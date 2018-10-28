2018-10-28T17:12:23+03:00
Общество

Снегопад в Башкирии: снеговики и «ад на трассе»

Сегодня к вечеру, 28 октября, Башкирию накрыла зима – трассы и города замело снегом.
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Снег в УфеСнег в Уфе
Изменить размер текста:

Хоть в МЧС и предупреждали о снегопаде, не все автомобилисты оказались готовы к сюрпризам погоды. Плохая видимость и снежный накат на дорогах стали причинами больших пробок.

Так, затор образовался на трассах М-5, М-7 и УфаБелорецк.

- Это настоящий ад, движение практически встало, двигаемся по приборам, - жалуется один из наших постоянных читателей, волею судеб оказавшийся в этот день на трассе «Самара – Уфа – Челябинск».

В Уфе пробок нет, но это не помешало таксистам взвинтить цены. Куда раньше можно было доехать за 130 рублей, теперь придется выложить 260, а то и 390. Причем, люди готовы это сделать. Погода отпугнула горожан от автобусов и троллейбусов. На остановках транспорта мерзнут только самые стойкие уфимцы.

Впрочем, для кого-то снегопад стал настоящим подарком. Люди с позитивным настроением тут же принялись лепить снеговиков.

Рабочим тоже приходится подстраиваться под погоду

Рабочим тоже приходится подстраиваться под погоду

Кумертау в снегу

Кумертау в снегу

Машины в Кумертау тоже покрылись снегом

Машины в Кумертау тоже покрылись снегом

Туймазы

Туймазы

Район ТЦ "Башкирия"

Район ТЦ "Башкирия"

На остановках почти нет людей

На остановках почти нет людей

Трасса М-7

Трасса М-7

Трасса М-7

Трасса М-7

Соседний Татарстан тоже заметает

Соседний Татарстан тоже заметает

Жители республики уже лепят снеговиков

Жители республики уже лепят снеговиков

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Пять главных вопросов о том, как получить качественную и своевременную медпомощь по полису ОМС в 2018 и в 2019 году
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие эксперты рассказали о правах, новых возможностях пациентов в системе ОМС и дали советы, как воспользоваться такими гарантиями на практике
Хочу к маме в Италию: школьник судится с отцом-бизнесменом, чтобы уехать из России
Новосибирский восьмиклассник пишет чиновникам письма, в которых отрекается от строгого родителя. Папа мальчика уверен, что сына настраивают против него бывшая жена и теща [видео]
Новости 24
Тройное ДТП в Белорецком районе Башкирии: пострадали семь человек
На горнолыжных курортах Башкирии появится единый SkiPass
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 29 октября
В Башкирии 53-летний уфимец погиб под колесами иномарки
Глава Башкирии возмутился отсутствием врачей в районных поликлиниках
Машину уфимца разукрасили надписями «Я не мужик»
Радий Хабиров о Баймакском районе: «Я считаю, что вас просто грабят!»
В Уфе разыскивают пропавшего около больницы Ильназа Мусина
В Уфе пропала 61-летняя Людмила Саитгалеева
Названы города и районы Башкирии, где выявили больше всего ВИЧ-инфицированных
При пожаре в центре Уфы пострадал известный российский художник
В Башкирии в трех ДТП насмерть сбили троих пешеходов
Радий Хабиров поручил проработать проект дороги между Абзелиловским и Учалинским районами
Поехал на работу и не вернулся: в Башкирии разыскивают 47-летнего Марата Хисматуллина
В Уфе задержали полицейского, подозреваемого в серии грабежей офисов микрозаймов
МЧС Башкирии предупреждает о гололедице на дорогах
В Башкирии осудили мужчину, отрезавшего голову своей возлюбленной за отказ в интиме
«Не взрывай»: Айдар Галимов и Роберт Юлдашев записали новую песню в поддержку шиханов
В Уфе на проспекте Юлаева «Опель Вектра» столкнулся с грузовиком
Мокрый снег и мороз: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии 28 октября
Бывший заместитель прокурора Башкирии арестован по обвинению в получении крупной взятки
В Уфе во время съемок произошла стычка журналистов с сотрудниками медицинского центра
Уфимцы просят запустить новый транспортный маршрут
Стала известна личность уфимца, задушившего своих девятилетних сыновей-близнецов
«Гостит у брата»: в Уфе прекращены поиски 24-летней Виктории Головой
В Уфе на железнодорожном вокзале отремонтируют эскалатор
Уфимцы жалуются на отсутствие автобусов, едущих из пригорода