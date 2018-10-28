Снегопад в Башкирии: снеговики и «ад на трассе»

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-28T17:12:23+03:00

Сегодня к вечеру, 28 октября, Башкирию накрыла зима – трассы и города замело снегом.

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Хоть в МЧС и предупреждали о снегопаде, не все автомобилисты оказались готовы к сюрпризам погоды. Плохая видимость и снежный накат на дорогах стали причинами больших пробок.

Так, затор образовался на трассах М-5, М-7 и Уфа – Белорецк.

- Это настоящий ад, движение практически встало, двигаемся по приборам, - жалуется один из наших постоянных читателей, волею судеб оказавшийся в этот день на трассе «Самара – Уфа – Челябинск».

В Уфе пробок нет, но это не помешало таксистам взвинтить цены. Куда раньше можно было доехать за 130 рублей, теперь придется выложить 260, а то и 390. Причем, люди готовы это сделать. Погода отпугнула горожан от автобусов и троллейбусов. На остановках транспорта мерзнут только самые стойкие уфимцы.

Впрочем, для кого-то снегопад стал настоящим подарком. Люди с позитивным настроением тут же принялись лепить снеговиков.

Рабочим тоже приходится подстраиваться под погоду

Кумертау в снегу

Машины в Кумертау тоже покрылись снегом

Туймазы

Район ТЦ "Башкирия"

На остановках почти нет людей

Трасса М-7

Трасса М-7

Соседний Татарстан тоже заметает