В Уфе открылась выставка карикатуриста Камиля Бузыкаева

СЕГОДНЯ 20:55 2018-10-27T20:59:40+03:00

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- Можно я уже пойду?

Не любящий публичности художник будто не знал, как себя вести. Сегодня в Уфе открылась персональная выставка популярного в интернете карикатуриста Камиля Бузыкаева. И в первый же день небольшая экспозиция собрала десятки не менее известных уфимцев.

- Я принципиально не рисую женщин, потому что не всегда удается изобразить их такими красивыми, какие они есть, - отвечает Бузыкаев на один из вопросов. Правда, в категорию женщин не попали дамы-политики, которые, по мнению карикатуриста, уже «давно не женщины, а именно политики».

Открытие выставки не было похоже на традиционные показы в музеях. Сам Камиль пришел в привычной ему бейсболке с «тремя шурупами», репродукций в зале немного – ведь большую часть карикатур Бузыкаева куда легче найти в его Фейсбуке. А вместо пафосной пресс-конференции организаторы устроили формат «вот вам художник – спрашивайте его о чем хотите».

- Как стать героем вашего шаржа?

- Обидеть меня

- Кто ваш любимый персонаж?

- Любимого нет, но некоторых изображал чаще. Думаю, один из любимых недавно уехал от нас. Наверное, навсегда.

- Собираетесь делать выставки в других городах?

- А зачем? Я пишу о Башкортостане, я – башкирский художник.

- Есть какие-то особо важные темы?

- Те, которые лично мне важны, да. Например, тема защиты шиханов. Это моя личная позиция.

Фото: Гульшат Низаметдинова

Большинство же вопросов художнику задавали в кулуарах. Корреспонденту «Комсомолки» Бузыкаев признался, что некоторые картины его просили не писать. Настойчиво просили. Но карикатурист все равно делал то, что хотел.

Вход на выставку работ Камиля в «Галерее Арт» - бесплатный.