Гол Кемппайнена приносит «Салавату Юлаеву» победу в тяжелом матче против «Витязя»

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-28T19:04:10+03:00

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Если кто-то из болельщиков считал, что матч против «Витязя» будет каким-то легким и рядовым, то уже в первом периоде понял – это совершенно не так. «Салават Юлаев», несмотря на перетасовку состава, по-прежнему выглядел тяжеловатым. За стартовые 20 минут соперник перебросал уфимцев в два с лишним раза. Порой даже становилось как-то тревожно за результат, особенно учитывая тот момент, что «юлаевцы» в нынешнем сезоне уже успели разок проиграть «Витязю». Бросалось в глаза, насколько стиль подмосковных хоккеистов неудобен для нынешнего «Салавата».

О, КАПИТАН! МОЙ КАПИТАН!

Уфимскую команду на площадку вновь вывел лучший снайпер Бурдасов – хоккеист с великолепным броском, который проводит один из лучших сезонов в карьере. Однако нужно понимать, что капитанская нашивка – это дополнительная ответственно и особая обязанность на льду. Другими словами, нужно горой стоять за своих партнеров и быть настоящим примером в поведении. С первым проблем нет, а вот со вторым вновь вышел прокол. Абсолютно не грубый и спокойный Бурдасов каким-то необъяснимым образом вновь вляпался в неприятную историю.

Шла 26-я минута. «Салават Юлаев» к тому моменту пережил тяжеленный первый период, который почти полностью провел в обороне. Все только-только начало складываться, звенья нащупали игру, пошли хорошие броски – все хорошо. И вот капитан в довольно безобидной ситуации, в центре площадке берет и врезается всем своим могучим телом в Катичева. Подмосковный хоккеист значительно ниже, поэтому плечо Бурдасова влетает в аккурат в нос. Жесткое падение, кровь на льду и суровое решение судей – уфимца отправляют в раздевалку.

«Витязь» после этого эпизода попытался сотворить стычку, но хозяева были не настроены. А главный виновник происшествия сам всем видом показывал, что все произошло случайно, и он не хотел ничего подобного. Бурдасов подкатился к Катичеву, поинтересовался, как его состояние, удивленно смотрел на арбитров и объяснялся. Роковая случайность, но без пяти штрафных минут было не обойтись.

МЕТСОЛА – ЛУЧШИЙ

Деваться было некуда. Скрепя зубами, «Салавату Юлаеву» пришлось вновь откатываться к своим воротам и постараться сохранить их в неприкосновенности. У «Витязя» очень выделялся Семин, который руководил передвижениями партнеров и раздавал им точнейшие передачи. Несколько раз гости были невероятно близки к забитому голу, но постоянно из ниоткуда вдруг возникал Метсола. Один его сэйвов уже сейчас можно называть лучшим спасения месяца. Финского вратаря переиграли, обвели, и шайбу просто закатывали за линию, а он возьми да сыграй клюшкой, перекрыв низ. Это была настоящая психологическая победа, потому что после данного эпизода гости ничего существенного больше не создали.

Когда пятиминутное штрафное время, наконец, закончилось, «Салават» получил свой шанс на большинство и воспользовался им сполна. Основин долго искал партнера для передачи, но в последний момент увидел, что вратарь соперника наглухо закрыт. Решение созрело мгновенно: мощнейший бросок под перекладину, Ортио попросту ничего не видел – 1:0.

Жаль только радость была недолгой, потому что «Витязь» несколькими минутами позже отыгрался. Шайбу слету вколотил Швец-Роговой – 1:1. Однако, как показалось, это обстоятельство только мотивировало уфимцев, потому что затем они провели по-настоящему вдохновенный и собранный третий период. Они перебросили гостей в два раза и значительно больше провели времени в атаке, почти не ошибались у своих ворот – примерно такую игру, наверное, и хочет видеть Николай Цулыгин от своих подопечных.

Как итог, в большинстве после передачи Умарка забил Кемппайнен – 2:1. Победа получилась тяжелой, но в то же время эмоциональной, которая должна добавить положительных эмоций. Тем более играть предстоит уже на следующий день. Так уж вышло, что у уфимских хоккеистов даже передохнуть времени не будет.