Количество автобусных маршрутов в Уфе будет сокращено до 95

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-26T13:45:45+03:00

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Сегодня, 26 октября, прошла пресс-конференция власти по борьбе с нелегальными перевозчиками на улицах Уфы. Представители власти отчитались и подвели итоги первых дней активной работы в этом направлении. От лица администрации Уфы взял слово заместитель начальника управления транспортной связи Владимир Петров:

«Изменения, наверное, все уфимцы заметили. Нелегалы уже сами начали обращаться к нашим официальным перевозчикам. На настоящий момент таких около 350, который хотят продолжить работу и легализовать свой бизнес. Все они понимают, что порядок мы наведем. Будем полностью по городу пересматривать дорожную карту и схему маршрутов. Если на сегодняшний день в городе 116 маршрутов, то согласно научным исследованиям их должно остаться 95. На это и ориентируемся».

Председатель глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов подтвердил информацию и рассказал, на какие регионы ориентируются власти:

«Работа по систематизации общественного транспорта велась в течение всего года. После поручения врио главы Башкирии Радия Хабирова мы ускорились в этом вопросе. Уже 1 декабря планируем подвести первые итоги. Велосипед придумывать мы не стали, за основу взяли наилучшие практики, которые применяются в крупнейших городах страны – Москве и Казани. Дорожную карту Радий Хабиров согласовал, работа находится в активной фазе с понедельника, 22 октября. Уже на следующий день, 23 октября, в связи с проведением проверок на дороги в Уфе не вышли 1124 единицы техники нелегальных перевозчиков. Да, в утренние и вечерние часы пик действительно возникли сложности с перевозкой пассажиров. Где это было, мы знаем. Просим извинений, но та работа, которая ведется, ориентирована только на самих пассажиров, на их безопасность. Наши люди ничем не хуже москвичей, казанцев, и должны получать качественный продукт. Мы ставим жесткие барьеры для техники. Что не подходит под требования, на улицы больше не выйдет».

Также стало известно, что на следующей неделе будет проведен конкурс по окрасу общественного транспорта. Он будет в едином стиле.

По словам Владимира Петрова, под сокращение пойдет примерно 600-700 автобусов малого класса. Всем водителям предложат работу в «Башавтотранс». Также водители необходимы и МУЭТу. По словам представителей власти, в настоящий момент все уфимские сайты объявлений заполнены предложениями о продаже ПАЗиков.

В конце Петров отметил, что муниципальные власти никак не связаны с «экскурсионными» автобусами, разъезжающими по обычным маршрутам. В частности, в Уфе помощь в организации подобных путей следования автобусов занимается Союз автопредпринимателей Башкирии.

- Выдачей картой маршрута занимаются муниципальные органы. На каждом маршруте может быть только один перевозчик, определенный городом. Все остальные - нелегальные, - объяснил Петров.