Терпению конец? Матч «Урала» и «Уфы» завершился результативной ничьей

СЕГОДНЯ 22:00 2018-10-27T22:31:22+03:00

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«Уфа» продолжает проживать свою унылую осень и в очередной раз не смогла обрадовать болельщиков тремя очками. Это при том, что календарь чемпионата сейчас таков, что лучше времени для побед просто не будет. Выбираться со дна таблицы нужно здесь и сейчас, иначе по весне уже может быть поздно.

ХОРОШИЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Башкирская команда прекрасно понимает, в какой ситуации находится. Поэтому, думается, лишний раз никого в команде настраивать не нужно. Матч с «Уралом», который в нынешнем сезоне тоже испытывает серьезные проблемы, это хороший шанс, чтобы наконец-то обзавестись победой. И не важно, что встреча проходила в гостях.

С первых минут показалось, что «Уфа» в полном порядке, так как именно гости захватили инициативу и принялись пытать счастье у чужих ворот. Особенно приятно было видеть игру Слая, который вновь набирает свою лучшую форму, потерянную в конце лета после вылета из еврокубков. Нигериец задавал темп, без устали носился по газону и на постоянной основе создавал подходы к воротам Годзюра.

Поддерживал старания лидера Тилль. В основном, это происходило со стандартных положений и различных забросов. Смотрелось здорово и доставляло уйму неприятностей защите «Урала» – периодически она попросту рассыпалась.

Правда, за такой игрой уфимцы пару раз упустили реактивного Панюкова. На 15-й минуте форвард лишь каким-то чудом не попал в пустой створ ворот. Он оставил в дураках и защитников, и Беленова, но просто не смог завершить.

«Уфа» очень долго не могла создать ничего такого же острого, а в концовке вдруг взорвалась. Хороший момент был у Тилля, мяч из створа вытащил кто-то из защитников. Затем хорошо на подборе сыграл Карп, парочка пасов, и вот все тот же Тилль находит в штрафной совершенно забытого всеми Аликина. Капитану оставалось лишь пробить в дальний угол – 0:1.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

ПЛОХОЙ ВТОРОЙ ТАЙМ

Эх, вспоминаются времена Сергея Семака, когда забитый гол в первом тайме на 90 процентов был гарантией итоговой победы. Сейчас же времена совсем другие, поэтому вторая половина матча прошла как на иголках.

«Уфа» традиционно попятилась назад. Дошло до того, что хозяева порой атаковали всей командой и подолгу находились в штрафной соперника. Огромное количество угловых, постоянный прессинг, активные перемещения – все это доставляло кучу неприятностей. Как отодвинуть игру со своих ворот, гости понять не могли.

Не будем забывать, что в соперниках в этот вечер был «Урал» и это далеко не безгрешная команда. Екатеринбургские футболисты постоянно совершали обрезы, уфимцы имели кучу моментов убежать вперед и забить второй мяч, и тем самым довести счет до комфортного, однако как будто отрезало. Все время спотыкались, терялись, да и вообще действовали настолько небрежно, что у болельщиков наверняка брала злость. Вроде, и у соперника не ладится, но у тебя еще хуже.

Ну и что в итоге? Классика жанра. Один из угловых все-таки приводит к тому, что «Урал» забивает. Это делает Бикфалви – 1:1. К слову, он же вполне мог забивать второй, и тогда все было бы совсем уж грустно.

«Уфа» же тыкалась-тыкалась, вроде, и желание в глазах игроков наблюдалось, да только серьезных голевых моментов создать не удалось. Не помогло даже удаление в составе екатеринбуржцев. На одном Слае и Тилле далеко не уедешь, и для победы хорошей игры лишь двоих из десяти полевых как-то маловато.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

ТОМАРОВ ВСЕ ТОТ ЖЕ

Трудно залезть в голову Сергею Томарову. Он очень приятный парень и по-настоящему хороший человек, но сейчас от него нужно другое, а именно какие-то управленческие и тактические решения. Пока же мы видим только то, как он, сидя на скамейке, убийственно переживает происходящее на поле и нервно выбегает к бровке.

К сожалению, в матче с «Уралом» каждая его замена только ослабила игру: Пауревич раз за разом терял Бикфалви – это привело к пропущенному голу и попаданию в перекладину, Кротов смотрелся отломанным ломтем в атаке и постоянно передерживал мяч, сводя на нет все контратаки, Живоглядов не смог задать на бровке такой же темп, какой был у Табидзе, и периодически проваливался. Все решения по ходу – все мимо. Отсюда, естественно, и потеря инициативы, и пропущенный гол. Поражение вполне можно назвать тренерским.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Показательно, что нервы потихоньку сдают и у руководства «Уфы». После матча генеральный директор Шамиль Газизов резко высказался об игре:

«За второй тайм мне стыдно. Мы отдали инициативу, мы отдали игру. Итог закономерен. Могу сказать только одно – чтобы выходить из низов турнирной таблицы, нам нужно побеждать. Поэтому я недоволен. Безусловно, «Урал» очень сильная команда. Но сейчас нам надо выходить из той ситуации, в которую мы попали, а без побед это не получится. У нас сейчас в раздевалке был с командой разговор на повышенных тонах. Говорите, месяц не проигрываем? Это ерунда, нам нужны победы. Не мытьем, так катаньем, но нужны. Я абсолютно недоволен игрой».

Похоже, это прямой сигнал не только игрокам, но и всему тренерскому штабу. Думается, следующий домашний матч против самарских «Крыльев Советов» может стать определяющим для тренерского штаба. Чувствуется, что морально в руководстве клуба все уже готовы к серьезным организационным выводам.