяц предстоит еще одна серьезная операция, как только состояние сына стабилизируется. Ислам у нас молодец. Он мужественно терпит боль и переносит все болезненные процедуры. Мы верим, что все будет хорошо, сынок обязательно поправится. Но нам снова нужна помощь.

Многодетная семья все свои нехитрые сбережения уже отдала на лечение Ислама, а впереди важная операция, стоимость которой около 45 тысяч рублей. Но ведь еще нужно покупать лекарства, бинты и многое другое, а в семье еще пятеро детей, которых тоже нельзя оставлять без внимания.

- Сейчас Ислам находится дома, но каждый день мы вынуждены ездить в райцентр на перевязки и физиотерапию, - рассказывает Регина. – Своей машины у нас нет, а 50 километров в автобусе с тяжелым ребенком проехать нельзя. Приходится вызывать такси.

Женщине пришлось даже выйти на работу, чтобы хоть как-то помочь мужу обеспечить семью. Почти месяц Регина была на больничном, ни на секунду не отходила от сына, но сейчас обстоятельства вынуждают вернуться к работе.

- Мы верим, что мир не без добрых людей, - говорит Регина. – Один раз нам уже помогли спасти сына, сдав для него кровь. Может, и сейчас на нашу беду откликнуться и помогут собрать деньги на операцию, купить достаточное количество бинтов, ведь мы просто в безвыходном положении.

Если вы хотите помочь маленькому Исламу скорее выздороветь, то можете обратиться по номеру 8(917)383-49-93 (номер телефона привязан к банковской карте).