«Мы не успели»: волонтеры рассказали, как проходили поиски уфимца Евгения Тарасова

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-29T14:57:45+03:00

Изменить размер текста: A A

21 октября волонтеры нашли мертвым 67-летнего Евгения Тарасова, который добровольно покинул больницу и ушел в неизвестном направлении. Его дочь Анна, как только узнала, что отец исчез, забила тревогу и обратилась к волонтерам. Добровольцы вышли на поиски, но, к сожалению, они завершились трагично.

МЫ ШЛИ ПО ГОРОДУ ПО ПЯТАМ ЕВГЕНИЯ

Поисковики поделились подробностями и рассказали, как проходили поиски, и почему они его не сумели отыскать живым.

Звонок о пропаже на горячую линию ПСО «Лиза Алерт» поступил в 13:13. Дочь тревожным голосом на линии говорила, что пропал отец, описывала его внешность. Анна отметила, что с момента пропажи прошло уже несколько часов, а он был легко одет. У Евгения были проблемы с сердцем, и поэтому его положили в медучреждение. Но выписывать еще не планировали.

- Его не выпустили, он сам удрал. Каким образом, мы так и не поняли, - говорит его дочь Анна.

Медлить было нельзя, и волонтеры запустили поиск через полтора часа.

- Закрываем все близлежащие территории, объезжаем больницы. Да-да, объезжаем. По телефону либо не дозвониться, либо не дают информацию. Свидетельств нет, и это пугает. Предполагаем, куда мог пойти пропавший, объезжаем все адреса, где пропавший живет, где жил ранее, - рассказывают представители организации.

Вечереет. Поиск продолжается. Но в девять часов вечера добровольцам поступает звонок от полиции: «Найден. Погиб». По предварительным данным, мужчина утонул в реке Уфимке.

- Мы шли по городу буквально по пятам за Евгением Александровичем. Мы не дошли буквально три квартала. Мы не успели. Больно. Печально. Плачем, молчим, - пишут волонтеры.

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК – НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ

Добровольцы в очередной раз напоминают, что если у вас пропал близкий человек, нужно немедленно об этом сообщить, чтобы отыскать его живым.

Номер горячей линии: 8(800)7005452 (бесплатно, круглосуточно).